Лагербек о Холанде: «Будем говорить об уровне Месси, Роналду и Пеле, если он продолжит так играть»
Ларс Лагербек считает, что Эрлинг Холанд может стать одним из лучших футболистов в истории.
«Я не знаю, был ли кто-либо с такими достижениями в возрасте Эрлинга. Если он продолжит играть в том же духе, мы будем говорить об уровне Месси, Пеле, Роналду.
Я думал, что он преуспеет в «Манчестер Сити», но не думал, что он будет столько забивать.
Помимо невероятных физических данных, у него есть потрясающее рвение, и это видно в каждом его действии», – отметил бывший главный тренер сборной Норвегии.
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Да и некоторые ЗМ Месси и Роналду выглядят так себе. 2010, 2013, 2021 так точно. Не вопрос, что Холанду до них далеко пока, а Месси вообще ГОАТ (ну по моему мнению), но нельзя только на одни пиаровские цацки полагаться.
Для Стоичкова не была Болгария проблемой вывести ее в 1/2 ЧМ, Хаджи Румынию в 1/4 ЧМ выводил, Модрич с Хорватией имеет серебро и бронзу, Бролин Швецию в 1/2 ЧМ выводил.
А вот попробовать стать легендой для страны, совершить подвиг наподобии Швеции 1994, Болгарии 1994, Хорватии 2018 - 2022 вполне можно, если ты конечно тащер реальный, а не системный игрок топ клуба с миллиардным составом.
https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/men?dateId=id13974