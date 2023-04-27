Фердинанд о лучшем «МЮ» в истории: «Мы победили бы этот «Сити» 3:1. Но против команд Пепа сложно играть, его «Барса» уничтожила нас»
Рио Фердинанд думает, что лучшая команда в истории «МЮ» обыграла бы нынешний «Ман Сити».
«Это было бы сложно. Против команд Пепа тяжело играть. Слушайте, его «Барселона» уничтожила нас [в Лиге чемпионов в финалах 2009 и 2011 годов].
Учитывая весь арсенал этой команды, Холанда и де Брюйне, было бы тяжело. Но я думаю, что мы бы выиграли 3:1», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.
Как уточняет Daily Mail, ранее Фердинанд называл «МЮ» образца 2008 года лучшей командой в истории клуба.
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