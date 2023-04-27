«Арсенал» не побеждает 4 матча подряд в АПЛ – поражение и 3 ничьих

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» не выигрывает в АПЛ 4 матча подряд.

В 33-м туре команда под руководством Микеля Артеты проиграла «Манчестер Сити».

Ранее «Арсенал» сыграл вничью три матча АПЛ подряд – с «Ливерпулем (2:2), «Вест Хэмом» (2:2) и «Саутгемптоном» (3:3).

После 33 туров «Арсенал» в турнирной таблице опережает «Манчестер Сити» на 2 очка, при этом «горожане» сыграли на 2 матча меньше.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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26 комментариев

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udiekemen
Гениально - то как слить чемпионство за глупые ошибки
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Trash Talking
Зря Арсенал сливал национальные кубки, делая ставки на лигу
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RiFF RAFF
Ниже 4 места не опустятся, как бы ни старались
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atomio
по итогу будут на 4-ом месте. скриньте
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badthe0ry
Обидно, что матч с Сити выпал как раз на спад Арсенала
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Zakir0561
Вот и сказочке конец...
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U
Ответ badthe0ry
Обидно, что матч с Сити выпал как раз на спад Арсенала
Да причем тут Матч с Сити. Сити итак бы грохнул Арсенал, чемпионство вот за те три ничьи потеряли.
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The Best
Ответ Акира_1
Это называется отсутствие опыта. В таких ситуациях обычно проявляется чемпионский характер для побед, которого у Арсенала нет.
Арсенал играет одним и тем же составом и одной и той же тактикой,все научились против них играть но допустим таким командам как Саутгемптон и Бормут не хватает класса чтобы забрать три очка.Артета пока слишком упрямый и гнёт свою линию до конца за что уже поплатился много раз.
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QWertY
Ответ Фанат спорта01
учебник:как слить чемпионство из-за травмы одного защитника.
Ты как в воду глядел))

https://wampi.ru/image/RpZqNKx
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#SharkTeam
Ответ atomio
по итогу будут на 4-ом месте. скриньте
Сложно, но возможно
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#SharkTeam
Ответ jordy
Что характерно, все эти потери случились уже после того, как Арсенал вылетел из всех кубков и у него осталась только АПЛ. Я-то как раз предпочтение отдавал в гонке за титул именно Арсеналу из соображения загруженности команд в турнирах. У Арсенала только АПЛ, у Сити АПЛ + Кубок Англии + ЛЧ (4 матча против Баварии, Реала). Ну логично же. А оно вон как повернулось. У Арсенала впереди еще Ньюкасл и Брайтон, которые тоже хотят быть в еврокубках. Теперь Сити надо постараться упустить титул.
И ведь до сих пор находятся мнения, что слив одного турнира что-то гарантирует в другом
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d.radbil
Ответ badthe0ry
Обидно, что матч с Сити выпал как раз на спад Арсенала
Обидно, что перенесли осенний матч с Сити, когда Арсенал был в наиболее сильной форме. Тогда можно было бы побороться за ничью
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Максим Яблонский
Ответ Great ManUtd
Кто-то правда думал, что Покемон выиграет чемпионат?
кто такой покемон?
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Артем Алмазов
Ответ Great ManUtd
Кто-то правда думал, что Покемон выиграет чемпионат?
Надеялись
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QWertY
Ответ Фанат спорта01
ты вижу мой фанат,за каждым моим комментом следишь Лучше бы о своём клубе следил который сливает всяким Севильям проигрывая разгромно.
Ты же говорил, что сегодня Арсе8ал не оприходуют) как так то?(
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Stewee
Ответ udiekemen
Гениально - то как слить чемпионство за глупые ошибки
Арсенал несколько раз знатно отскакивал в начале и середине сезона. Сейчас начало возвращаться - с математикой не поспоришь. Правильно написал Лукомский: статистическая регрессия.
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ХавиГави_Паратрупер
Пеп прикормил, а потом схрумкал доминатора. "Я тебя породил, я тебя и убью"😈
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jordy
Что характерно, все эти потери случились уже после того, как Арсенал вылетел из всех кубков и у него осталась только АПЛ.
Я-то как раз предпочтение отдавал в гонке за титул именно Арсеналу из соображения загруженности команд в турнирах.
У Арсенала только АПЛ, у Сити АПЛ + Кубок Англии + ЛЧ (4 матча против Баварии, Реала).
Ну логично же.
А оно вон как повернулось.
У Арсенала впереди еще Ньюкасл и Брайтон, которые тоже хотят быть в еврокубках.
Теперь Сити надо постараться упустить титул.
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Ванька-Манька
странно, а пользователь с ником Доминатор тут уверял, что ещё ничего не потеряно и можно брать чемп))
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QWertY
Не, ну это титул))
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Great ManUtd
Кто-то правда думал, что Покемон выиграет чемпионат?
+6
-6
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