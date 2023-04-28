Бекхэм о малярии: «Мировые лидеры обладают властью, чтобы изменить ситуацию. Есть способ вылечить болезнь»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм Политика Здоровье Футбол

Дэвид Бекхэм поддержал борьбу с малярией и обратился к мировым лидерам.

Бывший футболист «МЮ», «Реала» и сборной Англии во Всемирный день борьбы с малярией, 25 апреля, снова призвал политиков обратить внимание на проблему распространения болезни.

«Есть способ вылечить эту болезнь. Мировые лидеры обладают властью и ответственностью, чтобы изменить ситуацию», – сказал Бекхэм.

Несколько лет назад Дэвид уже поддерживал кампанию. Его состарили для ролика, в котором англичанин объяснял, что малярия может лишить множество людей жизни и шанса состариться.

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26 комментариев

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Вечно в бане
Так и лечится легко, вроде. Главное, вовремя диагностировать.

Только что конкретно предлагает Бекхэм? Просто вбухать в Африку кучу денег, чтобы большую части ########, а на меньшую часть построили несколько новых больниц и наняли несколько новых врачей? И что это даст? Правильно, при нынешнем бардаке и уровне жизни во многих странах Африки, ровно ничего. Языком болтать, это не мешки ворочать.
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Иван Иванов
Ответ Гамарджоба Генацвале
Лучше призови политиков вылечить украину от болезни.
Ждут тебя с сынками депутатскими в окопах. Без вас не начнут.
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deadjoker
Сразу после борьбы за права геев и трансформеров :))
Поэтому пока на это нет времени
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Вечно в бане
Ответ rusichi
Комментарий удален пользователем
Кому выгодны конкретно «малярии», от которых мрут в нищих странах, и которые вообще никто не замечает в развитых?
Понимаю, что очень хочется развить позабытую пандемийную конспирологию, но к теме конкретно этой новости, она вообще никакого отношения не имеет.
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rusichi
Комментарий удален пользователем
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Антимосковский
есть способ и излечить болезни, и даже избавиться от голода, переложив это из кармана заработавших деньги развитых стран в карман нищих африканцев, но зачем это власть имущим, и зачем это заработавшим? власть имущие не мыслят категориями морали, работающие не готовы добровольно жертвовать своей сытостью ради тех, кто не может себя обеспечить на других континентах. и не могу сказать, что здесь есть несправедливость - просто таков мир, имеющий свои изъяны. как я понимаю, речь идет о «проблемных» странах, и как бы это цинично ни звучало, но зачем избавлять, например, африку от ее недугов? чтобы они продолжали бездумно плодиться и плодить нецивилизованный образ жизни? европейцы дали им фундамент перед «деколонизацией», африканцы им так и не воспользовались, даже в более зажиточных странах они предпочли сделать белых козлами отпущения и скатить свои государства обратно в каменный век, как по мне, пусть уж тут работает естественный отбор, достигнут прогресса или перестанут безразборочно плодиться - снизится смертность, в ином случае здесь «дай голодному рыбу, а не удочку».
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AminO2
Борьба с малярией, в первую очередь – это борьба с комарами.
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banchik1
Ну понятно, обычный популизм как всегда за все хорошее против всего плохого на этом свете.
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SEVEN_
Тут весь мир с короной боролся как в последний раз, потом забыли о ней по понятным причинам, и как бы вроде перестали все ей болеть, а Бэкхэм о малярии вспомнил даже не о Эболе какой нибудь))
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Abdulla
В комментах, по старой советской традиции те, кто не делает ничего и не обладает ничем критикуют тех, кто делает что-то...
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FilinMD
Ответ rusichi
Комментарий удален пользователем
Зачем ему об этом знать? За это денег не дадут. Важно быть в тренде - за это деньги дадут.

Вернее даже он может и знать об этом всем, но лучше делать вид, что все иначе
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Forza
Ответ Вечно в бане
Так и лечится легко, вроде. Главное, вовремя диагностировать. Только что конкретно предлагает Бекхэм? Просто вбухать в Африку кучу денег, чтобы большую части ########, а на меньшую часть построили несколько новых больниц и наняли несколько новых врачей? И что это даст? Правильно, при нынешнем бардаке и уровне жизни во многих странах Африки, ровно ничего. Языком болтать, это не мешки ворочать.
Лол, что значит ровно ничего? Погугли фонды эффективного альтруизма по типу GiveWell и посмотри какую фантастическую работу они проделывают по борьбе с малярией. Практически полностью на частные пожертвования, кстати.
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Константин Кв
Ответ Антимосковский
есть способ и излечить болезни, и даже избавиться от голода, переложив это из кармана заработавших деньги развитых стран в карман нищих африканцев, но зачем это власть имущим, и зачем это заработавшим? власть имущие не мыслят категориями морали, работающие не готовы добровольно жертвовать своей сытостью ради тех, кто не может себя обеспечить на других континентах. и не могу сказать, что здесь есть несправедливость - просто таков мир, имеющий свои изъяны. как я понимаю, речь идет о «проблемных» странах, и как бы это цинично ни звучало, но зачем избавлять, например, африку от ее недугов? чтобы они продолжали бездумно плодиться и плодить нецивилизованный образ жизни? европейцы дали им фундамент перед «деколонизацией», африканцы им так и не воспользовались, даже в более зажиточных странах они предпочли сделать белых козлами отпущения и скатить свои государства обратно в каменный век, как по мне, пусть уж тут работает естественный отбор, достигнут прогресса или перестанут безразборочно плодиться - снизится смертность, в ином случае здесь «дай голодному рыбу, а не удочку».
Отличный задел в Африке оставили колонизаторы. Например в Руанде, бельгийцы фактически принудительно, путем определения кто посветлей — те и лучше, практически разделили тутси и хуту, которые успешно смешивались и превращались в один народ до прихода бельгийцев. Результатом стал самый массовый и жестокий геноцид конца 20-го века. Отличный фундамент.
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