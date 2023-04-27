«Позорная капитуляция «Арсенала». Просто отдали все – мяч, матч и АПЛ». Морган об 1:4 от «Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пирс Морган Футбол

Пирс Морган разочарован игрой «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити».

Матч 33-го тура АПЛ на «Этихад Стэдиум» завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 4:1.

Отрыв «Арсенала» в турнирной таблице сократился до 2 очков, при этом у «горожан» есть 2 матча в запасе.

«Мы просто все отдаем. И мяч, и матч, и [победу в] Премьер-лиге. Позорная капитуляция «Арсенала». Это очень разочаровывает», – написал телеведущий и болельщик «канониров».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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42 комментария

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Вратарь Бага
А нечего было трындеть и надевать корону.
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U
Ответ ChipsRobber
С нетерпением ждем битву мертвого Арсенала против мертвого Челси.
Да не, Арсенал не настолько плох.
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Artem Piatkov
Отдали Кубок МС (0:1)
Отдали ЛЕ Спортингу
Отдали АПЛ тоже МС (1:4)

Даже Кубок лиги и тот Брайтону слили 1:3
+25
-5
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QWertY
Успокойте Моргана, ведь Арсенал лидирует в АПЛ с отрывом в 2 очка)
+19
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Madcomposer
Морган точно как обитатель спортса. Команда прогрессирует и прыгает выше головы, но не выдерживает гонку с матёрым и превосходящим во всём Сити - провал, слив, слабаки, давайте их дружно и с наслаждением попинаем.
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ChipsRobber
С нетерпением ждем битву мертвого Арсенала против мертвого Челси.
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RonN9
Ответ Вратарь Бага
А нечего было трындеть и надевать корону.
А кто надевал корону?Футболисты и Артета были осторожны в своих словах о чемпионстве.Болельщики клуба тоже понимали что есть МС,которые просто тупо сильнее
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abrusevshii chechen
Морган настоящии болела ,видите как растроился
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Экспертное мнение
Пеп в Барсе за два года поставил такой футбол, что на фоне Барсы все топ клубы выглядели как щенки из 18-го места. Тоже самое Пеп делает в Ман Сити на шестой год работы, теперь на фоне Сити все топ клубы выглядят как щенки)) Кто-то до сих пор не понял, что Пеп лучший тренер в истории футбола? Да никто не вытворял такое.
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RiFF RAFF
Ну тут просто разный класс ничего позорного, до этого были позорные игры
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Rif Fil
Морган о Криштиану Роналду: «Позорная капитуляция «Аль-Насра». Просто отдали все – мяч, матч, Суперкубок и Кубок Саудовской Аравии»
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f1go.go
пошел этот клоун Морган в ....Он не настоящий болельщик Арсенала.У Сити просто опытней и сильней состав плюс есть этот переросток Холланд,Но Арсенал на верном пути с Артетой,только нужно другого человека на трансферы поставить чтобы не покупались Кивиоры,Жоржиньо.Томиясу это просто средние игроки.
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Мистер Биспинг
Морган, иди в 3ад. Молодая команда и так прыгнула выше головы и превысила ожидания на сезон многократно. Сити намного сильнее и тут уж скорее их стоит упрекать, что они будучи такой глыбой сливали очки брентфордам и нотингемам тем самым сохраняя интригу в чемпионате до сегодняшнего дня.
Нужно укрепиться летом, чтобы быть готовыми к травмам ключевых игроков на финишной прямой в следующем году.
COYG!
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jordy
Этот Морган, как английский Черданцев.
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balander09
гейм
сет
матч
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moldfan
Мяч Арсенал отдавать не хотел, и начал как раз очень смело. Вот только начал он смело, против одной из лучших команд Европы.

Первый гол они получили, как только пошли высоко прессинговать Сити... в итоге великолепная передача Стоунза из под прессинга, Холланд поборолся, КДБ исполнил. И 1:0. И потом каждая попытка Арсенала, что-то навязать... заканчивалась опаснейшими выходами и голевыми моментами Сити.

По этому команда попала в тупиковую ситуацию, осторожничаешь... Сити спокойнейшим образом катает мяч, пытаешь встречать высоко и вот Холланд летит 1 в 1.

Вообщем не лучший матч Арсенала. Но сегодня они проиграли команде сильнее (и по исполнителям и с точки зрения опыта), попытавшись с ними сыграть свой футбол, а не пытаясь нивелировать их. Точно не за владение и отсутствие смелости нужно им сегодня предъявлять.

Арсенал проиграл, если таки проиграет, титул не сегодня. А в играх с Саутгемптоном и Вест Хэмом.

Если честно я не верю, что сегодня в мире, есть команда, которая решит выйти с Сити играть во владение и навязывая инициативу... и выйдет оттуда победителем. Ну разве, что в очень плохой день горожан.
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yrok77
А что скажет на это местный Пирс Морган?
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ChipsRobber
Ответ U
Да не, Арсенал не настолько плох.
Ну это я так, в шутку.
Конечно Арсенал неплох по сравнению с Челси, большой прогресс налицо, хотя концовку заваливает.
Лэмпард 5 матчей подряд слил, мотивация устоять будет большая, не удивлюсь, если отберет очки у канониров.
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нелюбитель футбола
Чё то он Тен Хага забыл вспомнить... Хе..
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Я-не-Я
Странно, что Морган не написал что-то в духе: а вот купили бы Роналду...
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f1go.go
Ответ Вратарь Бага
А нечего было трындеть и надевать корону.
Одевали корону как раз хейтеры и разные глоры,чтобы теперь злорадствовать над Арсеналом.
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Today I feel Qatari
Гранде МЮ в этом сезоне - 1 трофей, эф си вулвич - 0 трофеев. Когда статистика красноречивее тысячи твитов
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Lavinka
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mr kovalsky
Ответ GuruFutbola
Для победы Арсенала не хватило роналду.. в составе сити)
Что с лицом?
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Экспертное мнение
Ответ Madcomposer
Морган точно как обитатель спортса. Команда прогрессирует и прыгает выше головы, но не выдерживает гонку с матёрым и превосходящим во всём Сити - провал, слив, слабаки, давайте их дружно и с наслаждением попинаем.
Ничего против Арсенала не имею, даже желал им победы в АПЛ, до того момента как все клубы АПЛ пытались атаковать Ман Сити в кабинетах, Арсенал тоже засветился в желании нашакалить трофей благодаря исключению Ман Сити)) Тут то стало ясно, Сити обязан был поставить на место всю лигу.
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