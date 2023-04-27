Лука Гагнидзе заявил, что «Динамо» нацелено финишировать в тройке Мир РПЛ.

После 24 туров бело-голубые занимают в таблице 6-е место.

«У «Динамо» впереди шесть матчей — шесть финалов. Конечно, мы сделаем все, чтобы быть в тройке по окончании сезона.

Ближайший матч у нас с «Факелом» в пятницу. Мы ждем, что на игре соберется много наших болельщиков, чтобы поддержать команду и отпраздновать столетие клуба все вместе.

Знаем, что клуб готовит для болельщиков настоящий праздник. Наша команда постарается их порадовать», — сказал хавбек « ».

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