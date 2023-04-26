Лотар Маттеус: «Холанд в «Сити» намного лучше работает на команду, чем в «Боруссии». Гвардиола способен вывести его на следующий уровень»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия Лотар Маттеус Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Лотар Маттеус впечатлен развитием карьеры Эрлинга Холанда.

– Я пять лет слежу за Холандом – в «Зальцбурге», «Боруссии», «Манчестер Сити» теперь. Когда в команде такой игрок, можно не сомневаться, что он забьет.

Он забивает и забивает, при этом хочет продолжать это делать. У него около 50 голов уже – вот это статистика! И посмотрите на него, на то, насколько он голоден, насколько он мотивирован... Это невероятно!

– Что вас больше всего впечатляет в Холанде?

– То, как он делает шаги вперед. У него есть план. Есть ощущение, что его карьера спланирована. Может, его отцом или его командой.

Сейчас у него есть Гвардиола, тренер, способный вывести его на следующий уровень. И это еще не конец дороги.

Сейчас Холанд намного лучше работает на команду, особенно в обороне, чем в «Боруссии» год назад, – сказал экс-защитник «Баварии».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий