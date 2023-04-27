Сборная Кыргызстана готова снова сыграть с Россией: «Даже на территории РФ. Пока вопрос не стоит»

Сборная Кыргызстана не против еще раз сыграть товарищеский матч с Россией.

Команды встречались между собой в сентябре прошлого года в Бишкеке – сборная России выиграла матч со счетом 2:1.

В пресс-службе Кыргызского футбольного союза сообщили, что готовы провести второй товарищеский матч в России.

« готова сыграть товарищеский матч с командой России даже на территории РФ.

КФС и заинтересованы в сотрудничестве, но на данный момент вопрос о проведении товарищеского матча между национальными командами России и Кыргызстана этой осенью на повестке не стоит», – сообщила пресс-служба Кыргызского футбольного союза.

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