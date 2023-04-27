Хавбек «Динамо» Гагнидзе: «Сделаем все, чтобы быть в тройке. Впереди шесть матчей — шесть финалов»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Лука Гагнидзе Футбол

Лука Гагнидзе заявил, что «Динамо» нацелено финишировать в тройке Мир РПЛ.

После 24 туров бело-голубые занимают в таблице 6-е место.

«У «Динамо» впереди шесть матчей — шесть финалов. Конечно, мы сделаем все, чтобы быть в тройке по окончании сезона.

Ближайший матч у нас с «Факелом» в пятницу. Мы ждем, что на игре соберется много наших болельщиков, чтобы поддержать команду и отпраздновать столетие клуба все вместе.

Знаем, что клуб готовит для болельщиков настоящий праздник. Наша команда постарается их порадовать», — сказал хавбек «Динамо».

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12 комментариев

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Игорь Пичугин
Ответ Магомед Саид Амирханов
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Ну с Ростовом наверное пройдут, пенку на Зобе-кривоногом или Соболева точняк дадут, ну а с Рио де Жанейро штук 5 им светит, в ворота Максимки или Сели, без разницы.
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Кеша
Лука, дай Бог ! У тебя то желания хоть отбавляй . Вижу твое старание, огромное желание бороться и побеждать ! Не всегда рационально используешь свои способности. Возможно , от твоего большого желания бывают ошибки , но то что ты боец и Динамо для тебя не пустой звук это факт ! Желаю родному Динамо взять очки во всех матчах . Это явно поднимет нас в турнирной таблице.
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Baxxter
К Луке претензий нет - старается парень, не всегда получается, но в безразличии замечен не был!
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Игорь Пичугин
Там вроде Спартачи собрались ещё шесть из шести финалов проводить.
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Егор Добрый
Ответ Причёска Бэйла
Он грузин
команда из России и собирается она 6 матчей выйграть,а не твой грузин
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