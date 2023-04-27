«Арсенал» гарантировал себе место в ЛЧ и сыграет в турнире впервые с сезона-2016/17

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

«Арсенал» вышел в Лигу чемпионов.

Команда Микеля Артеты набрала 75 очков после 33 проведенных туров АПЛ и лидирует в турнирной таблице. Лондонцы опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на 2 очка. У «горожан» есть два матча в запасе.

После проведенных 26 апреля матчей ни у одной из команд, занимающих места ниже четвертого, не осталось математических шансов опередить «Арсенал». Таким образом, «канониры» гарантировали себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

«Арсенал» выступит в Лиге чемпионов впервые с сезона-2016/17. Тогда лондонцы дошли до стадии 1/8 финала, где уступили «Баварии» (1:5, 1:5).

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23 комментария

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U
Так-то, достойный сезон в целом. Сказал бы кто до старта, что будет так - думаю все рады были б. Но конечно столь безвольная капитуляция в борьбе за титул впечатление смазала.
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BARTEZZZ
С возвращением!
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kaka10
Ответ Александр Белов
Бавария соскучилась)))))
Бавария нашла себе каталонскую куртизанку и отрывалась на ней пока))
+13
-4
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Максим Яблонский
Выдающийся и вдохновенный первый круг от Арсенала, 50 очков. Блестящая работа!
+10
-3
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Акира_1
Ну вот. Тоттенхэм обогнали, в ЛЧ попали, а что ещё нужно для счастья Арсеналу? 😅
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Александр Белов
Бавария соскучилась)))))
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nik name
Ждём в одной группе с Баварией)
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Today I feel Qatari
Бавария сладко облизнулась
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Axs Men
В следующем сезоне тяжко будет Сити : Ливерпуль и Челси полностью сконцентрируются на АПЛ, так же и Арсенал с МЮ, которые вылетят после группового этапа
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REALITY
Вернулись в старое доброе прошлое:)
Когда место в ЛЧ было стабильно и расценивалось как победа в АПЛ
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hulk&boloto
Уже прогресс)
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Born is the King
Мда..снова на Асренале все будут стату набивать и орать какое АПЛ дно
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Истину Глаголящий
возвращение бгг
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KOTOFAN_17
Зря! Нынешний Арсенал, думаю, не готов к достойному выступлению в ЛЧ. А олимпийский принцип, участие в ЛЧ ради участия – эти блюдом Арсенал так накормил в 2010-е, что до сих пор тошнит от переедания)))
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Street Fighter
Ответ REALITY
Вернулись в старое доброе прошлое:) Когда место в ЛЧ было стабильно и расценивалось как победа в АПЛ
В том и дело, что оно именно что не расценивалось как победа в АПЛ, потому что было стабильно)
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Ответ U
Так-то, достойный сезон в целом. Сказал бы кто до старта, что будет так - думаю все рады были б. Но конечно столь безвольная капитуляция в борьбе за титул впечатление смазала.
Да похер, знаете ли. Это не "святым" 0:4 просрать, а машине Сити.

И это не был "типичный Арсенал", он был абсолютно нетипичен. Он проиграл, но он был хорош в сезоне. Этому Сити любой бы проиграл.
Тем не менее COYG ’till i die
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Today I feel Qatari
Ответ London.is.blue
В следующем году Ньюкаслу и Сити придется отдуваться за всю АПЛ, ведь помимо них в ЛЧ выйдут МЮ и Арсенал, а это гарантированный слив, не исключено что прямо в группе.
А куда выйдет наш челси, бро?
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Ебздрогыч
Слабое утешение
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