Владимир Быстров: «Динамо» – мертвое. Встало на своей половине и ждало, пока «Зенит» отвозит и забьет. Позор!»
Владимир Быстров раскритиковал «Динамо» за слабую игру против «Зенита».
Встреча 24‑го тура Мир РПЛ завершилась победой петербургского клуба со счетом 3:1.
«Динамо» – мертвое. Приезжая в Петербург в столетие клуба... Отпраздновали, фуршет был. Покажите игру красивую! Они встали на своей половине поля и ждали, пока «Зенит» их отвозит и забьет гол.
«Зенит» сегодня победил заслуженно, был сильнее во всех компонентах, а «Динамо» – позор», – сказал бывший футболист петербургского клуба.
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Однако с довольно сильным подбором игроков по меркам РПЛ, Динамо должно играть намного лучше: команда вывозит чисто на индивидуальном мастерстве исполнителей. Тренерской мысли в игре не видно абсолютно никакой. Йовановичу пора на выход.
За последнее не согласен. Убивались оба
Мало? Здесь согласен
первые 30 минут в прессинг хорошо играли
сдохли правда потом )
На фоне мотивированного Зенита любой клуб РПЛ будет ущербным.