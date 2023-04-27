Тен Хаг о «Тоттенхэме»: «Тяжелое поражение их взбесило. Это может быть стимулом, но нельзя, чтобы соперник был голоднее нас»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Тоттенхэм Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «Тоттенхэм» разозлится после разгрома от «Ньюкасла».

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в 33-м туре АПЛ в четверг, 27 апреля. В предыдущем матче «Тоттенхэм» разгромно проиграл «Ньюкаслу» со счетом 1:6.

«Очевидно, это было действительно тяжелое поражение, и они взбешены.

Это может стать стимулом для реабилитации, да, но все зависит от нас. Нельзя, чтобы соперник был голоднее нас, и именно так мы должны готовиться к игре, быть готовыми играть первым номером», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Также тен Хаг высказался о возможности участия в матче Бруну Фернандеша, получившего травму голеностопа в матче Кубка Англии против «Брайтона».

«Пока мы ничего не знаем. Его участие под вопросом.

Чаще всего игроков предпочитают поберечь, но этот вопрос нужно решить. Он провел полный матч, а [эпизод, в котором он травмировался], произошел в первом тайме. Посмотрим, что можно сделать», – сказал тен Хаг.

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2 комментария

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Пирс Морган
Кажется, Тоттенхему все равно на поражения годами
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