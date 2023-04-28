В РФС намерены вернуться к средней посещаемости РПЛ в 19 тысяч – в том числе благодаря пиву на стадионах
В РФС намерены вернуться к средней посещаемости РПЛ в 19 тысяч зрителей.
О таких планах рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
– Вы высказали позицию РФС по пиву. На сколько может увеличиться посещаемость, если пивные напитки вернутся на стадионы?
– Мы говорили об увеличении количества людей, которые будут ходить на стадионы, о стоимости билетов. Первая задача – вернуться на показатели посещаемости 2018-2019 годов, где средняя посещаемость составляла около 19 тысяч. Мы бы хотели для начала вернуться на эту цифру.
Сейчас у нас два клуба делают максимум средней посещаемости – «Зенит» и «Факел». Мы бы хотели, чтобы и они еще больше увеличили посещаемость, и все остальные.
– Думаете, это возможно?
– Конечно. Я не просто думаю, я знаю, что это возможно. Я работал в клубе, прекрасно представляю, что дорогу осилит идущий. У нас профессиональные руководители клубов. Они справятся с этой задачей.
– Сколько смогут зарабатывать клубы с продажи пивных напитков? Гинер озвучил сумму в 10-12 миллионов рублей.
– Наш прогноз – чуть больше. В данном случае мы говорили исключительно об оценке доходов от продажи пива. Но надо учитывать, что увеличение количества продаваемых билетов – основной заработок, который получит клуб. Он измеряется в миллиардах рублей, в зависимости от вместимости стадиона.
– Реклама пивных напитков принесла бы больше денег?
– Наша позиция – разрешать рекламу пива тоже нужно, мы ее последовательно придерживаемся, – заявил Митрофанов.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Хорошо, что выяснили в чем реально дело. А то уже некоторые начинали думать, что FAN ID виноват...
Именно этого мне так не хватало на футболе.
Затея с пивом обрушила сама себя еще на старте.
А средняя посещаемость в 19 тысяч - ну удачи, чего уж там. Пока фан уйди не уберут, даже о такой средней посещаемости мечтать не стоит.
Дети ? Мамашки ?
Ну да, ну да...