Батт о «Ман Сити»: «Гвардиола – один из трех лучших тренеров в истории, и они играют невероятно. То, что они сделали с «Баварией», пугает»

Теги Манчестер Юнайтед Никки Батт Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Никки Батт высоко оценил деятельность «Манчестер Сити» как на поле, так и за его пределами.

«Это прекрасная команда. Кто бы ни выиграл требл, я буду немного расстроен, но если это будет сделано правильно, в правильном стиле, то отдам такой команде должное.

Проект, который «Сити» реализует на протяжении 15 лет, изменил все основы жизни местного сообщества. Владельцы вкладывают в сообщество деньги, строят дома. Я главный фанат «МЮ» на свете, но невозможно сказать, что у «Сити» не прекрасный проект.

Они пригласили тренера, который, на мой взгляд, входит в тройку лучших в истории, и они играют в невероятный футбол. Наверное, они возьмут титул, они вышли в финал Кубка Англии и хорошо смотрятся в Лиге чемпионов. Так что стоит отметить, что у них хороший шанс на требл.

Нельзя не отметить, насколько они хороши. То, что они сделали с «Баварией» в ЛЧ, пугает.

Если они выиграют три трофея – отличная работа. Но я не думаю, что они сделают это в таком стиле, в каком сделали мы», – отметил экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».

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16 комментариев

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tolstiy
ну он крутой тренер. тут спору нет. а что они с баварией сделали? те сами себе больше ущерба нанесли чем их соперники- лыжи, гении в руководстве, выяснения кто более тёмный или белый....
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SexyCow
такой Баварии с Майнц сделал страшное, в нынешней ситуации Баварии это не показатель
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Константин Михайлович
при всем уважением к Пепу и МС,там руководство Баварии сделало больше пугающего
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savik-A.M.
Кристиан Штрайх один из величайших тренеров в Истории , то что Фрайбург сдеал с Баварией , выбив из кубка Германии , впечатляет)
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инок
Ну как можно после такого успеха над Баварией ставить под сомнения, что Пеп классный тренер
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Djekinson
Не ну лысый так то топовый тренер)
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раскаявшийся жиробас
Да, лучше Гамулы и Найденова быть трудно, потому только третий...
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Ноу криминалити
Первый максимум бронза
Байдачный и Грозный - топ 2
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5hxrb7mywu
А что с Баварией то?Во втором матче отскочили
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Кокич
"А я бы лично сожрал этого рыжего под 17-м номером", — добавил Батт.
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#SharkTeam
Ответ tolstiy
ну он крутой тренер. тут спору нет. а что они с баварией сделали? те сами себе больше ущерба нанесли чем их соперники- лыжи, гении в руководстве, выяснения кто более тёмный или белый....
Ага, а сыграй лучше то говорили бы что тухель на багаже нагельсманна. А так типа он развалил все за неделю. Удобно поворачивать
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Эксперимент
Ответ SexyCow
такой Баварии с Майнц сделал страшное, в нынешней ситуации Баварии это не показатель
Кто тогда сейчас показатель?
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