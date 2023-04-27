«Между «МЮ» и «Сити» большая разница с точки зрения истории, но «горожане» быстро ее сокращают». Батт о манчестерских клубах

Никки Батт недоволен тем, что «Манчестер Юнайтед» отстает от «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Да, это меня огорчает. Я думаю, что с точки зрения истории между клубами все еще большая разница, но « », честно говоря, быстро сокращает дистанцию. Созданная «горожанами» инфраструктура будет обеспечивать их успех в течение ближайших 20-30 лет.

Для «МЮ» сейчас важнее всего пристально посмотреть на основы клуба – независимо от того, сменятся ли владельцы. Нет смысла покупать Харри Кейна и потом говорить, что на ближайшие четыре года этого будет достаточно. Это как налепить пластырь на открытую рану. Сперва нужно создать инфраструктуру, которая станет фундаментом для дальнейшей работы.

Тен Хаг – отличный тренер, он способен на невероятные вещи при правильной поддержке, но привлекать топ-игроков тяжело, когда нет фундаментальных основ. Если, конечно, не говорить о подписании неподходящих футболистов, приходящих лишь за деньгами, как это было в последние 5-6 лет», – сказал экс-хавбек « ».

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