Ноэль Галлахер: «Арсенал» что-то строил из себя, но в матче против «Сити» ничего не сделал. Это был настоящий позор. Их шанс упущен»

Ноэль Галлахер разочарован игрой «Арсенала» в матче против «Манчестер Сити».

Лондонская команда потерпела поражение со счетом 1:4 в матче 33-го тура .

«Я не мог в это поверить. Как только игра началась, я ожидал, что «Арсенал» полетит вперед. Я ожидал, что они не дадут Эдерсону времени побыть с мячом.

Они стояли на месте, пока мы пинали мяч вокруг штрафной. После того, как мы повели со счетом 1:0, я сказал парню рядом со мной, что мы не выиграем, только если нам станет скучно.

Никому из нас особенно не нравится « », но когда они приезжают сюда, они играют как чемпионы, как будто это вопрос жизни и смерти. Они выкладываются по полной, их фанаты выкладываются по полной. « » что-то строил из себя последние несколько недель, но в этом матче ничего не сделал. Это был настоящий позор. Их шанс упущен, увидимся позже.

Я был очень разочарован «Арсеналом». Все, что я слышал по радио весь день, – это то, как будет играть «Арсенал». Они приехали сюда как претенденты и ничего не сделали. Они не хотели играть первые 20 минут. Они ничего не сделали. Моя команда раздавила их. Мы увидели правительство и кучу детей-притворщиков.

Кевин Де Брюйне был на другом уровне. Мы блестяще оборонялись, и это был отличный, просто великолепный вечер», – сказал музыкант и болельщик «Манчестер Сити».

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