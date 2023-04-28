Тен Хаг об игре с «Тоттенхэмом»: «У «МЮ» были шансы на 3:1, но после этой недели 2:2 – хорошая ничья. Мы не были хороши все 90 минут»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал ничью 2:2 с «Тоттенхэмом».

«Конечно, когда ведешь 2:0, немного разочарован ничьей. Это очевидно. У нас были шансы на 3:1, но после этой недели 2:2 – хорошая ничья. Мы не были хороши на протяжении всех 90 минут.

Видели, что гол назревает, я приготовил запасных, но было уже слишком поздно. Мы не блокировали кроссы и удары, не выжимали максимум из себя. Они легко забили», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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11 комментариев

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Expada
Хз что сказать
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Ksandvankneshas
Бруну должен был забивать тот момент, тогда бы победили.
А в целом ничья справедливый итог матча.
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Манковский
Ошибка на ошибке. Маласия рядом со своей штрафной в атаку побежал, в итоге случился обрез и Кейн оказался абсолютно свободным. Нет проблем когда команда уступает в классе и проигрывает без шансов, а тут просто подарили моменты.
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Ksandvankneshas
Ответ Under
любопытно послушать, какие надо было
Да такие все умные задним умом, ппц просто эксперты. Не сделал бы Тен Хаг замены сейчас бы каждый второй спрашивал, почему голландец не сделал замены вовремя.
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Streetbor
с простором интернета:
«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне в гостевых матчах против топ-9 АПЛ:

• 0 побед
• 1 ничья
• 6 поражений
• 8 забито
• 27 пропущено.
+3
-3
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Виталий Павлушов
Замены такие не надо было делать.
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Гегенпрессинг Рангника
Первый тайм вынесли, на два не хватает. Оно неудивительно столько матчей сыграли, в топ-4 главное попасть
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Гегенпрессинг Рангника
Первый тайм вынесли, на два не хватает. Оно неудивительно столько матчей сыграли, в топ-4 главное попасть
0
0
0
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Ksandvankneshas
Ответ Streetbor
с простором интернета: «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне в гостевых матчах против топ-9 АПЛ: • 0 побед • 1 ничья • 6 поражений • 8 забито • 27 пропущено.
Я ещё в конце осени где-то заметил, что на выезде ужасно играют. Как-то осторожно, без уверенности. Тен Хаг какой-то антиСульшер
+1
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Under
Ответ Виталий Павлушов
Замены такие не надо было делать.
любопытно послушать, какие надо было
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