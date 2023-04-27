Гвардиола выиграл 8 из 9 матчей против Артеты

Микель Артета выиграл один матч против «Манчестер Сити» за время работы главным тренером.

Сегодня «Арсенал» был разгромлен «горожанами» в 33-м туре со счетом 1:4.

За 9 игр против Пепа Гвардиолы Артета уступил 8 раз. Единственная победа – 18 июля 2020 года в полуфинале Кубка Англии.

«Ман Сити» обыграл «Арсенал» 8 раз подряд с общим счетом 21:4

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