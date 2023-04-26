Лотар Маттеус: «Холанд в «Сити» намного лучше работает на команду, чем в «Боруссии». Гвардиола способен вывести его на следующий уровень»

Лотар Маттеус впечатлен развитием карьеры Эрлинга Холанда.

– Я пять лет слежу за Холандом – в «Зальцбурге», « », « » теперь. Когда в команде такой игрок, можно не сомневаться, что он забьет.

Он забивает и забивает, при этом хочет продолжать это делать. У него около 50 голов уже – вот это статистика! И посмотрите на него, на то, насколько он голоден, насколько он мотивирован... Это невероятно!

– Что вас больше всего впечатляет в Холанде?

– То, как он делает шаги вперед. У него есть план. Есть ощущение, что его карьера спланирована. Может, его отцом или его командой.

Сейчас у него есть , тренер, способный вывести его на следующий уровень. И это еще не конец дороги.

Сейчас Холанд намного лучше работает на команду, особенно в обороне, чем в «Боруссии» год назад, – сказал экс-защитник «Баварии».

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