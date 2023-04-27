«Арсенал» гарантировал себе место в ЛЧ и сыграет в турнире впервые с сезона-2016/17
«Арсенал» вышел в Лигу чемпионов.
Команда Микеля Артеты набрала 75 очков после 33 проведенных туров АПЛ и лидирует в турнирной таблице. Лондонцы опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на 2 очка. У «горожан» есть два матча в запасе.
После проведенных 26 апреля матчей ни у одной из команд, занимающих места ниже четвертого, не осталось математических шансов опередить «Арсенал». Таким образом, «канониры» гарантировали себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.
«Арсенал» выступит в Лиге чемпионов впервые с сезона-2016/17. Тогда лондонцы дошли до стадии 1/8 финала, где уступили «Баварии» (1:5, 1:5).
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Когда место в ЛЧ было стабильно и расценивалось как победа в АПЛ
И это не был "типичный Арсенал", он был абсолютно нетипичен. Он проиграл, но он был хорош в сезоне. Этому Сити любой бы проиграл.
Тем не менее COYG ’till i die