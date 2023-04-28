Бекхэм о малярии: «Мировые лидеры обладают властью, чтобы изменить ситуацию. Есть способ вылечить болезнь»

Дэвид Бекхэм поддержал борьбу с малярией и обратился к мировым лидерам.

Бывший футболист «МЮ», «Реала» и сборной Англии во Всемирный день борьбы с малярией, 25 апреля, снова призвал политиков обратить внимание на проблему распространения болезни.

«Есть способ вылечить эту болезнь. Мировые лидеры обладают властью и ответственностью, чтобы изменить ситуацию», – сказал .

Несколько лет назад Дэвид уже поддерживал кампанию. Его состарили для ролика, в котором англичанин объяснял, что малярия может лишить множество людей жизни и шанса состариться.

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