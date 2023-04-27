Левандовски забил за «Барселону» впервые за 5 матчей

Теги Барселона Ла Лига Райо Вальекано Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски прервал свою безголевую серию.

Нападающий «Барселоны» поразил ворота «Райо Вальекано» в матче 31-го тура Ла Лиги (1:2, второй тайм).

Поляк отличился голом впервые за 5 матчей. В играх против «Реала» (0:4), «Жироны» (0:0), «Хетафе» (0:0) и «Атлетико» (1:0) он не забивал.

В 27 матчах текущего сезона Ла Лиги Левандовски забил 18 мячей и отдал 6 результативных передач. Его статистику можно найти здесь

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3 комментария

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Кирилл
Забил один, а сколько еде моментов запорол то …
Лева вообще ужасен после ЧМ..
+6
0
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Эрнандес Эрнандес
Я думал он уже не в Барселоне 😁
+1
-1
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