Батт о «Ман Сити»: «Гвардиола – один из трех лучших тренеров в истории, и они играют невероятно. То, что они сделали с «Баварией», пугает»

Никки Батт высоко оценил деятельность «Манчестер Сити» как на поле, так и за его пределами.

«Это прекрасная команда. Кто бы ни выиграл требл, я буду немного расстроен, но если это будет сделано правильно, в правильном стиле, то отдам такой команде должное.

Проект, который « » реализует на протяжении 15 лет, изменил все основы жизни местного сообщества. Владельцы вкладывают в сообщество деньги, строят дома. Я главный фанат «МЮ» на свете, но невозможно сказать, что у «Сити» не прекрасный проект.

Они пригласили тренера, который, на мой взгляд, входит в тройку лучших в истории, и они играют в невероятный футбол. Наверное, они возьмут титул, они вышли в финал Кубка Англии и хорошо смотрятся в Лиге чемпионов. Так что стоит отметить, что у них хороший шанс на требл.

Нельзя не отметить, насколько они хороши. То, что они сделали с «Баварией» в ЛЧ, пугает.

Если они выиграют три трофея – отличная работа. Но я не думаю, что они сделают это в таком стиле, в каком сделали мы», – отметил экс-хавбек « ».

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