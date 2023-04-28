Тен Хаг об игре с «Тоттенхэмом»: «У «МЮ» были шансы на 3:1, но после этой недели 2:2 – хорошая ничья. Мы не были хороши все 90 минут»

Эрик тен Хаг прокомментировал ничью 2:2 с «Тоттенхэмом».

«Конечно, когда ведешь 2:0, немного разочарован ничьей. Это очевидно. У нас были шансы на 3:1, но после этой недели 2:2 – хорошая ничья. Мы не были хороши на протяжении всех 90 минут.

Видели, что гол назревает, я приготовил запасных, но было уже слишком поздно. Мы не блокировали кроссы и удары, не выжимали максимум из себя. Они легко забили», – сказал тренер « ».

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