«Ман Сити» выиграл 7 матчей подряд в АПЛ, общий счет – 22:5
«Манчестер Сити» одержал 7 побед в АПЛ подряд.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы обыграла «Арсенал» в 33-м туре чемпионата Англии (4:1).
Это седьмая подряд победа «горожан» в рамках Премьер-лиги. Общий счет этих матчей – 22:5 в пользу «Сити».
«Сити» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка после 31 матча. «Арсенал» провел на 2 игры больше и опережает «горожан» на 2 балла.
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За последние 20 матчей (включая этот) Сити забил 57, пропустил 11. Ни разу не пропуская больше одного за матч.
Каждый сезон скейтеры хоронят Пепа в сентябре. Сдулся, выдохся, не справится. И каждую весну Пеп включает какой-то космос. Пусть ему наконец-то повезет в ЛЧ.
Потому что в том году оба матча Реал мягко говоря переигрывали
Обычно это обиженные жизнью должуньки или неадекватные фанаты Реала пишут
Пеп уже один из величайших тренеров в истории