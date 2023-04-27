«Арсенал» не побеждает 4 матча подряд в АПЛ – поражение и 3 ничьих

«Арсенал» не выигрывает в АПЛ 4 матча подряд.

В 33-м туре команда под руководством проиграла «Манчестер Сити».

Ранее «Арсенал» сыграл вничью три матча подряд – с «Ливерпулем (2:2), «Вест Хэмом» (2:2) и «Саутгемптоном» (3:3).

После 33 туров « » в турнирной таблице опережает « » на 2 очка, при этом «горожане» сыграли на 2 матча меньше.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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