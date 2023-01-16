Ариго Сакки: «Де Кетеларе выходит с видом лузера. Он выглядит сбитым с толку и напуганным»

Теги Милан серия А Италия Арриго Сакки Шарль де Кетеларе Футбол

Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки раскритиковал полузащитника Шарля де Кетеларе.

«Он выходит на поле чуть ли не с видом лузера. Он выглядит сбитым с толку и напуганным.

Сейчас у него проблемы, но давайте не забывать, что иностранцам всегда нужно время», – сказал Сакки в интервью La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник, купленный у «Брюгге» за 36 млн евро с учетом бонусов, провел 15 игр в Серии А и отдал 1 голевой пас.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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petrvolgograd
Ответ MilanLombardia
Тут да и на других миланских ресурсах величали как нового Кака привезли.Но все мы понимаем что такие сравнения смехотворны+новое бельгийское поколение не имеет под собой того потенциала что был у предыдущего.Достаточно взглянуть на Салемакерса и все станет ясно.Жаль что клуб повелся на этих вранксов
кака разве что в штаны
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MilanLombardia
Тут да и на других миланских ресурсах величали как нового Кака привезли.Но все мы понимаем что такие сравнения смехотворны+новое бельгийское поколение не имеет под собой того потенциала что был у предыдущего.Достаточно взглянуть на Салемакерса и все станет ясно.Жаль что клуб повелся на этих вранксов
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petrvolgograd
Де Кетеларе-чистый продукт пиара,ведь возить дрова из питера, играя в чемп бельгии и пробиваться в основу чемпиона сериала- большие две разницы. Вживую смотрел много матчей его в этом году, с сасого первого с Болоньей, когда пошли сравнения с Кака. Все еще хуже, чем по телеку. Очень медленный, не чувствует ритм игры, когда команда бежит в атаку он делает передачи не на ход в ногу, а назад в пятку, даже с элементарными передачами на 2-3 метра у него так, инородное тело пока он. Последние матчи хоть удары по воротам появились у него, а так Сакки прав.
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NastyNay
Ответ corazón blanco
Это не дорого для клубов из АПЛ, а для Милана у которого нет лишних финансовых средств - очень большая сумма.
И что? Это проблема Милана. Я к тому что не такой он уж и бриллиант, раз его продали за 36 млн. Был бы он такой крутой, то ушел бы в АПЛ за 50-70. Просто наивно было полагать что за 36 лямов урвали топа. Людей за 80-90 покупают и они не оправдывают надежд, а тут 36 млн и поливают что мол не заиграл. Ничего страшного.
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Black Square
Ответ Jan Paskel
Я бы очень хотел поддержать де Кетеларе, но он пока реально плох. Я бы его отдал в аренду на пол года в какую Монцу. Но. Если не отдают, значит у парня просто что то в голове засело, типа сущности в виде гномика
Необходимо изгнать из него сущность , вероятнее всего проблема действительно в этом .
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corazón blanco
Ответ NastyNay
36 млн это типа дорого что ли? Ну не заиграл и не заиграл пока. не 100 лямов же заплатили за него
Это не дорого для клубов из АПЛ, а для Милана у которого нет лишних финансовых средств - очень большая сумма.
+5
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+4
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NastyNay
36 млн это типа дорого что ли? Ну не заиграл и не заиграл пока. не 100 лямов же заплатили за него
+6
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+4
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Великий Алонсо
Обычно наш Месси такой зашуганный на поле
+4
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corazón blanco
Ответ whereissuso
Странно от Сакки такое слышать, он обычно более политкорректен
Изначально новость выглядела так:

«Он выходит на поле чуть ли не с видом проигравшего. Он выглядит сбитым с толку и напуганным. Сейчас у него проблемы, но давайте не забывать, что иностранцам всегда нужно время», – сказал Сакки в интервью La Gazzetta dello Sport.

Заменили один синоним на другой, зато сразу воспринимается и читается по-другому и в более жестком ключе.
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Химчанин Юран
Ответ vaslover
Один из худших трансферов в серии А за последние годы. Пожалуй только Кокошка намного хуже, но там уже совсем мемовая история.
🤦‍♂️
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Марк Власов
Ответ titov-and-trubach
Мне иногда кажется, что он продолжает играть за Милан только для того, чтобы в сами-знаете-каком-паблике в вк продолжали про него постить мемасы. Если этот футболист - самый талантливый из нового поколения бельгийцев - можно смело предполагать, что даже с выходами на Евро и ЧМ у Бельгии будут проблемы.
Деревня середняков?
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CheKubana
Кокорина друг. Кто привёл
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eskerro
Ответ whereissuso
Странно от Сакки такое слышать, он обычно более политкорректен
Да Сакки восхвалял Джампаоло, когда он стал тренером. Итог мы знаем, 10 позорных матчей и отставка!
Я уверен, что бельгиец откатывается этот сезон и в след сезоне выстрелит. Леао тоже первое время даже не попадал в состав, а за него отвалили тридцатку, итог мы знаем.
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Jan Paskel
Я бы очень хотел поддержать де Кетеларе, но он пока реально плох. Я бы его отдал в аренду на пол года в какую Монцу. Но. Если не отдают, значит у парня просто что то в голове засело, типа сущности в виде гномика
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
whereissuso
Странно от Сакки такое слышать, он обычно более политкорректен
0
-2
-2
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Dimario
Провальный трансфер.
0
-1
-1
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titov-and-trubach
Мне иногда кажется, что он продолжает играть за Милан только для того, чтобы в сами-знаете-каком-паблике в вк продолжали про него постить мемасы. Если этот футболист - самый талантливый из нового поколения бельгийцев - можно смело предполагать, что даже с выходами на Евро и ЧМ у Бельгии будут проблемы.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vaslover
Один из худших трансферов в серии А за последние годы. Пожалуй только Кокошка намного хуже, но там уже совсем мемовая история.
+4
-7
-3
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Макс Шева
С удовольствием пересматриваю его ассист в серии А. Парень даст максимум выхлопа,когда поймет ,что по ту сторону экрана наблюдают его фанаты из России .Целая диаспора которая готова его отстаивать вопреки.
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-5
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corazón blanco
Очень дорогой трансфер для Милана и пока он выглядит провальным. Все делает невпопад, складывается ощущение, что он играет отдельно от команды, сам по себе.
+9
-3
+6
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