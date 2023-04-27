«Между «МЮ» и «Сити» большая разница с точки зрения истории, но «горожане» быстро ее сокращают». Батт о манчестерских клубах

Теги Манчестер Юнайтед Никки Батт Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Никки Батт недоволен тем, что «Манчестер Юнайтед» отстает от «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Да, это меня огорчает. Я думаю, что с точки зрения истории между клубами все еще большая разница, но «Сити», честно говоря, быстро сокращает дистанцию. Созданная «горожанами» инфраструктура будет обеспечивать их успех в течение ближайших 20-30 лет.

Для «МЮ» сейчас важнее всего пристально посмотреть на основы клуба – независимо от того, сменятся ли владельцы. Нет смысла покупать Харри Кейна и потом говорить, что на ближайшие четыре года этого будет достаточно. Это как налепить пластырь на открытую рану. Сперва нужно создать инфраструктуру, которая станет фундаментом для дальнейшей работы.

Тен Хаг – отличный тренер, он способен на невероятные вещи при правильной поддержке, но привлекать топ-игроков тяжело, когда нет фундаментальных основ. Если, конечно, не говорить о подписании неподходящих футболистов, приходящих лишь за деньгами, как это было в последние 5-6 лет», – сказал экс-хавбек «МЮ».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
Все кто говорит про миллиардный состав Сити, скажу следующее. МЮ Ливерпуль Арсенал Псж Реал Барса даже Бавария не отстают по громким трансферам от горожан , что ж теперь поделаем, на всех Пепа нету, он один
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
У маню нет истории. До Уэбба были средняками и после Уэбба стали средняком обратно. Вот и вся история.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
therealgreenman
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Целую пропасть, я бы сказал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Ответ Ман Сити
У маню нет истории. До Уэбба были средняками и после Уэбба стали средняком обратно. Вот и вся история.
Фактос.
Но все же еще стоит вспомнить, как красный нос грабил лигу в 90х- первой половине 00х, как сейчас делает условная Бавария.

Как только у других клубов появились деньги, МЮ исчез из претендентов на что-либо и берет только Кубок Лиги раз в 5 лет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Ман Сити
У маню нет истории. До Уэбба были средняками и после Уэбба стали средняком обратно. Вот и вся история.
Ты наверное мощно куришь у себя в селе походу раз так заявляешь )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий