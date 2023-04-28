«За пределами Москвы много пьющих. Русские не могут остановиться, когда начинают. Англичане тоже пьют как сумасшедшие». Экс-тренер «Анжи» Петрович о пиве на стадионах

Теги премьер-лига Россия болельщики Анжи Желько Петрович алкоголь и спорт Футбол

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

– В Москве я не видел много пьющих людей, но за ее пределами встречал много таковых. Когда они начинают пить, просто не могут остановиться. Я видел, как русские пьют в Марбелье и Анталье – просто так они не угомонятся, раз уж начали. Но это касается не только русских, англичане в отпусках тоже пьют как сумасшедшие.

– Вы работали в разных европейских чемпионатах. Там можно пить пиво на трибунах?

– Например, в Голландии можно. Что касается проблем, только на днях матч остановили из-за брошенного в судью стакана с пивом. Но в той же Германии никогда таких проблем не было. Там люди вместе выпивают, общаются, потом вместе идут на стадион даже на дерби. 

– Так нужно ли возвращать пиво на российские стадионы?

– Нужно, если люди этого хотят. Если возникнут какие-то инциденты, матч можно остановить, наложить санкции, – сказал Петрович.

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46 комментариев

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Аморалинни
Кому как не Петровичу рассказывать об алкоголе
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Фут.Боль
Докладываю:нахожусь сейчас в Анталье. Больше всего в отеле пьют немцы, они же самые шумные.
+17
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Саша Пушкин
Ответ Колбаскер тут
На Октоберфест съезди. Русские рядом не стояли с немцами, которые в собственной блевотине неделю спят ежедневно
Похоже на описание происходящего на фестивале Нашествие. Главное приключение лета!

https://www.youtube.com/watch?v=2r4aCV4bq9k
+16
-3
+13
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Alex DeLarge
Ответ rigobersong
Во всех развитых странах пьют:) У нас хотя бы пьяные вести себя культурно умеют в большинстве случаев, в отличии от британских алкоголиков:))
ну да. у нас все, кто выпьет не лезут в драку. они под бокал пива рассуждают о Нидше. У нас нет ни пьяного быдла, ни солевых наркоманов.
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Ashan Sorokin
Петрович был в кофемании ?
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Нейтральный критик
Ответ MosesPray
В Москве от скуки, за МКАДом от горя, а на футболе от удовольствия
В Москве от удовольствия, за Мкадом от скуки, на футболе с горя.
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Колбаскер тут
На Октоберфест съезди. Русские рядом не стояли с немцами, которые в собственной блевотине неделю спят ежедневно
+16
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Саша Пушкин
Ответ Alex DeLarge
ну да. у нас все, кто выпьет не лезут в драку. они под бокал пива рассуждают о Нидше. У нас нет ни пьяного быдла, ни солевых наркоманов.
НиДше падать уже некуда...
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Любезный Коссутий
да практически везде пьют.
а корейцы видели, как бухают? они свою соджу херачат с утра пораньше, и делают перерывы только на сон.
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MosesPray
В Москве от скуки, за МКАДом от горя, а на футболе от удовольствия
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Вячеслав Тотров
Ответ Alex DeLarge
ну да. у нас все, кто выпьет не лезут в драку. они под бокал пива рассуждают о Нидше. У нас нет ни пьяного быдла, ни солевых наркоманов.
Нидше эту фамилию написать невозможно
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filippa
Ответ Aleksei Swift
среди русских просто есть так называемый запойный ген, который редко встречается у кого либо ещё
ты это полякам расскажи. генолог епта
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Артём Ларсон
Ответ Aleksei Swift
среди русских просто есть так называемый запойный ген, который редко встречается у кого либо ещё
Продолжайте, господин Геббельс, очень интересно ,
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Олег Василевский
Ответ Любезный Коссутий
да практически везде пьют. а корейцы видели, как бухают? они свою соджу херачат с утра пораньше, и делают перерывы только на сон.
Корейцы - это дааа. Особенно, почему-то, в четверг. Был 2 разав командировке в Daelim, по 2 недели каждая, реально вечером зомби - с утра и до обеда трупаки в офисе. А соджу - отдельная история: по вкусу это голимая водка из 90-х, разбавленная химозой с сахаром. И да - эта дичь вокруг происходила в деловом квартале Сеула, где небоскрëбы, ЦО Hyundai Engeering Company, Lotte и т.д.
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сервисник
При этом РФ даже не в десятке пьющих стран)
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гилберт
Петрович эксперт. Ждем авторитетное мнение Кузьмича.
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Олег Василевский
Ответ Aleksei Swift
среди русских просто есть так называемый запойный ген, который редко встречается у кого либо ещё
Нет такого гена, не говори ерунды. У финов и народов севера нет фермента, расшепляющего этанол, поэтому у них не получается уксусный альдегид, который и травит организм, вызывая похмелос. А раз похмелоса нет - почему бы и не продолжить веселье?
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Константин Михайлович
>в Нидерландах недавно кинули стакан пива в арбитра в Германии такого не может быть
помню в матче Санкт Паули с Шальке болельщик санкт пауля кинул стакан в арбитра
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сервисник
Ответ Iuasamotu
Похоже на правду
Опять ты, и опять плохо о России) Ты в курсе, что Россия даже в 15 самых пьющих стран не входит? Не скажу, что не пьют, пьют, ну так из каждого утюга реклама и ну и доступность
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Rumov
Одни из них еще и работают.
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Юрий Суетин
На некоторых хоккейных аренах пиво разрешено. И ничего, никто не буянит
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Xm.md
– Нужно, если люди этого хотят.
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Что за алкаши этого хотят?
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Docentr9
Пиво как раз и вводят на стадионах, что русские вернулись из Марбельи и Анталии))
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Саша Пушкин
Ответ Вячеслав Тотров
Нидше эту фамилию написать невозможно
Примерно так говорил Заратустра.
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сервисник
Ответ username
а как учитывают суррогат?
Также как и в других странах
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