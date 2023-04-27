«Челси» не уволит Лэмпарда до конца сезона, несмотря на 5 поражений подряд

Фрэнк Лэмпард останется временным главным тренером «Челси» до конца сезона.

По данным Sky Sports, лондонский клуб не уволит , несмотря на пять поражений подряд.

Напомним, «Челси» занимает 11‑е место в таблице , набрав 39 очков в 32 матчах.

Ранее сообщалось, что « » близок к тому, чтобы назначить Маурисио Почеттино главным тренером.

Лэмпард возглавил «Челси» в начале апреля после отставки Грэма Поттера.

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