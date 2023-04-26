«Ман Сити» выиграл 7 матчей подряд в АПЛ, общий счет – 22:5

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» одержал 7 побед в АПЛ подряд.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы обыграла «Арсенал» в 33-м туре чемпионата Англии (4:1).

Это седьмая подряд победа «горожан» в рамках Премьер-лиги. Общий счет этих матчей – 22:5 в пользу «Сити».

«Сити» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка после 31 матча. «Арсенал» провел на 2 игры больше и опережает «горожан» на 2 балла.

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22 комментария

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bevooch
Это не Арсенал плохой, это Сити с другой планеты.

За последние 20 матчей (включая этот) Сити забил 57, пропустил 11. Ни разу не пропуская больше одного за матч.

Каждый сезон скейтеры хоронят Пепа в сентябре. Сдулся, выдохся, не справится. И каждую весну Пеп включает какой-то космос. Пусть ему наконец-то повезет в ЛЧ.
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Илья Храбров
Похоже, Холланду без резинки нравится больше))
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Ученик Пепа
Машина Пепа в пути за 3 подряд чемпионством. Феноменально!
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Alexander p.
Похоже реал будет изнасилован..
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ман сити фейк
Один из лучших матчей Ман Сити в сезоне. Арсенал от матча к матчу деградировал. Счёт закономерен. Сити смогли и больше забить. Но все равно молодцы. А Холанда поздравляю с рекордом
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Очки Дани Алвеса
Могло быть 27:5, если бы не Рэмсдэйл
+3
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udiekemen
Ответ Илья Храбров
Похоже, Холланду без резинки нравится больше))
Крут 😅 и даже так забил)
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Экспертное мнение
Холанд был шикарен когда забивал, выглядел как Тор Одинсон
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Buharoid
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Beka Orozobekov
Сити слишком хорош
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9черное
Киборги. Помноженные на вечность #####
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NickN
Как можно не любить этого здоровяка-викинга) Он творит на поле невероятные вещи.
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ман сити фейк
4-1, 4-1, 6-3 всех топ соперников уничтожили
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Роман
Когда в атаке Холанд с де Брейне, то уже ничего не остановит.
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zzzeeerrrooo
Сказки не случилось , Сити скорее всего выиграет все оставшиеся матчи
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Очки Дани Алвеса
Ответ bevooch
Это не Арсенал плохой, это Сити с другой планеты. За последние 20 матчей (включая этот) Сити забил 57, пропустил 11. Ни разу не пропуская больше одного за матч. Каждый сезон скейтеры хоронят Пепа в сентябре. Сдулся, выдохся, не справится. И каждую весну Пеп включает какой-то космос. Пусть ему наконец-то повезет в ЛЧ.
Да нет, и Арсенал тоже плохой стал последние 1.5 месяца. Не по Сити же судить надо, понятно что они с другой планеты по составу, игре и возможностям. Чемпионат выигрывается в матчах с Саутгемптонами
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Юрий Кечко
Ответ bevooch
Это не Арсенал плохой, это Сити с другой планеты. За последние 20 матчей (включая этот) Сити забил 57, пропустил 11. Ни разу не пропуская больше одного за матч. Каждый сезон скейтеры хоронят Пепа в сентябре. Сдулся, выдохся, не справится. И каждую весну Пеп включает какой-то космос. Пусть ему наконец-то повезет в ЛЧ.
Именно повезёт
Потому что в том году оба матча Реал мягко говоря переигрывали
+3
-3
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NartApsua
Ответ bevooch
Это не Арсенал плохой, это Сити с другой планеты. За последние 20 матчей (включая этот) Сити забил 57, пропустил 11. Ни разу не пропуская больше одного за матч. Каждый сезон скейтеры хоронят Пепа в сентябре. Сдулся, выдохся, не справится. И каждую весну Пеп включает какой-то космос. Пусть ему наконец-то повезет в ЛЧ.
Помним ещё разговоры экспертов, что с приходом Холанда игра Сити стала более предсказуемой и примитивной)
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евГений
Ответ bevooch
Это не Арсенал плохой, это Сити с другой планеты. За последние 20 матчей (включая этот) Сити забил 57, пропустил 11. Ни разу не пропуская больше одного за матч. Каждый сезон скейтеры хоронят Пепа в сентябре. Сдулся, выдохся, не справится. И каждую весну Пеп включает какой-то космос. Пусть ему наконец-то повезет в ЛЧ.
У хейтеров Пепа буквально 0 аргументов, почему он якобы не торт. 5 АПЛ за 7 лет в Англии, самой сложной и конкурентной лиге мира.

Обычно это обиженные жизнью должуньки или неадекватные фанаты Реала пишут
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zzzeeerrrooo
Ответ bevooch
Это не Арсенал плохой, это Сити с другой планеты. За последние 20 матчей (включая этот) Сити забил 57, пропустил 11. Ни разу не пропуская больше одного за матч. Каждый сезон скейтеры хоронят Пепа в сентябре. Сдулся, выдохся, не справится. И каждую весну Пеп включает какой-то космос. Пусть ему наконец-то повезет в ЛЧ.
Плевать на эту ЛЧ , это как Месси и ЧМ
Пеп уже один из величайших тренеров в истории
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huzayfa
Ответ Buharoid
Комментарий удален модератором
Если отскочит свою пригодишься?
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