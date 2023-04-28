В РФС намерены вернуться к средней посещаемости РПЛ в 19 тысяч – в том числе благодаря пиву на стадионах

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС болельщики Факел Максим Митрофанов стадионы Спорт-Экспресс алкоголь и спорт Футбол

В РФС намерены вернуться к средней посещаемости РПЛ в 19 тысяч зрителей.

О таких планах рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. 

– Вы высказали позицию РФС по пиву. На сколько может увеличиться посещаемость, если пивные напитки вернутся на стадионы? 

– Мы говорили об увеличении количества людей, которые будут ходить на стадионы, о стоимости билетов. Первая задача – вернуться на показатели посещаемости 2018-2019 годов, где средняя посещаемость составляла около 19 тысяч. Мы бы хотели для начала вернуться на эту цифру.

Сейчас у нас два клуба делают максимум средней посещаемости – «Зенит» и «Факел». Мы бы хотели, чтобы и они еще больше увеличили посещаемость, и все остальные.

– Думаете, это возможно?

– Конечно. Я не просто думаю, я знаю, что это возможно. Я работал в клубе, прекрасно представляю, что дорогу осилит идущий. У нас профессиональные руководители клубов. Они справятся с этой задачей. 

– Сколько смогут зарабатывать клубы с продажи пивных напитков? Гинер озвучил сумму в 10-12 миллионов рублей.

– Наш прогноз – чуть больше. В данном случае мы говорили исключительно об оценке доходов от продажи пива. Но надо учитывать, что увеличение количества продаваемых билетов – основной заработок, который получит клуб. Он измеряется в миллиардах рублей, в зависимости от вместимости стадиона. 

– Реклама пивных напитков принесла бы больше денег?

– Наша позиция – разрешать рекламу пива тоже нужно, мы ее последовательно придерживаемся, – заявил Митрофанов.

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55 комментариев

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Полуэктов Пётр
Ну да, ну да. Пиво то больше негде попить, только на стадионе. Сейчас как ломанут...
Хорошо, что выяснили в чем реально дело. А то уже некоторые начинали думать, что FAN ID виноват...
+63
0
+63
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Filipp Gorski
Считают народ быдлом которое ради пива сразу на стадион побежит?
+36
0
+36
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Алексей Ненахов
Аххха ) они думают что у нас совсем люди дураки ? Пиво я дома перед плазмой попью да ещё и гренками
+22
0
+22
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Добрый Ретроград
Ломиться на стадион, чтобы пивца попить) Как низко пали чинуши РФ.
+18
0
+18
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Михо
Не знаю ни одного человека, который бы ходил на стадион из за пива) много есть других мест
+15
-1
+14
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Vaksinator
вы серьезно? я только ради пива по вашему на стадион пойду?
+10
0
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-DF-
Выпить порошкового "пивного напитка" из липкого пластикового стакана по 300р?
Именно этого мне так не хватало на футболе.
+8
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Alexey Dorsh
Хорошая попытка, что может пойти не так?
+5
0
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Олег Кузнецов
Ответ Полуэктов Пётр
Ну да, ну да. Пиво то больше негде попить, только на стадионе. Сейчас как ломанут... Хорошо, что выяснили в чем реально дело. А то уже некоторые начинали думать, что FAN ID виноват...
Вместо того, чтобы просто отменить фан айди чиновники проявляют чудеса извращений, чтобы не признавать очевидное. Пиво не поможет, дома попьем.
+5
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Виктор Войнов
Можно заключённых на матчи возить
+4
0
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Шурик Шурик
Ответ Vaksinator
вы серьезно? я только ради пива по вашему на стадион пойду?
Посидеть попить пива за 300 рублей/стакан на стадионе, заполненном на 15%, и то бюджетниками и детьми, которые болеть-то толком не умеют. это ли не предел мечтаний?
+3
0
+3
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a2wai
Пиво можно и в баре попить. И с комфортом, и качество в баре будет получше, чем то, что будут разливать на футболе.

Затея с пивом обрушила сама себя еще на старте.

А средняя посещаемость в 19 тысяч - ну удачи, чего уж там. Пока фан уйди не уберут, даже о такой средней посещаемости мечтать не стоит.
+3
0
+3
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oberkorn
Эту мочу за такие деньги пить невозможно. Давайте сразу водку, причём свою. И закуску свою разрешить. Аншлаги обеспечены.
+3
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Sarumian
Кто его пить будет ?

Дети ? Мамашки ?
+2
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Sinister Kid
Алкоголики уже стали выстраиваться в очереди, около стадионов.
+2
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гилберт
Ответ Добрый Ретроград
Ломиться на стадион, чтобы пивца попить) Как низко пали чинуши РФ.
Вы неправильно воспринимаете чиновников. Им всё равно ходят на футбол или нет, будут пить пиво или нет. Они просто изображают бурную деятельность, крепко держась за свои кресла.
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Janot
ХА! Думаете я пойду ради фигового пива за дорого на футбол да еще с FAN ID? За эти деньги лучше в баре посижу, импортного пива выпью.
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0
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Docentr9
Неужели они ВСЕРЬЕЗ думают, что пиво поможет вернуть тысячи болельщиков на стадионы?! Даже те 15 человек, которые задумались бы об этом в теории, просто из принципа не станут ничего оформлять, чтоб посмотреть следующий шаг)))
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Rumov
Как они уже задолбали со своим вонючим пивом.
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Зубы Дзюбы
Даже бесплатное пиво не спасает ситуацию, а разбадеженный отечественный продукт за 300-400 деревянных тем более
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DHermes
Как всегда на ровном месте создали проблему и титаническими усилиями ее решают, за чужой счёт правда
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Сергей Жарковский
Сначала пивом на стадионы заманивают, а следующий шаг это указ " об обязательном посещении стадиона"
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Растиньяк
бгг
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Артем Д
Ответ Шурик Шурик
Посидеть попить пива за 300 рублей/стакан на стадионе, заполненном на 15%, и то бюджетниками и детьми, которые болеть-то толком не умеют. это ли не предел мечтаний?
Выезжаю
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Михаил
Пиво же бесплатно будет на стадионах, и его больше нигде не попить.
Ну да, ну да...
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