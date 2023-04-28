Бекхэм о малярии: «Мировые лидеры обладают властью, чтобы изменить ситуацию. Есть способ вылечить болезнь»
Дэвид Бекхэм поддержал борьбу с малярией и обратился к мировым лидерам.
Бывший футболист «МЮ», «Реала» и сборной Англии во Всемирный день борьбы с малярией, 25 апреля, снова призвал политиков обратить внимание на проблему распространения болезни.
«Есть способ вылечить эту болезнь. Мировые лидеры обладают властью и ответственностью, чтобы изменить ситуацию», – сказал Бекхэм.
Несколько лет назад Дэвид уже поддерживал кампанию. Его состарили для ролика, в котором англичанин объяснял, что малярия может лишить множество людей жизни и шанса состариться.
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Только что конкретно предлагает Бекхэм? Просто вбухать в Африку кучу денег, чтобы большую части ########, а на меньшую часть построили несколько новых больниц и наняли несколько новых врачей? И что это даст? Правильно, при нынешнем бардаке и уровне жизни во многих странах Африки, ровно ничего. Языком болтать, это не мешки ворочать.
Поэтому пока на это нет времени
Понимаю, что очень хочется развить позабытую пандемийную конспирологию, но к теме конкретно этой новости, она вообще никакого отношения не имеет.
Вернее даже он может и знать об этом всем, но лучше делать вид, что все иначе