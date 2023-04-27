Сборная Кыргызстана готова снова сыграть с Россией: «Даже на территории РФ. Пока вопрос не стоит»

Теги Сборная России по футболу РФС Сборная Кыргызстана по футболу Федерация футбола Кыргызстана товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная Кыргызстана не против еще раз сыграть товарищеский матч с Россией.

Команды встречались между собой в сентябре прошлого года в Бишкеке – сборная России выиграла матч со счетом 2:1.

В пресс-службе Кыргызского футбольного союза сообщили, что готовы провести второй товарищеский матч в России.

«Сборная Кыргызстана готова сыграть товарищеский матч с командой России даже на территории РФ.

КФС и РФС заинтересованы в сотрудничестве, но на данный момент вопрос о проведении товарищеского матча между национальными командами России и Кыргызстана этой осенью на повестке не стоит», – сообщила пресс-служба Кыргызского футбольного союза.

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9 комментариев

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Даже на территории РФ готова сыграть? Новость-молния.
+7
0
+7
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Inside 88 LW
Экономят на перелетах - хитрые киргизы)
+6
0
+6
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savik-A.M.
"даже на территории РФ " - звучит как угроза )))
+4
0
+4
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savik-A.M.
Ответ Inside 88 LW
Экономят на перелетах - хитрые киргизы)
Можно кубок средней Азии проводить , без отрыва от производства )
+2
0
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Ростов-на-Дону
Надо сыграть с Кыргызами. Интересно на кыргызов посмотреть.
+2
-1
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USH
Кыргызы молодцы 👏
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DHermes
заголовок так и не понял
0
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А потом этот парень уехал
КФС нам сейчас оч нужен, у нас теперь только ростикс
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poolshh
Давайте на территории Беларуси сыграем?
По братски)))
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