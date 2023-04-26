У де Брюйне 11 (4+7) очков в 8 последних матчах за «Ман Сити». Хавбек дважды забил «Арсеналу» и отдал голевой пас

Кевин де Брюйне набрал 11 очков по системе «гол+пас» в восьми последних матчах за «Манчестер Сити».

Полузащитник «горожан» забил два гола и отдал голевую передачу Джону Стоунзу в матче против « » в 33-м туре АПЛ (3:0, второй тайм).

Бельгийский футболист забил четвертый и пятый голы в составе « » за 8 последних игр. Также на этом отрезке де отличился семью результативными передачами.

Кевин проводит 29-й матч в рамках текущего сезона . На его счету 7 мячей и 16 ассистов.

Подробную статистику 31-летнего игрока можно найти здесь.

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