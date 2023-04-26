У Холанда 20 (16+4) очков в 11 последних матчах за «Сити»
Эрлинг Холанд набрал 20 очков по системе «гол+пас» в последних играх за «Манчестер Сити».
Нападающий «горожан» отдал два голевых паса Кевину де Брюйне в матче против «Арсенала» в 33-м туре АПЛ (3:0, второй тайм).
В последних 11 матчах в составе «Сити» норвежец отличился 16 забитыми голами и 4 результативными передачами.
Холанд проводит 29-й матч в текущем сезоне АПЛ. На его счету 32 гола и 7 ассистов.
Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
22 комментария