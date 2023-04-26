У Холанда 20 (16+4) очков в 11 последних матчах за «Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд набрал 20 очков по системе «гол+пас» в последних играх за «Манчестер Сити».

Нападающий «горожан» отдал два голевых паса Кевину де Брюйне в матче против «Арсенала» в 33-м туре АПЛ (3:0, второй тайм).

В последних 11 матчах в составе «Сити» норвежец отличился 16 забитыми голами и 4 результативными передачами. 

Холанд проводит 29-й матч в текущем сезоне АПЛ. На его счету 32 гола и 7 ассистов.

Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь

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22 комментария

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Виталий
Просто машина !
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-2
+13
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udiekemen
Длинные у него ноги кнш, не думал что успеет первым к мячу , а он отдал отличный пас КД и тот чуть ли не забил) лучший)
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Кирилл Голивец
Ответ kvint(ksk)
Новая надежда у фруктовитян , после слива Мбаппе и Бензема 😂😂😂
Если Холанд выиграет лучшую лигу мира (при всем уважении к ФНЛ) и ЛЧ - это будет более показательно, чем ЧМ, где всякие Амрабаты могут 7 матчей в год играть на топ-уровне
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Фанат Лионеля Месси
Рывок у него просто феноменальный
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Arrahmano Matcyev
Ответ Artem Piatkov
Без вмешательства админресурса должен брать ЗМ в этом году
При всем уважений к бомбардирским навыкам Эрлинга,но он даже не лучший в МС
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Кузя Гитарист
Ответ feelthedroom@mail.ru
Вы что , вы что?!!! Месси ведь является богом для всех аргентинских игроков! Срочно еще один зм пешеходу
Так и дадут ему ЗМ
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Петя Петров
Треблу быть
+1
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U
"Как же ослабел Сити с его приходом."
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Velirpa
статистика на уровне МакДи и Драйзайтля.
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Romeo Yankovich
Ответ kvint(ksk)
Новая надежда у фруктовитян , после слива Мбаппе и Бензема 😂😂😂
не являясь любителем фруктов, но чем твой любимец запомнился в этом году?? напомни, какие реальные матчи он тащил??? только давай без чм, полуфинал и финал тащил реально воротчик в серии пенальти. я может что-то упустил, но Холланд два положил Баварии, а твой кумир сколько??? или тебя душит жаба, что кроме чм и вспомнить нечего, пока Холланд колотит голы там и сям???
+2
-2
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rej1sta
Ответ Кирилл Голивец
Если Холанд выиграет лучшую лигу мира (при всем уважении к ФНЛ) и ЛЧ - это будет более показательно, чем ЧМ, где всякие Амрабаты могут 7 матчей в год играть на топ-уровне
Роналдо привет передает
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rej1sta
Ответ Romeo Yankovich
не являясь любителем фруктов, но чем твой любимец запомнился в этом году?? напомни, какие реальные матчи он тащил??? только давай без чм, полуфинал и финал тащил реально воротчик в серии пенальти. я может что-то упустил, но Холланд два положил Баварии, а твой кумир сколько??? или тебя душит жаба, что кроме чм и вспомнить нечего, пока Холланд колотит голы там и сям???
А почему без ЧМ? ЧМ и запомнился, величайший турнир в спорте, где Месси себя показал лучше всех и выиграл.
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