«Арсенал» не пробил в створ «Сити» за 1-й тайм и уступил по ударам 2:8

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» за первый тайм нанес в четыре раза меньше ударов, чем «Манчестер Сити».

Команда Микеля Артеты уступает на выезде со счетом 0:2 в 33-м туре АПЛ.

До перерыва «канониры» нанесли всего два удара, ни один из которых не был точным. «Горожане» пробили 8 раз, 6 – в створ.

Также хозяева больше владели мячом: 60,3% против 39,7%.

«Манчестер Сити» – «Арсенал». 2:0 – Стоунз забил, у де Брюйне 1+1. Онлайн-трансляция

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29 комментариев

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ман сити фейк
Сити транжирить моментов умеет лучше всех, могли спокойно забить 3. Даже Холанд не помог
+25
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+22
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moldfan
Могло быть 5:0, после первого тайма. Отскочили на самом деле.
+22
0
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Alex Rhea
Ответ С бодуна
Подскажите,Арсенал в первом тайме доминировал ?)
а какой смысл над Арсеналом смеяться? Финансовые возможности у них ниже, чем у Сити, да и путь они в последние годы с Артетой всё равно существенный проделали наверх. Понятное дело, что Сити лучше, но пока рано Арсеналу с ними тягаться, но это не значит, что команда плохая
+19
-3
+16
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Растиньяк
команды разного класса на поле
+12
-3
+9
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danik 258808
Ожидаемо
+10
-1
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zzzeeerrrooo
Ответ ман сити фейк
Сити транжирить моментов умеет лучше всех, могли спокойно забить 3. Даже Холанд не помог
Они и создают их больше всех
+5
0
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Doug DeMuro99
Тотальная доминация над Арсеналом
+6
-2
+4
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vzhik \0
Доминируют
+4
0
+4
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Эден Азаров
Ну хоть прекратится шум от этих неадекватных фантиков Арсенала, которые были окрылены уверенностью, что возьмут трофей, забыв свой северолондонский менталитет
+4
0
+4
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udiekemen
Ответ danik 258808
Ожидаемо
Слили чемпионство, сочувствую фанам Арсенала
+5
-2
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PIT-BUL
Ответ moldfan
Могло быть 5:0, после первого тайма. Отскочили на самом деле.
25 января, 09:42 | К новости Аршавин считает высокими шансы «Арсенала» на титул: «Они во всем лучше конкурентов. «Ман Сити» периодически оступается» -9

Pit-bul
Куда обиднее вечно четвертым будет упустить титул к концу года. Сити вынесет их в кубке а потом и в чемпионате разделает. Скриньте
+7
-5
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Donald Subanov
Сити объективно сильнее. Артета заслуживает похвалы за то, что создал конкурентную команду из такого набора игроков. Из канониров в нынешний Сити никто бы не прошел в основу, это факт.
Их лучшие игроки Жезус и Зинченко были в ротации в команде Пепа. Поэтому Арсенал показывает свой максимум
+2
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Аморалинни
8:2? Знакомые цифры для арсенала
+2
0
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А.В.Бубнов
8:2
Уэлбек 22′
Янг 28′
Руни 41′
Руни 64′
Нани 67′
Пак 70′
Руни 82′
Янг 90′
+1
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jordy
Ответ Alex Rhea
а какой смысл над Арсеналом смеяться? Финансовые возможности у них ниже, чем у Сити, да и путь они в последние годы с Артетой всё равно существенный проделали наверх. Понятное дело, что Сити лучше, но пока рано Арсеналу с ними тягаться, но это не значит, что команда плохая
Команда хорошая, перспективная, молодая.
Кто же с этим спорит?
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f0mk4
Холанд свое не забил, жаль
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DolJun
2-8 и у местных кулес сразу пошли флешбеки)
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LeicesterCity
Завтра Лукомский и остальные эксперты начнут клепать статьи, почему проиграл Арсенал и ТД и ТП))
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Gocha
На что мы надеялись?(
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Sobachkin
Ну хоть спасибо за интригу в этом году, а так безвольно отдают чемпионство, но это как у Спартака цикл очередной
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Dimonty
Ответ С бодуна
Подскажите,Арсенал в первом тайме доминировал ?)
не зашла шутеечка. Попробуй другую
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С бодуна
Ответ Alex Rhea
а какой смысл над Арсеналом смеяться? Финансовые возможности у них ниже, чем у Сити, да и путь они в последние годы с Артетой всё равно существенный проделали наверх. Понятное дело, что Сити лучше, но пока рано Арсеналу с ними тягаться, но это не значит, что команда плохая
Смысл смеяться?! Будет после матча интервью и бровастый как всегда будет про доминирование трещать.
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С бодуна
Ответ Dimonty
не зашла шутеечка. Попробуй другую
Мне зашла, смешно было думать,что Арменал сам может что то выиграть ,только если сити будет не в порядке.
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udiekemen
Ответ ман сити фейк
Сити транжирить моментов умеет лучше всех, могли спокойно забить 3. Даже Холанд не помог
Он забьёт ещё свой гол во 2 тайме
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