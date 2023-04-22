Владимир Быстров: «Динамо» – мертвое. Встало на своей половине и ждало, пока «Зенит» отвозит и забьет. Позор!»

Теги Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров раскритиковал «Динамо» за слабую игру против «Зенита».

Встреча 24‑го тура Мир РПЛ завершилась победой петербургского клуба со счетом 3:1.

«Динамо» – мертвое. Приезжая в Петербург в столетие клуба... Отпраздновали, фуршет был. Покажите игру красивую! Они встали на своей половине поля и ждали, пока «Зенит» их отвозит и забьет гол.

«Зенит» сегодня победил заслуженно, был сильнее во всех компонентах, а «Динамо» – позор», – сказал бывший футболист петербургского клуба.

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74 комментария

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Злодей Спб
Быстров реально монополизировал студию и хайповал "как не в себя", а потом даже на свою сторону перетянул остальных "экспертов" :))
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Катя СПб
Ответ Вова Гаврилов
Ужасное качество футбола показывает Динамо. Тренеру пора на выход
Да нормальный футбол был. Уж всяко лучше, чем Динамо со Спартаком играло.
+17
-2
+15
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Циник Петербургский
Та ладно! Динамики выжимали из потенциала своего основного состава почти максимум. Откровенных ляпов я насчитал только два в первом тайме (когда выдали пас на Клауда прямо перед своей штрафной и момент с пенальти) и два или три во втором. Возможно, забыл еще что-то. Но не суть. Атаки у них были порой очень опасными. Прессинг давал результаты - сколько ляпов обороны Зенита они превратили в опасные выпады... Гол, кстати, забили красивый. Быстров, на мой взгляд, такое не по делу брякнул. Так, для хайпа.
+18
-6
+12
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Onion
Ответ Дурачок
Фёдор Смолов сегодня на поле был тенью своей тени.
Смолова и Захаряна вроде не было в составе...
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Вова Гаврилов
Ужасное качество футбола показывает Динамо. Тренеру пора на выход
+9
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Дурачок
Фёдор Смолов сегодня на поле был тенью своей тени.
+11
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+7
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fil_spb
Может резковато сказано, но при этом вполне справедливо. От 5 команды чемпионата ждешь большего. Не зря у них лучшим игроком смотрелся молодой сербский защитник, а о Смолове, Макарове, Захаряне ни одного хорошего слова не сказать.
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Stas Politik
Ну Динамо сыграло получше Урала, который вдесятером стоял 90 минут в своей штрафной и мертвейшего Нижнего Новгорода.
Однако с довольно сильным подбором игроков по меркам РПЛ, Динамо должно играть намного лучше: команда вывозит чисто на индивидуальном мастерстве исполнителей. Тренерской мысли в игре не видно абсолютно никакой. Йовановичу пора на выход.
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Onion
Грамотный профессиональный анализ матча. И недлинный)
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Алексей Минин
Ответ fil_spb
Может резковато сказано, но при этом вполне справедливо. От 5 команды чемпионата ждешь большего. Не зря у них лучшим игроком смотрелся молодой сербский защитник, а о Смолове, Макарове, Захаряне ни одного хорошего слова не сказать.
А они разве не на замене сидели?
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Олег Устименко
позор человеку бегающему из клуба в клуб за длинным рублём и неимеющего н икаких моральных принципов🤬
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реймс29
Ответ Циник Петербургский
Та ладно! Динамики выжимали из потенциала своего основного состава почти максимум. Откровенных ляпов я насчитал только два в первом тайме (когда выдали пас на Клауда прямо перед своей штрафной и момент с пенальти) и два или три во втором. Возможно, забыл еще что-то. Но не суть. Атаки у них были порой очень опасными. Прессинг давал результаты - сколько ляпов обороны Зенита они превратили в опасные выпады... Гол, кстати, забили красивый. Быстров, на мой взгляд, такое не по делу брякнул. Так, для хайпа.
Спа, невский
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реймс29
Ответ Onion
Смолова и Захаряна вроде не было в составе...
Ну да, сегодня ждали большего
За последнее не согласен. Убивались оба
Мало? Здесь согласен
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justbored
Ответ реймс29
Спа, невский
Снисходительность победителей это очень мило. Но мнение Быстрова всё же полезнее.
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justbored
Ответ Нейтральный критик
Более жалкого зрелища, чем шварцевское Динамо прошлой весной, припоминаю только Динамо скатившегося Кобелева перед вылетом в пердив.
"нейтральный критик" с эмоционально-окрашенными словами и эпитетами
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Катя СПб
Вовчик новый шедевр выдал. Как он штампует?
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justbored
Ответ Олег Устименко
позор человеку бегающему из клуба в клуб за длинным рублём и неимеющего н икаких моральных принципов🤬
изгейклуба в клуб ещё добавьте, человек высоких моральных принципов
+2
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Данко Лазович
Ответ justbored
это цитата из настоящего Лазовича. то есть вы ненастоящий, имя присвоивший, понятно.
ну если ты мог предположить, что Данко сидит тут на сайте и пишет тебе любимому ответы))) то ты конечно удивительный персонаж))
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GMF
Чего позор-то сразу
первые 30 минут в прессинг хорошо играли
сдохли правда потом )
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Олег Ручко
а может Быстров позорит слово "эксперт"...?неужели некого больше пригласить в студию?
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Муртас Тедеишвили
Ответ Вова Гаврилов
Ужасное качество футбола показывает Динамо. Тренеру пора на выход
Это не Динамо сыграло слабо а Зенит сильно.
На фоне мотивированного Зенита любой клуб РПЛ будет ущербным.
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Viktor Martunov
Ответ Виталий
Динама это безтрофейное дн!ще
И тут малец с поправкой влез?
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Олег Устименко
Ответ justbored
изгейклуба в клуб ещё добавьте, человек высоких моральных принципов
и обратно☝️
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Valentin Kompaneytsev
Первый тайм Динамо выглядело вполне себе нормально. Но на второй тайм сил явно не хватило.
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justbored
Ответ Geo07
То что мёртво умереть не может (С)
в этом все вы. когда не Гарри Поттер, то "Игра престолов" ))
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