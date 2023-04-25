Пеп Гвардиола: «Развитие «Арсенала» при Артете очевидно – он поменял менталитет клуба. Он вернул команду в шестерку лучших, а теперь и восьмерку – с присоединившимся к гонке «Ньюкаслом»

Пеп Гвардиола прокомментировал изменения в «Арсенале» при Микеле Артете.

«После того, как Артета возглавил «Арсенал», развитие клуба очевидно.

У меня есть ощущение, что Микель изменил структуру клуба, его менталитет, не только расстановку на поле.

Он принял много решений, поменял много игроков с поддержкой руководства, и именно поэтому добился успеха.

Он вернул «Арсенал» с тех мест, где они были раньше, обратно в шестерку лучших, которые борются за победу в , а теперь и восьмерку, поскольку к гонке присоединился «Ньюкасл».

С каждым годом это будет все труднее. В последние годы « » никогда не был [рядом с титулом]. Они всегда были далеко-далеко.

В прошлом сезоне они были близки к тому, чтобы попасть в четверку лучших, а теперь сделали еще один шаг, потому что весь сезон были на вершине.

Мы были там последний месяц, последние два месяца, но они были там весь сезон. Поэтому они показывают хорошую стабильность», – сказал главный тренер « ».

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