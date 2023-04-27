Нобоа ждет получения российского гражданства: «Уже сдал все документы»

Теги Кристиан Нобоа премьер-лига Россия натурализация Сочи Футбол

Кристиан Нобоа рассказал, что ждет получения российского гражданства.

«Когда в 2014 году я задумывался о получении российского паспорта, то все-таки думал, что не буду проводить так много времени в России. К тому же я уже тогда был женат и думал, что уеду обратно домой.

А что касается российского гражданства сейчас – я уже сдал все документы, жду получения», – сказал эквадорский полузащитник «Сочи».

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4 комментария

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Dizzod
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Юрий Кечко
Нобоа 15 лет в России , имеет право
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savik-A.M.
У Нобоа была русская жена , двое детей , отыграл почти всю карьеру в России ,говорящи по русски , и у него нет гражданства , когда оно есть у "северных" бразильцев , нонсенс
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окосевший йагупоп
Ответ savik-A.M.
У Нобоа была русская жена , двое детей , отыграл почти всю карьеру в России ,говорящи по русски , и у него нет гражданства , когда оно есть у "северных" бразильцев , нонсенс
скорее всего - сам не хотел получать. Сейчас, ближе к концу карьеры, наверняка появились предложения и о других должностях в росклубах, а для этого гражданство лишним не будет.
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