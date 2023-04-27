Лэмпард про 1 гол «Челси» за 7 матчей: «Проблема в составе, и она существовала до моего прихода»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Пьер-Эмерик Обамеянг Брентфорд Футбол

Фрэнк Лэмпард объяснил, с чем связаны проблемы «Челси» в нападении.

«Синие» забили 1 гол за 7 последних матчей. Сегодня они уступили «Брентфорду» (0:2) в 33-м туре АПЛ.

«Я не собираюсь жаловаться на игроков, я сочувствую им. Дело было не в старании. Будь мы увереннее процентов на 20, мы бы победили. Не в обиду «Брентфорду» – он может с кем угодно тягаться.

Проблема с голами существовала до моего прихода. Когда забивать не удается, надо выпускать состав, руководствуясь тактическими соображениями, как это было против «Реала».

Возможно, свежий Обамеянг реализовал бы моменты. Но в целом проблема явно в составе.

Каждый должен оставаться мотивированным, и сегодня, думаю, каждый игрок и был с нужным настроем. Нам нужно продолжать бороться, чтобы изменить ситуацию.

В первом тайме мы играли с тремя защитниками, но неэффективно действовали впереди. Во втором тайме мы больше шли вперед, но пропустили. Это следствие плохого состояния, но мы делаем все возможное, чтобы повлиять на это.

Я не беспокоюсь о том, что говорят сторонние люди. Я здесь не просто так. Я не задавал для себя какую-либо планку [перед назначением], за короткий срок сложно что-то изменить, нужно просто продолжать работать. Я согласился на эту работу, понимая, чем это может обернуться.

Фанаты, понятное дело, волнуются, за 20 лет они привыкли к успеху. Я ничего не имею против их свиста. А игроков защищаю потому, что знаю, что они еще молоды и хотят хорошо себя проявить. Но я никого не выгораживаю», – отметил главный тренер «Челси».

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11 комментариев

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Donald J. Trump
С Тухелем Челси за 6 туров заработал 10 очков - именно благодаря им пенсы находятся на 11 месте, а не в зоне вылета.
+11
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Акира_1
Лэмпард уже прям конкретно плывёт. Хотя про уверенность он прав. Когда тебя поочерёдно тренирует Поттер и Лэмпард, то про уверенность и речь быть не может.
+7
0
+7
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mishakmv96
Тухель практически с таким составом выиграл ЛЧ, так что тут дело в тренерах, которых у Челси нет с сентября прошлого года.
+4
0
+4
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U
" Будь мы увереннее процентов на 20, мы бы победили. "

А если бы на 38%, то и Реал бы прошли?
Ох, Фрэнк....
+2
0
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Today I feel Qatari
Согласей, три состава это мало, даже полноценный турнир с полуфиналами на тренировке не разыграешь. Боули надо бы озаботится покупкой четвертого состава этим летом, суперфрэнки как обычно глаголит истину
+2
0
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Тимур Долматов
Не верю что у Лэмпарда был высокий игровой IQ , иначе он бы не взял трубку от Боэли
+2
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S100 Winner
А как же расхваленный Феликс?
+1
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U
Ответ mishakmv96
Тухель практически с таким составом выиграл ЛЧ, так что тут дело в тренерах, которых у Челси нет с сентября прошлого года.
Ну если честно это и близко не "практически тот же состав".
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Dexter Dallas
Ответ mishakmv96
Тухель практически с таким составом выиграл ЛЧ, так что тут дело в тренерах, которых у Челси нет с сентября прошлого года.
Там треть состава поменялась. О каком практически таком же составе ты говоришь? Сравни кто тогда выходил и кто сегодня был на поле
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Джанни Инфантино
Ответ Today I feel Qatari
Согласей, три состава это мало, даже полноценный турнир с полуфиналами на тренировке не разыграешь. Боули надо бы озаботится покупкой четвертого состава этим летом, суперфрэнки как обычно глаголит истину
Тоже не понимаю нападки на Френки и Челси в этом плане. Современный футбол требует вложений и довольно серьезных. По факту, Френки сейчас вынужден строить игру с тем шлаком, который накупили на ярмарке со скидосом для другого тренера. Летом нужны трансферы примерно на 700-900 млн фунтов и тогда уже можно что-то требовать от Френки
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