Владимир Быстров: «Динамо» – мертвое. Встало на своей половине и ждало, пока «Зенит» отвозит и забьет. Позор!»

Владимир Быстров раскритиковал «Динамо» за слабую игру против «Зенита».

Встреча 24‑го тура Мир РПЛ завершилась победой петербургского клуба со счетом 3:1.

«Динамо» – мертвое. Приезжая в Петербург в столетие клуба... Отпраздновали, фуршет был. Покажите игру красивую! Они встали на своей половине поля и ждали, пока «Зенит» их отвозит и забьет гол.

«Зенит» сегодня победил заслуженно, был сильнее во всех компонентах, а «Динамо» – позор», – сказал бывший футболист петербургского клуба.

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