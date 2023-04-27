«Позорная капитуляция «Арсенала». Просто отдали все – мяч, матч и АПЛ». Морган об 1:4 от «Сити»

Пирс Морган разочарован игрой «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити».

Матч 33-го тура на «Этихад Стэдиум» завершился победой « » со счетом 4:1.

Отрыв « » в турнирной таблице сократился до 2 очков, при этом у «горожан» есть 2 матча в запасе.

«Мы просто все отдаем. И мяч, и матч, и [победу в] Премьер-лиге. Позорная капитуляция «Арсенала». Это очень разочаровывает», – написал телеведущий и болельщик «канониров».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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