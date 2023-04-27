«Челси» не уволит Лэмпарда до конца сезона, несмотря на 5 поражений подряд

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Футбол

Фрэнк Лэмпард останется временным главным тренером «Челси» до конца сезона.

По данным Sky Sports, лондонский клуб не уволит Лэмпарда, несмотря на пять поражений подряд.

Напомним, «Челси» занимает 11‑е место в таблице АПЛ, набрав 39 очков в 32 матчах.

Ранее сообщалось, что «Челси» близок к тому, чтобы назначить Маурисио Почеттино главным тренером.

Лэмпард возглавил «Челси» в начале апреля после отставки Грэма Поттера.

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25 комментариев

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rigobersong
Отличная новость, верим в чемпионшип!:)💪
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Artem Piatkov
Тухель и Лэмпард провалились вчистую, даже с Поттером и тем более Нагельсманом сравнивать не хочется, но будут работать до конца сезона как ни в чём не бывало 🤷

Просто потому, что уволить обоих сейчас = выплата неустойки + поиск очередного тренера + руководству расписаться в своей проф. непригодности
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XoM9lK
Ответ Artem Piatkov
Тухель и Лэмпард провалились вчистую, даже с Поттером и тем более Нагельсманом сравнивать не хочется, но будут работать до конца сезона как ни в чём не бывало 🤷 Просто потому, что уволить обоих сейчас = выплата неустойки + поиск очередного тренера + руководству расписаться в своей проф. непригодности
Если не ошибаюсь, то при Тухеле (на момент его увольнения) Челси было в топ 6. К тому же ему даже не дали возможности что-то исправить.
И еще… Как можно сказать, что Тухель провалился в чистую, если он с этой командой взял ЛЧ?…
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onsigne
Ответ Artem Piatkov
Тухель и Лэмпард провалились вчистую, даже с Поттером и тем более Нагельсманом сравнивать не хочется, но будут работать до конца сезона как ни в чём не бывало 🤷 Просто потому, что уволить обоих сейчас = выплата неустойки + поиск очередного тренера + руководству расписаться в своей проф. непригодности
Лэмпарда изначально брали до конца сезона, у него даже должность и.о. Раз больше нет никаких целей на сезон, то Почеттино будет проще с чистого листа начать, чем брать команду в апреле.
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Schiaff1no
Смысл вообще двигаться до конца сезона, если все и так прошлепано. Лучше бы Гарри Поттеру дали доработать уже
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onsigne
А ведь Тухеля уволили, когда команда была на 5-ом месте с 10-ю очками. По сути, этот скромный багаж не позволит Челси вылететь, хотя Лэмпард все еще может попытаться проиграть все оставшиеся матчи.
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Shuller18
Ответ Schiaff1no
Смысл вообще двигаться до конца сезона, если все и так прошлепано. Лучше бы Гарри Поттеру дали доработать уже
Нет, как бы не лажал Лэмпард, Поттер это худшее, что было с Челси в 21 веке.
Да и смысл менять тренера сейчас? Сезон похерен
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vladism
Непонятно, как Боули стал миллиардером. Наверно, первый клоун-миллиардер
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The Best
Ответ Shuller18
Нет, как бы не лажал Лэмпард, Поттер это худшее, что было с Челси в 21 веке. Да и смысл менять тренера сейчас? Сезон похерен
Самое худшее что случилось с Челси в 21 веке это продажа клуба из-за санкций тупому американцу,при нормальном владельцем никто бы Тухеля не увольнял из-за того что он не хочет играть по схеме 4-4-3 или из-за того что он в Вотсапе не сидит.А Поттер на фоне физручары Лэмпарда не так уж был плох,он вывел Челси в плей-офф ЛЧ по крайней мере.
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Вадим Слуцкий
Каждый следующий назначенный Боули тренер хуже предыдущего. Интересно, как же будет работать Поч, если у Лэмпи сплошные поражения? Проиграет все матчи с крупным счётом?
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xa-xa
🤡🤡🤡 , ди Матео в своё время уволили сразу после победы в ЛЧ...
Которая щас будет только снится... 🤦‍♂️
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Sema32
Вылет в Чемпионшип кажется не такой уж и шуткой
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rusichi
А смысл? Надо было Поттера давно увольнять и ставить успешного тренера. Гарантированно были бы в зоне ЛЧ. Сейчас не за что бороться. Не вылетим точно.
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Artem Piatkov
Ответ XoM9lK
Если не ошибаюсь, то при Тухеле (на момент его увольнения) Челси было в топ 6. К тому же ему даже не дали возможности что-то исправить. И еще… Как можно сказать, что Тухель провалился в чистую, если он с этой командой взял ЛЧ?…
Я про немца в Баварии
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евГений
Ответ XoM9lK
Если не ошибаюсь, то при Тухеле (на момент его увольнения) Челси было в топ 6. К тому же ему даже не дали возможности что-то исправить. И еще… Как можно сказать, что Тухель провалился в чистую, если он с этой командой взял ЛЧ?…
Он про Баварию.
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Ovsyankin
Как говорится, Челси без Абрамовича - деньги на ветер
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savik-A.M.
Оставили для рекорда ) Просто любопытно сколько рекорд Челси , с дня основания АПЛ ?
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Shuller18
Ответ The Best
Самое худшее что случилось с Челси в 21 веке это продажа клуба из-за санкций тупому американцу,при нормальном владельцем никто бы Тухеля не увольнял из-за того что он не хочет играть по схеме 4-4-3 или из-за того что он в Вотсапе не сидит.А Поттер на фоне физручары Лэмпарда не так уж был плох,он вывел Челси в плей-офф ЛЧ по крайней мере.
Из тренеров Поттер с отрывом худший, с огромным отрывом. Лэмпард, если кто забыл, Челси дважды выводил в плей-офф ЛЧ, когда самостоятельно работал
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Schiaff1no
Ответ Shuller18
Нет, как бы не лажал Лэмпард, Поттер это худшее, что было с Челси в 21 веке. Да и смысл менять тренера сейчас? Сезон похерен
Тот же вопрос и под Поттера работает, смысл давать наааааастолько большой кредит доверия, чтобы потом взять на его место Фрэнки при уже убитом сезоне.
Я бы еще понял какого Рангника, байка про строителя-подготовителя уверен еще бы сработала, но Фрэнки... Это как лучшего друга под каток бросить
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Shuller18
Ответ Schiaff1no
Тот же вопрос и под Поттера работает, смысл давать наааааастолько большой кредит доверия, чтобы потом взять на его место Фрэнки при уже убитом сезоне. Я бы еще понял какого Рангника, байка про строителя-подготовителя уверен еще бы сработала, но Фрэнки... Это как лучшего друга под каток бросить
Назначение Фрэнка никак не связано с увольнением Поттера
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Dm Kznts
Ответ onsigne
А ведь Тухеля уволили, когда команда была на 5-ом месте с 10-ю очками. По сути, этот скромный багаж не позволит Челси вылететь, хотя Лэмпард все еще может попытаться проиграть все оставшиеся матчи.
так его уволили не из-за результатов.
он повздорил с самодуром боули.
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