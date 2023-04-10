«Челси» хочет сделать Феликса частью долгосрочного проекта. Арендованный у «Атлетико» игрок готов остаться

«Челси» хочет сохранить Жоау Феликса, арендованного у «Атлетико» до конца сезона.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «синие» рассматривают португальца как элемент долгосрочного проекта. В клубе довольны его влиянием на игру.

Сам футболист тоже хочет остаться в команде. Возможность заключения сделки будет зависеть от требований « », и переговоры состоятся в ближайшее время.

В текущем сезоне провел 10 матчей в и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.