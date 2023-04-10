«Челси» хочет сделать Феликса частью долгосрочного проекта. Арендованный у «Атлетико» игрок готов остаться
«Челси» хочет сохранить Жоау Феликса, арендованного у «Атлетико» до конца сезона.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «синие» рассматривают португальца как элемент долгосрочного проекта. В клубе довольны его влиянием на игру.
Сам футболист тоже хочет остаться в команде. Возможность заключения сделки будет зависеть от требований «Атлетико», и переговоры состоятся в ближайшее время.
В текущем сезоне Феликс провел 10 матчей в АПЛ и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
1. Фелиш в принципе как игрок хуже мораты*
4. Бернарду это игрок чисто покрутиться с мячом в центре поля 5 раз, дабы масса в 40 кг позволяет*
стоимость парочки мудриков?
А вообще надо Ковачича у них забирать и пусть со своими вингерами тусуются )))