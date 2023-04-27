«Барселона» пропустила впервые за 4 матча – от «Райо». После 0:4 с «Реалом» было 3 сухих матча подряд

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании Райо Вальекано Альваро Гарсия Ривера Футбол

«Барселона» пропустила гол впервые за 4 матча.

В 31-м туре Ла Лиги сине-гранатовые на выезде играют против «Райо Вальекано». На 19-й минуте гол в ворота «Барселоны» забил Альваро Гарсия Ривера.

До этого каталонская команда не пропускала в 3 матчах подряд – с «Жироной» (0:0), «Хетафе» (0:0) и «Атлетико» (1:0).

Последней командой, забивавшей «Барселоне», был мадридский «Реал» – в ответном полуфинальном матче Кубка Испании (0:4).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Барселона» (2:0, второй тайм).

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9 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Ну прямо Биба и Боба - Реал теряет очки, следом и Барса🙃
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Dexter Dallas
После матча хави скажет, что газон был по пояс. А они привыкли к 2 см
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Кирилл
Очень сильно не хватает Бускетса: нет Серджи - нет опорной зоны, откуда и пришли все голы ..
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Булат Кошкимбаев
Если бы не физрук Анчи, Барсу можно было бы догнать.
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Karl Franz F. Brandt
Если ’Барса’ сегодня проиграет, ’Зенит’ останется единственной командой Европы с двумя поражениями.
И это всего за 6 туров до конца.
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Vitalik Barbacari
Ответ Кирилл
Очень сильно не хватает Бускетса: нет Серджи - нет опорной зоны, откуда и пришли все голы ..
хаххаха, нет Дембеле, не хыатает дембеле, нет Де Йонга не хватает Де Йонга , нет Араухо не хыатает Араухо. А если играют все и проигрывает то уже козырь, не хватает Месси 🤣🤣🤣
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