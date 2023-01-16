Бывший главный тренер «Милана» раскритиковал полузащитника Шарля де Кетеларе.

«Он выходит на поле чуть ли не с видом лузера. Он выглядит сбитым с толку и напуганным.

Сейчас у него проблемы, но давайте не забывать, что иностранцам всегда нужно время», – сказал Сакки в интервью La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник, купленный у «Брюгге» за 36 млн евро с учетом бонусов, провел 15 игр в Серии А и отдал 1 голевой пас.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.