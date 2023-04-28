В РФС намерены вернуться к средней посещаемости РПЛ в 19 тысяч – в том числе благодаря пиву на стадионах

В РФС намерены вернуться к средней посещаемости РПЛ в 19 тысяч зрителей.

О таких планах рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

– Вы высказали позицию РФС по пиву. На сколько может увеличиться посещаемость, если пивные напитки вернутся на стадионы?

– Мы говорили об увеличении количества людей, которые будут ходить на стадионы, о стоимости билетов. Первая задача – вернуться на показатели посещаемости 2018-2019 годов, где средняя посещаемость составляла около 19 тысяч. Мы бы хотели для начала вернуться на эту цифру.

Сейчас у нас два клуба делают максимум средней посещаемости – « » и « ». Мы бы хотели, чтобы и они еще больше увеличили посещаемость, и все остальные.

– Думаете, это возможно?

– Конечно. Я не просто думаю, я знаю, что это возможно. Я работал в клубе, прекрасно представляю, что дорогу осилит идущий. У нас профессиональные руководители клубов. Они справятся с этой задачей.

– Сколько смогут зарабатывать клубы с продажи пивных напитков? Гинер озвучил сумму в 10-12 миллионов рублей.

– Наш прогноз – чуть больше. В данном случае мы говорили исключительно об оценке доходов от продажи пива. Но надо учитывать, что увеличение количества продаваемых билетов – основной заработок, который получит клуб. Он измеряется в миллиардах рублей, в зависимости от вместимости стадиона.

– Реклама пивных напитков принесла бы больше денег?

– Наша позиция – разрешать рекламу пива тоже нужно, мы ее последовательно придерживаемся, – заявил Митрофанов.

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