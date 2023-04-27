Гвардиола выиграл 8 из 9 матчей против Артеты
Микель Артета выиграл один матч против «Манчестер Сити» за время работы главным тренером.
Сегодня «Арсенал» был разгромлен «горожанами» в 33-м туре АПЛ со счетом 1:4.
За 9 игр против Пепа Гвардиолы Артета уступил 8 раз. Единственная победа – 18 июля 2020 года в полуфинале Кубка Англии.
«Ман Сити» обыграл «Арсенал» 8 раз подряд с общим счетом 21:4
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
И кто-то ещё скажет, что МС не заслуживает трофей?
На все 100% заслуживает
Разве что с Ливером бодались.
Холланд за ЗМ идет, Сити за треблом
Надеюсь Артета продолжит работать с командой и костяк сохранится, они вполне способны пошуметь в ЛЧ.