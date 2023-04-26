«Арсенал» не пробил в створ «Сити» за 1-й тайм и уступил по ударам 2:8

«Арсенал» за первый тайм нанес в четыре раза меньше ударов, чем «Манчестер Сити».

Команда Микеля Артеты уступает на выезде со счетом 0:2 в 33-м туре .

До перерыва «канониры» нанесли всего два удара, ни один из которых не был точным. «Горожане» пробили 8 раз, 6 – в створ.

Также хозяева больше владели мячом: 60,3% против 39,7%.

«Манчестер Сити» – «Арсенал». 2:0 – Стоунз забил, у де Брюйне 1+1. Онлайн-трансляция

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