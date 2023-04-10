«Челси» хочет сделать Феликса частью долгосрочного проекта. Арендованный у «Атлетико» игрок готов остаться

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Фабрицио Романо Футбол

«Челси» хочет сохранить Жоау Феликса, арендованного у «Атлетико» до конца сезона.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «синие» рассматривают португальца как элемент долгосрочного проекта. В клубе довольны его влиянием на игру.

Сам футболист тоже хочет остаться в команде. Возможность заключения сделки будет зависеть от требований «Атлетико», и переговоры состоятся в ближайшее время.

В текущем сезоне Феликс провел 10 матчей в АПЛ и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

51 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Ответ Акира_1
Он в большом футболе уже 6 лет, но почему-то был хорош только в одном сезоне на уровне Португалии. А так из Атлетико его слили, устав давать шансы. В Челси он только промахами запомнится и иногда финтами ни к месту. Ну так что от него ждать и зачем платить 120 лямов за 2 гола?
Атлетико не подходит такого плана футболистам. Это было сразу понятно. Его явно брали на перепродажу. В Челси он наконец начинает играть в той среде где ему комфортно. Хотя и Челси не идеальное место для него.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artur Kovas
Только при условии нормально тренера летом , иначе в этом болоте делать нечего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Ответ Акира_1
Он в большом футболе уже 6 лет, но почему-то был хорош только в одном сезоне на уровне Португалии. А так из Атлетико его слили, устав давать шансы. В Челси он только промахами запомнится и иногда финтами ни к месту. Ну так что от него ждать и зачем платить 120 лямов за 2 гола?
Ну а кто больше забил при Потере? Если правильно его использовать он будет топ игрок. Еще будет прибавлять. И сейчас очень хорош. Есть проблемы с завершением атак, но это может пройти. Антони 100 вас не смущает конечно же. Сейчас брайтон продает 2 полузащитников по 70. Мудрик 100. Энцо 120 вроде. Таковы реалии. И феликс точно стоит своих денег.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Фелиш в Фифе норм, в жизни так себе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ Виталий Ан
Какие умные мысли о 23 летнем пареньке)).
Он в большом футболе уже 6 лет, но почему-то был хорош только в одном сезоне на уровне Португалии. А так из Атлетико его слили, устав давать шансы. В Челси он только промахами запомнится и иногда финтами ни к месту. Ну так что от него ждать и зачем платить 120 лямов за 2 гола?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Ответ Акира_1
Будет полным бредом купить золотого мальчика, который бьёт мимо в 4 из 5 случаев, но на фоне общей серости атакующих игроков Челси выглядит резво. Потом через несколько сезонов его вообще не сплавит Боэли.
Какие умные мысли о 23 летнем пареньке)).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Водяра
А чего не остаться то. Бабок много, конкурент какой то бегунок из 404, и тренер не Симеоне который пахать заставляет.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
По рукам, с вас деньги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джавез Тилл
Ответ Direct free kick
Топовая атака португал, которой якобы мешал Роналду на катарском ауди капе. 1. Фелиш - играл тогда хуже Мораты и до сих пор хуже него проводит сезон. 2. дельфин бруну - играл тогда за мюмю хуже Эриксена. 3. Рамуш - просто подросток. 4. Бернарду - бесполезен против силовых автобусов (Марокко например). Фанаты пешего опять опозорились.
Примечание по пунктам*
1. Фелиш в принципе как игрок хуже мораты*
4. Бернарду это игрок чисто покрутиться с мячом в центре поля 5 раз, дабы масса в 40 кг позволяет*
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ Стаут
Помню как фаны пенсов орали что Феликс это топарь и отлично подходит стилю игры Челси. Теперь он уже золотой мальчик и не нужен 😂
Кто это орал? С самого начала говорили, что будет Мората 2.0 и не понимали зачем столько платить за аренду, а теперь ещё про выкуп какой-то говорить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пенс
Ответ Dm Kznts
такое впечатление что ты ему завидуешь ))
нет (хотя ты не поверишь, конечно:) ) Просто считаю его шарлатаном и всё.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джавез Тилл
Ответ SWAGG
распиаренный днарь, который уже 4 года ничего не тянет кроме португальского чемпионата состоящего из 3 команд и ост кучи овна. и даже в нынешнем мертвом челси он ничем не выделяется, по мнению бройлера за это чудо надо 100м вывалить с этого боулинга один кринж, чел распустил весь менеджмент, чтобы никто не мешал играть в фифу в реале и нанял манекенов, что в руководство, что на тренера
40-летние пузаны его восхваляли даже после того как на чм-22 была выявлена правда что он пасовать на 2 метра вперед не умеет...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Пенс
шёл 2023, а люди ещё читали бредни вадека. Это последний персонаж мнение которого стоит принимать во внимание. Хотя устроился он хорошо. Этого не отнять.
такое впечатление что ты ему завидуешь ))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
и сколько за него атлеты запросят?
стоимость парочки мудриков?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джавез Тилл
Гипотеза о том что у Феликса в футболе есть покровители становится Аксиомой🤣🤣🤣🤣🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MU-SAF. Scorp.
Феликс вообще единственное светлое пятно в этом Челси!! Но они его не потянут.
А вообще надо Ковачича у них забирать и пусть со своими вингерами тусуются )))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgen_Hazard
Пусть обменяет на Мудрика, добавит туда Пулисика и заправит это дело Маунтом
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ SWAGG
распиаренный днарь, который уже 4 года ничего не тянет кроме португальского чемпионата состоящего из 3 команд и ост кучи овна. и даже в нынешнем мертвом челси он ничем не выделяется, по мнению бройлера за это чудо надо 100м вывалить с этого боулинга один кринж, чел распустил весь менеджмент, чтобы никто не мешал играть в фифу в реале и нанял манекенов, что в руководство, что на тренера
В фифу в Челси.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
спасибо, не надо
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ноно Гомес
Ой зачем, Нкунку придет, лучше за эти деньги форварда купить топого..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Ох уж эти долгосрочные проекты Боули...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.A.N.
Атлети надо скорее договариваться, пока в Челси не назначили нового тренера, а то новому он окажется нафиг не нужен, и придётся Чоло опять возиться с этим проблемным чуваком.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bogdan fedyuk
должен решать новый тренер. а так выглядит как прохладное решение. миллионов за 20 разве что и имеет смысл, что конечно же нереально
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пенс
Ответ Direct free kick
Если Бьелса реально пошёл гробить сборную Уругвая, точнее то что от неё осталось после дедушки Табареса, то лукомский даже тут будет счастлив
шарлатан видит шарлатана издалека. Не зря же и каталанскому гению вылизывает.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Пенс
шёл 2023, а люди ещё читали бредни вадека. Это последний персонаж мнение которого стоит принимать во внимание. Хотя устроился он хорошо. Этого не отнять.
Если Бьелса реально пошёл гробить сборную Уругвая, точнее то что от неё осталось после дедушки Табареса, то лукомский даже тут будет счастлив
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий