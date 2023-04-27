Ноэль Галлахер: «Арсенал» что-то строил из себя, но в матче против «Сити» ничего не сделал. Это был настоящий позор. Их шанс упущен»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Ноэль Галлахер Футбол

Ноэль Галлахер разочарован игрой «Арсенала» в матче против «Манчестер Сити».

Лондонская команда потерпела поражение со счетом 1:4 в матче 33-го тура АПЛ.

«Я не мог в это поверить. Как только игра началась, я ожидал, что «Арсенал» полетит вперед. Я ожидал, что они не дадут Эдерсону времени побыть с мячом.

Они стояли на месте, пока мы пинали мяч вокруг штрафной. После того, как мы повели со счетом 1:0, я сказал парню рядом со мной, что мы не выиграем, только если нам станет скучно.

Никому из нас особенно не нравится «Ливерпуль», но когда они приезжают сюда, они играют как чемпионы, как будто это вопрос жизни и смерти. Они выкладываются по полной, их фанаты выкладываются по полной. «Арсенал» что-то строил из себя последние несколько недель, но в этом матче ничего не сделал. Это был настоящий позор. Их шанс упущен, увидимся позже.

Я был очень разочарован «Арсеналом». Все, что я слышал по радио весь день, – это то, как будет играть «Арсенал». Они приехали сюда как претенденты и ничего не сделали. Они не хотели играть первые 20 минут. Они ничего не сделали. Моя команда раздавила их. Мы увидели правительство и кучу детей-притворщиков.

Кевин Де Брюйне был на другом уровне. Мы блестяще оборонялись, и это был отличный, просто великолепный вечер», – сказал музыкант и болельщик «Манчестер Сити».

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9 комментариев

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алекс голудин
Ну, во-первых, это популистское высказывание, которое не отражает ничего, что происходит с Арсеналом. У Ливерпуля +/- два состава, которые просто выжжены тремя предыдущими сезонами, поэтому играют ниже своих возможностей. У Арсенала с его 14-ю игроками этот спад произошел в рамках одного сезона, всё обода, нет физики, нет физики - голова не работает. Куда должен лететь был Арсенал? Бавария летела? И куда прелетела? Какое должно быть желание, если первая атака и КДБ как в футбольном симуляторе бьёт из-за штрафной? Они чё роботы что ли? У людей психология работает, не переставая, нельзя мгновенно забыть три ничьи, нельзя после такого гола сразу придти в себя. Все остальные рассуждения это просто напоминание о себе. Кто, кстати, это такой?
+8
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DENBO
Увы, но все так и было... Больно было не от того, что проиграли, а от того, как мы играли в ключевом матче сезона(
+5
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<~Inter~>
Это всё равно, что у фанатов со спортса спрашивать мнение
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hxwqs7qmsq
Ответ алекс голудин
Ну, во-первых, это популистское высказывание, которое не отражает ничего, что происходит с Арсеналом. У Ливерпуля +/- два состава, которые просто выжжены тремя предыдущими сезонами, поэтому играют ниже своих возможностей. У Арсенала с его 14-ю игроками этот спад произошел в рамках одного сезона, всё обода, нет физики, нет физики - голова не работает. Куда должен лететь был Арсенал? Бавария летела? И куда прелетела? Какое должно быть желание, если первая атака и КДБ как в футбольном симуляторе бьёт из-за штрафной? Они чё роботы что ли? У людей психология работает, не переставая, нельзя мгновенно забыть три ничьи, нельзя после такого гола сразу придти в себя. Все остальные рассуждения это просто напоминание о себе. Кто, кстати, это такой?
Да и Леверпуль как бы тут «не бился», последний раз тоже 4:1 отскочил. Сити машина, Гвардиола гений это надо признать. Они безжалостно за ошибки наказывают.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Зинченко и Габи Жесус: Мы насвистели про чемпионство.
+1
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Антон
Пока канониры чемпионской игры не показывают. Не наиграли, честно скажем. Но шаг большой сделали в этом сезоне. Ждал когда Арсенал вернётся, великие клубы не должны прозябать.
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Иван Иванов
Никто не мешал Канонирам приехать на Эттихад с 10-12 очковым отрывом, Сити много раз в сезоне давал им шанс уйти в отрыв.
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