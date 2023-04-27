«Арсенал» не побеждает 4 матча подряд в АПЛ – поражение и 3 ничьих
«Арсенал» не выигрывает в АПЛ 4 матча подряд.
В 33-м туре команда под руководством Микеля Артеты проиграла «Манчестер Сити».
Ранее «Арсенал» сыграл вничью три матча АПЛ подряд – с «Ливерпулем (2:2), «Вест Хэмом» (2:2) и «Саутгемптоном» (3:3).
После 33 туров «Арсенал» в турнирной таблице опережает «Манчестер Сити» на 2 очка, при этом «горожане» сыграли на 2 матча меньше.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Я-то как раз предпочтение отдавал в гонке за титул именно Арсеналу из соображения загруженности команд в турнирах.
У Арсенала только АПЛ, у Сити АПЛ + Кубок Англии + ЛЧ (4 матча против Баварии, Реала).
Ну логично же.
А оно вон как повернулось.
У Арсенала впереди еще Ньюкасл и Брайтон, которые тоже хотят быть в еврокубках.
Теперь Сити надо постараться упустить титул.