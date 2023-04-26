У де Брюйне 11 (4+7) очков в 8 последних матчах за «Ман Сити». Хавбек дважды забил «Арсеналу» и отдал голевой пас

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне набрал 11 очков по системе «гол+пас» в восьми последних матчах за «Манчестер Сити».

Полузащитник «горожан» забил два гола и отдал голевую передачу Джону Стоунзу в матче против «Арсенала» в 33-м туре АПЛ (3:0, второй тайм).

Бельгийский футболист забил четвертый и пятый голы в составе «Сити» за 8 последних игр. Также на этом отрезке де Брюйне отличился семью результативными передачами. 

Кевин проводит 29-й матч в рамках текущего сезона АПЛ. На его счету 7 мячей и 16 ассистов.

Подробную статистику 31-летнего игрока можно найти здесь

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15 комментариев

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Artem Piatkov
Чемпионом должна стать команда, которая уверенно борится за все 3 турнира, а не сливатели Кубков и Еврокубков с мотивацией "вся ставка на Чемпионат"

Ну а Де Брёйне зверь, вместе с Холландом лучшие игроки лиги с отрывом
+12
-3
+9
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Андрей Хенто
Как же он хорош, шикарный полузащитник с прекрасным ударом. Бильярдный удар получился.
+5
0
+5
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Кирилл
Кевин решил закрыть вопрос о победители АПЛ с самого начала матча )
+4
0
+4
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Syog1010
Пока что как будто гроссмейстер показывает КМС-у как играть в шахматы
+2
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Фанат Лионеля Месси
Лучший игрок Сити
+1
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Итачи Учиха
Вот он, настоящий претендент на ЗМ. Если Апл и Лч возьмут, будут все шансы
+1
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Абдул Абакаев
лидер горожан ведёт Сити к очередному титулу
+1
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Петя Петров
Когда я говорил туров 10 назад, что как бы не был хорош Арсенал, но титул всё-таки возьмет Сити, меня жестко заминусили. Но по факту, Арсенал конечно молодцы, но Сити все равно пока другого уровня команда
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Пирс Морган
Кевин, ты ювелир
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Lionel Van Damme
Холланд даже в сити не лучший
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Умар Холов
Эта не игра. Издевательство. Показали кто чемпион.
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Нелысый шарлатан
Ответ Artem Piatkov
Чемпионом должна стать команда, которая уверенно борится за все 3 турнира, а не сливатели Кубков и Еврокубков с мотивацией "вся ставка на Чемпионат" Ну а Де Брёйне зверь, вместе с Холландом лучшие игроки лиги с отрывом
БорИтся?
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Георгий Гуляев
Ответ Artem Piatkov
Чемпионом должна стать команда, которая уверенно борится за все 3 турнира, а не сливатели Кубков и Еврокубков с мотивацией "вся ставка на Чемпионат" Ну а Де Брёйне зверь, вместе с Холландом лучшие игроки лиги с отрывом
Логично, но нельзя их сравнить из за глубины состава и наличия топ футболистов мира на своей позиции (холланд, диас, де брюйне).
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Lionel Van Damme
Ответ Андрей Хенто
Как же он хорош, шикарный полузащитник с прекрасным ударом. Бильярдный удар получился.
Оба раза)
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