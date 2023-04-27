«Ман Сити» обыграл «Арсенал» 8 раз подряд с общим счетом 21:4, в АПЛ – 12 матчей кряду
«Манчестер Сити» продлил серию побед над «Арсеналом» до 8 матчей.
Команда Пепа Гвардиолы сегодня разгромила соперника в 33-м туре АПЛ со счетом 4:1.
В последний раз «канонирам» удавалось избежать поражения в этом противостоянии 18 июля 2020 года – в Кубке Англии. Тогда они выиграли 2:0 в полуфинале.
С тех пор «горожане» победили 8 раз подряд с общим счетом 21:4.
В АПЛ «Сити» обыгрывает «Арсенал» 12 матчей кряду. У лондонцев нет побед с декабря 2015-го.
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Ну а я, как болельщик Реала, искренне порадуюсь за МС в случае их прохода и победы в финале ЛЧ. Потому что то, как Пеп их подготовил к концу сезона, то, как они играют - это в настоящий момент вершина футбольного искусства. Браво!
2 голевые
30 проходов с центра поля
1 гол
+ 3 незабитых
+ Распущенные волосы