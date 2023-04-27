«Ман Сити» обыграл «Арсенал» 8 раз подряд с общим счетом 21:4, в АПЛ – 12 матчей кряду

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» продлил серию побед над «Арсеналом» до 8 матчей.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня разгромила соперника в 33-м туре АПЛ со счетом 4:1.

В последний раз «канонирам» удавалось избежать поражения в этом противостоянии 18 июля 2020 года – в Кубке Англии. Тогда они выиграли 2:0 в полуфинале.

С тех пор «горожане» победили 8 раз подряд с общим счетом 21:4.

В АПЛ «Сити» обыгрывает «Арсенал» 12 матчей кряду. У лондонцев нет побед с декабря 2015-го.

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59 комментариев

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Ааа Ааа
Ответ udiekemen
Пеп хозяин Арсенала 😎
Пеп хозяин АПЛ
+38
-4
+34
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udiekemen
Пеп хозяин Арсенала 😎
+28
-5
+23
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tankstar
В "главном матче АПЛ" было впечатление, что играют команды из разных лиг.
+22
-1
+21
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Nicolas Erfe
Желаю Арсеналу в следующем сезоне найти свои яйца, волю и характер, дабы показывать его на поле.

Ну а я, как болельщик Реала, искренне порадуюсь за МС в случае их прохода и победы в финале ЛЧ. Потому что то, как Пеп их подготовил к концу сезона, то, как они играют - это в настоящий момент вершина футбольного искусства. Браво!
+21
-6
+15
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Экспертное мнение
Слишком изи для Пепа АПЛ, 5 чемпионств за 6 лет))) Пеп это человек-эпоха в футболе. Представьте как выглядел бы сейчас футбол не будь Пепа? Мир до сих пор гонял бы унылые автобусы Моуриньо и непонятные отскоки Анчелотти. Пеп дал лицо современному футболу, игра стала атакующей и созидательной благодаря ему, Пеп задал тренд на это направление, и разбил значимость автобусов, теперь все пытаются играть в атаку.
+19
-5
+14
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Morjak Papai
Яж говорил разнесут. Декласс мальчиков зайчиков. Сами виноваты. Нехрен сливать хламарям всяким дома.
+17
-5
+12
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ман сити фейк
Де Брюйне очередной раз доказал что он гений
+11
0
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CHELSEA_2008
Ответ Арман Мартиросян
Что за болельщик пожелает своей команде поражения в ЛЧ?
Он сказал "Если пройдут Реал"
+9
0
+9
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Jlaw
Жалко Арсенал. Я конечно думал что сегодня Пеп будет учить Артету доминации, но не так унизительно
+9
0
+9
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citynavsexssite
Холанд стоит и замыкает в пустые ...
2 голевые
30 проходов с центра поля
1 гол
+ 3 незабитых
+ Распущенные волосы
+10
-1
+9
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Раиль Гайнетдинов
Машина 🔥👍🏻⚽️
+7
-1
+6
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Арман Мартиросян
Ответ Nicolas Erfe
Желаю Арсеналу в следующем сезоне найти свои яйца, волю и характер, дабы показывать его на поле. Ну а я, как болельщик Реала, искренне порадуюсь за МС в случае их прохода и победы в финале ЛЧ. Потому что то, как Пеп их подготовил к концу сезона, то, как они играют - это в настоящий момент вершина футбольного искусства. Браво!
Что за болельщик пожелает своей команде поражения в ЛЧ?
+11
-6
+5
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#SharkTeam
Ответ Руслан И
неудобная команда для Арсенала
К сожалению для Арсенала неудобны суперклубы почти всегда. Только встречи с баварией вспомнить, сколько их было.
+4
0
+4
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Nogoi89
Выиграть чемпионат после этого матча если не лёгкая прогулка, то дело техники. Пеп красавец! Особенно с учётом выкидонов нескольких игроков, которых пришлось по ходу сезона ставить на место.
+3
0
+3
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Зизуха
Совести нет у Пепа, зачем детей избивать?
+3
0
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Очки Дани Алвеса
Ответ MrWillSee
Пеп хозяин
Пеп
+2
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Jeksan
Стоило Холланду распустить волосы - и мяч таки зашел в ворота. Настоящий викинг!
+3
-1
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Goro Prince
Ая яй такая распущенность,еще и без резинки !
+2
0
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MrWillSee
Ответ udiekemen
Пеп хозяин Арсенала 😎
Пеп хозяин
+2
0
+2
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Рэд Уайт
Ответ udiekemen
Пеп хозяин Арсенала 😎
Пеп хозяин АПЛ
+5
-3
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REALITY
Пеп как был так и остался хозяином Артеты
+1
0
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MyGerodot
Арсенал отличная команда, но не с МС. Даже после того, как пропустил, продолжал отсиживаться на своей половине. Запуган видимо на всю оставшуюся жизнь.
+1
0
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gninnur esrever*
лошары.
+1
0
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Арман Мартиросян
Ответ CHELSEA_2008
Он сказал "Если пройдут Реал"
"Искренне порадуюсь в случае их прохода и победы в финале". Может и он не то имел в виду, но предложение некорректное.
+1
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Morning Again
Да уж, как бы я не желал победы Арсеналу, но сегодня уступили без шансов. Канониров с попадением в ЛЧ и продолжать строить, то что они строят, а МС с заслуженной победой.
+1
0
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