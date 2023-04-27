Фердинанд о лучшем «МЮ» в истории: «Мы победили бы этот «Сити» 3:1. Но против команд Пепа сложно играть, его «Барса» уничтожила нас»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Футбол

Рио Фердинанд думает, что лучшая команда в истории «МЮ» обыграла бы нынешний «Ман Сити».

«Это было бы сложно. Против команд Пепа тяжело играть. Слушайте, его «Барселона» уничтожила нас [в Лиге чемпионов в финалах 2009 и 2011 годов].

Учитывая весь арсенал этой команды, Холанда и де Брюйне, было бы тяжело. Но я думаю, что мы бы выиграли 3:1», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

Как уточняет Daily Mail, ранее Фердинанд называл «МЮ» образца 2008 года лучшей командой в истории клуба.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
фердинанд конечно топовый аналитик) из-под этого лба месси двушку головой клал, а он убежден что против холанда отзащищался бы))
+33
-9
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Обыграть Сити Гвардиолы в отдельно взятом матче не такая уж и сложная задача, Сульшер подтвердит. А вот на дистанции все куда сложнее
+28
-6
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chuha-Motibg
При всем уважении тому составу МЮ и САФ-у, этот Сити вынес бы тот МЮ. САФ против тики-таки так ничего и не смог придумать, слив 2 финала. А тут еще и 3:1
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Рио бы на спортсе не затерялся
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
пеп нас в девятом и одиннадцатом годах уничтожал. а в этом году мы бы победили. гениальная логика. по ходу он думает что рот горизонтально открывается для того, чтобы из ложки не вытекало.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Спорное утверждение. Да, МЮ был хорош. Но и Сити сейчас топ. А он прям счет знает )). Глупо как то.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tima_Milan
Именно 3-1 😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
[Ingush]
Ту Барсу, на моей памяти, по игре обыграли лишь Интер на Сан-Сиро в 2010 и Челси на Стэмфорд Бридже в 2009.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ DolJun
фердинанд конечно топовый аналитик) из-под этого лба месси двушку головой клал, а он убежден что против холанда отзащищался бы))
Фердинанд допинг тест мог проспать. Что с него взять?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Supreme Allah
Ответ Chuha-Motibg
При всем уважении тому составу МЮ и САФ-у, этот Сити вынес бы тот МЮ. САФ против тики-таки так ничего и не смог придумать, слив 2 финала. А тут еще и 3:1
Лол ты сравниваешь тех топов с обмельчавшим поколением игроков которые пошли сейчас , из этого состава в той Барсе в старте играли максимум кдб, уолкер и холанд , а тот мю спокойно бы унижал этот мешок в каждой встрече таким составом имхо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий