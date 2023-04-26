«Ман Сити» выиграл 7 матчей подряд в АПЛ, общий счет – 22:5

«Манчестер Сити» одержал 7 побед в АПЛ подряд.

Сегодня команда обыграла « » в 33-м туре чемпионата Англии (4:1).

Это седьмая подряд победа «горожан» в рамках Премьер-лиги. Общий счет этих матчей – 22:5 в пользу «Сити».

« » идет на втором месте в турнирной таблице , набрав 73 очка после 31 матча. «Арсенал» провел на 2 игры больше и опережает «горожан» на 2 балла.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол