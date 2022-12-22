Холанд о Мбаппе: «Не люблю сравнивать себя с другими. СМИ поступали так с Роналду и Месси, а сами они подталкивали друг друга – это хорошо. Но я о таком не думаю»

Форвард « » высказался о из « ».

«Я не люблю сравнивать себя с другими. Я по-своему уникальный игрок, поэтому мне такие сравнения не нравятся.

СМИ последние 10 лет поступали так с Роналду и Месси, а сами игроки подталкивали друг друга – это хорошо. К тому же они играли за «Реал» и «Барселону», идеальное соперничество.

Но я не думаю о таких вещах. Мбаппе – прекрасный молодой игрок. Не забывайте о том, чего он добился в столь юном возрасте, и мы увидим и новые достижения.

Я же сосредоточен на себе. Я работаю каждый день над тем, чтобы стать лучшей версией себя как на поле, так и за его пределами», – сказал Холанд в интервью Viaplay.