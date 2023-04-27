«Между «МЮ» и «Сити» большая разница с точки зрения истории, но «горожане» быстро ее сокращают». Батт о манчестерских клубах
Никки Батт недоволен тем, что «Манчестер Юнайтед» отстает от «Манчестер Сити» в АПЛ.
«Да, это меня огорчает. Я думаю, что с точки зрения истории между клубами все еще большая разница, но «Сити», честно говоря, быстро сокращает дистанцию. Созданная «горожанами» инфраструктура будет обеспечивать их успех в течение ближайших 20-30 лет.
Для «МЮ» сейчас важнее всего пристально посмотреть на основы клуба – независимо от того, сменятся ли владельцы. Нет смысла покупать Харри Кейна и потом говорить, что на ближайшие четыре года этого будет достаточно. Это как налепить пластырь на открытую рану. Сперва нужно создать инфраструктуру, которая станет фундаментом для дальнейшей работы.
Тен Хаг – отличный тренер, он способен на невероятные вещи при правильной поддержке, но привлекать топ-игроков тяжело, когда нет фундаментальных основ. Если, конечно, не говорить о подписании неподходящих футболистов, приходящих лишь за деньгами, как это было в последние 5-6 лет», – сказал экс-хавбек «МЮ».
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Но все же еще стоит вспомнить, как красный нос грабил лигу в 90х- первой половине 00х, как сейчас делает условная Бавария.
Как только у других клубов появились деньги, МЮ исчез из претендентов на что-либо и берет только Кубок Лиги раз в 5 лет.