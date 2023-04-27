«Арсенал» гарантировал себе место в ЛЧ и сыграет в турнире впервые с сезона-2016/17

«Арсенал» вышел в Лигу чемпионов.

Команда Микеля Артеты набрала 75 очков после 33 проведенных туров и лидирует в турнирной таблице. Лондонцы опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на 2 очка. У «горожан» есть два матча в запасе.

После проведенных 26 апреля матчей ни у одной из команд, занимающих места ниже четвертого, не осталось математических шансов опередить «Арсенал». Таким образом, «канониры» гарантировали себе место в чемпионов на следующий сезон.

« » выступит в Лиге чемпионов впервые с сезона-2016/17. Тогда лондонцы дошли до стадии 1/8 финала, где уступили «Баварии» (1:5, 1:5).

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