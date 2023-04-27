«Челси» не уволит Лэмпарда до конца сезона, несмотря на 5 поражений подряд
Фрэнк Лэмпард останется временным главным тренером «Челси» до конца сезона.
По данным Sky Sports, лондонский клуб не уволит Лэмпарда, несмотря на пять поражений подряд.
Напомним, «Челси» занимает 11‑е место в таблице АПЛ, набрав 39 очков в 32 матчах.
Ранее сообщалось, что «Челси» близок к тому, чтобы назначить Маурисио Почеттино главным тренером.
Лэмпард возглавил «Челси» в начале апреля после отставки Грэма Поттера.
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Просто потому, что уволить обоих сейчас = выплата неустойки + поиск очередного тренера + руководству расписаться в своей проф. непригодности
И еще… Как можно сказать, что Тухель провалился в чистую, если он с этой командой взял ЛЧ?…
Да и смысл менять тренера сейчас? Сезон похерен
Которая щас будет только снится... 🤦♂️
Я бы еще понял какого Рангника, байка про строителя-подготовителя уверен еще бы сработала, но Фрэнки... Это как лучшего друга под каток бросить
он повздорил с самодуром боули.