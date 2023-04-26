У Холанда 20 (16+4) очков в 11 последних матчах за «Сити»

Эрлинг Холанд набрал 20 очков по системе «гол+пас» в последних играх за «Манчестер Сити».

Нападающий «горожан» отдал два голевых паса в матче против « » в 33-м туре АПЛ (3:0, второй тайм).

В последних 11 матчах в составе « » норвежец отличился 16 забитыми голами и 4 результативными передачами.

проводит 29-й матч в текущем сезоне . На его счету 32 гола и 7 ассистов.

Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.

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