«Барселона» пропустила впервые за 4 матча – от «Райо». После 0:4 с «Реалом» было 3 сухих матча подряд

«Барселона» пропустила гол впервые за 4 матча.

В 31-м туре сине-гранатовые на выезде играют против « ». На 19-й минуте гол в ворота «Барселоны» забил .

До этого каталонская команда не пропускала в 3 матчах подряд – с «Жироной» (0:0), «Хетафе» (0:0) и «Атлетико» (1:0).

Последней командой, забивавшей «Барселоне», был мадридский «Реал» – в ответном полуфинальном матче Кубка Испании (0:4).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – « » (2:0, второй тайм).

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол