Гвардиола выиграл 8 из 9 матчей против Артеты

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Микель Артета выиграл один матч против «Манчестер Сити» за время работы главным тренером.

Сегодня «Арсенал» был разгромлен «горожанами» в 33-м туре АПЛ со счетом 1:4.

За 9 игр против Пепа Гвардиолы Артета уступил 8 раз. Единственная победа – 18 июля 2020 года в полуфинале Кубка Англии.

«Ман Сити» обыграл «Арсенал» 8 раз подряд с общим счетом 21:4

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25 комментариев

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p
Так, ну Пеп прошел главу «Артета», кто следующий? Компани?
+19
-1
+18
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Artem Piatkov
14 побед Сити в последних 15 встречах против Арсенала

И кто-то ещё скажет, что МС не заслуживает трофей?
На все 100% заслуживает
+9
-1
+8
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udiekemen
Пеп хозяин АПЛ, ждём требл?)
+10
-3
+7
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Извилина Заремы
Ответ p
Так, ну Пеп прошел главу «Артета», кто следующий? Компани?
Компани был пройден в кубковом матче.
+4
0
+4
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Royal Watcher
Как будто играли команды из разных половин турнирной таблицы, а не 1 и 2 места…
+6
-3
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jordy
По-моему, Пеп не все свои конспекты показал Артете.
+2
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Abdul Aziz
вроде жаль,а вроде и не жаль. Сами виноваты в потерянных 6 очках. Сейчас бы не парило это поражение
+2
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Sergey Khachiyan
Пожалуй, Арсенал сломался. Шансы есть, но скамейка подводит к концу сезона.
+1
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Роман
У Сити Гвардиолы против любой команды сейчас примерно такая статистика.
Разве что с Ливером бодались.
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Николай Васильков
Ученику ещё рано тягаться с учителем.
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Нионель Ералду
Арсенал выглядел как дешевая версия Сити. Видно, что сначала у Сити не было того самого огня, но Арсенал своими результатами вернул их на место
Холланд за ЗМ идет, Сити за треблом
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deadjoker
Владыка ситх опять уделал своего ученика :))
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инок
Ну как можно после этого успеха ставить под сомнения, что Пеп классный тренер
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Iamliam
Нынешний Арсенал это вот классический Арсенал который мы знаем: команда перспективных молодых юнцов, способных обыграть при желании любую команду из таблицы, но не умеющих распределять свою энергию, желание и терпение на весь сезон.
Надеюсь Артета продолжит работать с командой и костяк сохранится, они вполне способны пошуметь в ЛЧ.
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Bogdan Fedyuk
Это можно назвать доминацией ?)
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Алекс Клиторман
Ответ инок
Ну как можно после этого успеха ставить под сомнения, что Пеп классный тренер
А кто ставит? Ну есть упоротые, но их единицы. У адекватных людей и мыслей нет на этот счет.
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