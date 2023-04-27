Нобоа ждет получения российского гражданства: «Уже сдал все документы»

Кристиан Нобоа рассказал, что ждет получения российского гражданства.

«Когда в 2014 году я задумывался о получении российского паспорта, то все-таки думал, что не буду проводить так много времени в России. К тому же я уже тогда был женат и думал, что уеду обратно домой.

А что касается российского гражданства сейчас – я уже сдал все документы, жду получения», – сказал эквадорский полузащитник « ».

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