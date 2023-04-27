Лэмпард про 1 гол «Челси» за 7 матчей: «Проблема в составе, и она существовала до моего прихода»

Фрэнк Лэмпард объяснил, с чем связаны проблемы «Челси» в нападении.

«Синие» забили 1 гол за 7 последних матчей. Сегодня они уступили «Брентфорду» (0:2) в 33-м туре .

«Я не собираюсь жаловаться на игроков, я сочувствую им. Дело было не в старании. Будь мы увереннее процентов на 20, мы бы победили. Не в обиду « » – он может с кем угодно тягаться.

Проблема с голами существовала до моего прихода. Когда забивать не удается, надо выпускать состав, руководствуясь тактическими соображениями, как это было против «Реала».

Возможно, свежий реализовал бы моменты. Но в целом проблема явно в составе.

Каждый должен оставаться мотивированным, и сегодня, думаю, каждый игрок и был с нужным настроем. Нам нужно продолжать бороться, чтобы изменить ситуацию.

В первом тайме мы играли с тремя защитниками, но неэффективно действовали впереди. Во втором тайме мы больше шли вперед, но пропустили. Это следствие плохого состояния, но мы делаем все возможное, чтобы повлиять на это.

Я не беспокоюсь о том, что говорят сторонние люди. Я здесь не просто так. Я не задавал для себя какую-либо планку [перед назначением], за короткий срок сложно что-то изменить, нужно просто продолжать работать. Я согласился на эту работу, понимая, чем это может обернуться.

Фанаты, понятное дело, волнуются, за 20 лет они привыкли к успеху. Я ничего не имею против их свиста. А игроков защищаю потому, что знаю, что они еще молоды и хотят хорошо себя проявить. Но я никого не выгораживаю», – отметил главный тренер « ».

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