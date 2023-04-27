Де Брюйне о том, как отметил разгром «Арсенала»: «Дал 15 интервью. «Сити» хорошо играет несколько месяцев, мы могли забить больше»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне рассказал, как праздновал разгром «Арсенала» в АПЛ.

«Честно говоря, я дал около 15 интервью. Когда я вернулся в раздевалку, большая часть команды уже разъехалась.

Думаю, мы хорошо играем на протяжении нескольких месяцев, выиграли большинство матчей.

«Арсенал» использует персональную опеку, так что остается больше свободного пространства, в связи с чем у меня было больше возможностей для того, чтобы вбежать в свободную зону и получить мяч.

Думаю, мы создали достаточно много моментов. Мы могли забить больше», – сказал хавбек после победы со счетом 4:1.

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3 комментария

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Пирс Морган
Кевин крут, первый гол просто ошарашил Арсенал
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Арман Мартиросян
Ответ Пирс Морган
Кевин крут, первый гол просто ошарашил Арсенал
Этот гол просто чистое искусство. Умнейший дриблинг + идеальный момент для удара. Кевин футбольный гроссмейстер.
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