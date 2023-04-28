Тен Хаг об игре с «Тоттенхэмом»: «У «МЮ» были шансы на 3:1, но после этой недели 2:2 – хорошая ничья. Мы не были хороши все 90 минут»
Эрик тен Хаг прокомментировал ничью 2:2 с «Тоттенхэмом».
«Конечно, когда ведешь 2:0, немного разочарован ничьей. Это очевидно. У нас были шансы на 3:1, но после этой недели 2:2 – хорошая ничья. Мы не были хороши на протяжении всех 90 минут.
Видели, что гол назревает, я приготовил запасных, но было уже слишком поздно. Мы не блокировали кроссы и удары, не выжимали максимум из себя. Они легко забили», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
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А в целом ничья справедливый итог матча.
«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне в гостевых матчах против топ-9 АПЛ:
• 0 побед
• 1 ничья
• 6 поражений
• 8 забито
• 27 пропущено.