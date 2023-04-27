«Позорная капитуляция «Арсенала». Просто отдали все – мяч, матч и АПЛ». Морган об 1:4 от «Сити»
Пирс Морган разочарован игрой «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити».
Матч 33-го тура АПЛ на «Этихад Стэдиум» завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 4:1.
Отрыв «Арсенала» в турнирной таблице сократился до 2 очков, при этом у «горожан» есть 2 матча в запасе.
«Мы просто все отдаем. И мяч, и матч, и [победу в] Премьер-лиге. Позорная капитуляция «Арсенала». Это очень разочаровывает», – написал телеведущий и болельщик «канониров».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Отдали ЛЕ Спортингу
Отдали АПЛ тоже МС (1:4)
Даже Кубок лиги и тот Брайтону слили 1:3
Нужно укрепиться летом, чтобы быть готовыми к травмам ключевых игроков на финишной прямой в следующем году.
COYG!
сет
матч
Первый гол они получили, как только пошли высоко прессинговать Сити... в итоге великолепная передача Стоунза из под прессинга, Холланд поборолся, КДБ исполнил. И 1:0. И потом каждая попытка Арсенала, что-то навязать... заканчивалась опаснейшими выходами и голевыми моментами Сити.
По этому команда попала в тупиковую ситуацию, осторожничаешь... Сити спокойнейшим образом катает мяч, пытаешь встречать высоко и вот Холланд летит 1 в 1.
Вообщем не лучший матч Арсенала. Но сегодня они проиграли команде сильнее (и по исполнителям и с точки зрения опыта), попытавшись с ними сыграть свой футбол, а не пытаясь нивелировать их. Точно не за владение и отсутствие смелости нужно им сегодня предъявлять.
Арсенал проиграл, если таки проиграет, титул не сегодня. А в играх с Саутгемптоном и Вест Хэмом.
Если честно я не верю, что сегодня в мире, есть команда, которая решит выйти с Сити играть во владение и навязывая инициативу... и выйдет оттуда победителем. Ну разве, что в очень плохой день горожан.
Конечно Арсенал неплох по сравнению с Челси, большой прогресс налицо, хотя концовку заваливает.
Лэмпард 5 матчей подряд слил, мотивация устоять будет большая, не удивлюсь, если отберет очки у канониров.