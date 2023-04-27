«Барселона» пропустила впервые за 4 матча – от «Райо». После 0:4 с «Реалом» было 3 сухих матча подряд
«Барселона» пропустила гол впервые за 4 матча.
В 31-м туре Ла Лиги сине-гранатовые на выезде играют против «Райо Вальекано». На 19-й минуте гол в ворота «Барселоны» забил Альваро Гарсия Ривера.
До этого каталонская команда не пропускала в 3 матчах подряд – с «Жироной» (0:0), «Хетафе» (0:0) и «Атлетико» (1:0).
Последней командой, забивавшей «Барселоне», был мадридский «Реал» – в ответном полуфинальном матче Кубка Испании (0:4).
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Барселона» (2:0, второй тайм).
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И это всего за 6 туров до конца.