Ариго Сакки: «Де Кетеларе выходит с видом лузера. Он выглядит сбитым с толку и напуганным»
Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки раскритиковал полузащитника Шарля де Кетеларе.
«Он выходит на поле чуть ли не с видом лузера. Он выглядит сбитым с толку и напуганным.
Сейчас у него проблемы, но давайте не забывать, что иностранцам всегда нужно время», – сказал Сакки в интервью La Gazzetta dello Sport.
В текущем сезоне 21-летний полузащитник, купленный у «Брюгге» за 36 млн евро с учетом бонусов, провел 15 игр в Серии А и отдал 1 голевой пас.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Он выходит на поле чуть ли не с видом проигравшего. Он выглядит сбитым с толку и напуганным. Сейчас у него проблемы, но давайте не забывать, что иностранцам всегда нужно время», – сказал Сакки в интервью La Gazzetta dello Sport.
Заменили один синоним на другой, зато сразу воспринимается и читается по-другому и в более жестком ключе.
Я уверен, что бельгиец откатывается этот сезон и в след сезоне выстрелит. Леао тоже первое время даже не попадал в состав, а за него отвалили тридцатку, итог мы знаем.