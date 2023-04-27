Ноэль Галлахер: «Арсенал» что-то строил из себя, но в матче против «Сити» ничего не сделал. Это был настоящий позор. Их шанс упущен»
Ноэль Галлахер разочарован игрой «Арсенала» в матче против «Манчестер Сити».
Лондонская команда потерпела поражение со счетом 1:4 в матче 33-го тура АПЛ.
«Я не мог в это поверить. Как только игра началась, я ожидал, что «Арсенал» полетит вперед. Я ожидал, что они не дадут Эдерсону времени побыть с мячом.
Они стояли на месте, пока мы пинали мяч вокруг штрафной. После того, как мы повели со счетом 1:0, я сказал парню рядом со мной, что мы не выиграем, только если нам станет скучно.
Никому из нас особенно не нравится «Ливерпуль», но когда они приезжают сюда, они играют как чемпионы, как будто это вопрос жизни и смерти. Они выкладываются по полной, их фанаты выкладываются по полной. «Арсенал» что-то строил из себя последние несколько недель, но в этом матче ничего не сделал. Это был настоящий позор. Их шанс упущен, увидимся позже.
Я был очень разочарован «Арсеналом». Все, что я слышал по радио весь день, – это то, как будет играть «Арсенал». Они приехали сюда как претенденты и ничего не сделали. Они не хотели играть первые 20 минут. Они ничего не сделали. Моя команда раздавила их. Мы увидели правительство и кучу детей-притворщиков.
Кевин Де Брюйне был на другом уровне. Мы блестяще оборонялись, и это был отличный, просто великолепный вечер», – сказал музыкант и болельщик «Манчестер Сити».
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