Лагербек о Холанде: «Будем говорить об уровне Месси, Роналду и Пеле, если он продолжит так играть»

Теги Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Ларс Лагербек Пеле Эрлинг Холанд Футбол

Ларс Лагербек считает, что Эрлинг Холанд может стать одним из лучших футболистов в истории.

«Я не знаю, был ли кто-либо с такими достижениями в возрасте Эрлинга. Если он продолжит играть в том же духе, мы будем говорить об уровне Месси, Пеле, Роналду.

Я думал, что он преуспеет в «Манчестер Сити», но не думал, что он будет столько забивать.

Помимо невероятных физических данных, у него есть потрясающее рвение, и это видно в каждом его действии», – отметил бывший главный тренер сборной Норвегии.

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14 комментариев

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Пирс Морган
Очень жаль, что Холанду с национальной сборной каши не сварить
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FNT
Ответ Штаны Габора Кирая
У Месси в возрасте Холланда уже было 2 ЗМ, у Роналду - победа в ЛЧ и тот же ЗМ. Результативность у норвега получше, конечно, но и Месси и Роналду в начале карьеры играли вообще на флангах.
Ну если Сити берет АПЛ или ЛЧ (и тем более, если берет их вместе), то у Холанда осенью по делу должен быть первый ЗМ.

Да и некоторые ЗМ Месси и Роналду выглядят так себе. 2010, 2013, 2021 так точно. Не вопрос, что Холанду до них далеко пока, а Месси вообще ГОАТ (ну по моему мнению), но нельзя только на одни пиаровские цацки полагаться.
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Oleg
Ответ Пирс Морган
Очень жаль, что Холанду с национальной сборной каши не сварить
А какие проблемы если ты тащер, как о тебя пиарят?
Для Стоичкова не была Болгария проблемой вывести ее в 1/2 ЧМ, Хаджи Румынию в 1/4 ЧМ выводил, Модрич с Хорватией имеет серебро и бронзу, Бролин Швецию в 1/2 ЧМ выводил.
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Пирс Морган
Ответ Фанат спорта01
Я про игроков в уельсе не было игроков уровня Холланда и эдегора.
А если про золото разговор заводить?
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Пирс Морган
Ответ Oleg
А какие проблемы если ты тащер, как о тебя пиарят? Для Стоичкова не была Болгария проблемой вывести ее в 1/2 ЧМ, Хаджи Румынию в 1/4 ЧМ выводил, Модрич с Хорватией имеет серебро и бронзу, Бролин Швецию в 1/2 ЧМ выводил.
Стоичков, легенда, конечно, но я больше имел ввиду про золотые трофеи
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Oleg
Ответ Пирс Морган
Стоичков, легенда, конечно, но я больше имел ввиду про золотые трофеи
От Норвегии никто золото не требует, но учитывая пиар, который сми рисуют Холанду, от него начнут требовать свершений вне системы Пепа, где на каждой позиции игрок мирового уровня и в таких комфортных условиях почему бы не забивать?)
А вот попробовать стать легендой для страны, совершить подвиг наподобии Швеции 1994, Болгарии 1994, Хорватии 2018 - 2022 вполне можно, если ты конечно тащер реальный, а не системный игрок топ клуба с миллиардным составом.
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Dexter Dallas
Сейчас тебе тут из местной мессидрочильне расскажут секрет.
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Дженнифер Коннелли
Не смотрела ни одну игру этого вашего холанда! Из за большого ажиотажа вокруг него я специально решила взглянуть ютуб! Оказывается он обычный забивала! Никакие экстраоординарного не заметила! Во время ЧМ я смотрела матчи Франции там Мбаппе например показывал магию! Более совершенный игрок
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as009595@icloud.com
Ответ Штаны Габора Кирая
У Месси в возрасте Холланда уже было 2 ЗМ, у Роналду - победа в ЛЧ и тот же ЗМ. Результативность у норвега получше, конечно, но и Месси и Роналду в начале карьеры играли вообще на флангах.
Да Месси всю карьеру опорником играет)))
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Фанат спорта01
Ответ Пирс Морган
Очень жаль, что Холанду с национальной сборной каши не сварить
Бейл с Уэльсом бронзу ЧЕ выиграл,чем Норвегия хуже Уэльса?
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Пирс Морган
Ответ Фанат спорта01
Бейл с Уэльсом бронзу ЧЕ выиграл,чем Норвегия хуже Уэльса?
Даже на текущий момент Уэльс на 26 месте по рейтингу, а Норвегия на 44, большая довольно разница, на бронзу может не хватить класса.
https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/men?dateId=id13974
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Фанат спорта01
Ответ Пирс Морган
Даже на текущий момент Уэльс на 26 месте по рейтингу, а Норвегия на 44, большая довольно разница, на бронзу может не хватить класса. https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/men?dateId=id13974
Я про игроков в уельсе не было игроков уровня Холланда и эдегора.
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Пирс Морган
Ответ Oleg
От Норвегии никто золото не требует, но учитывая пиар, который сми рисуют Холанду, от него начнут требовать свершений вне системы Пепа, где на каждой позиции игрок мирового уровня и в таких комфортных условиях почему бы не забивать?) А вот попробовать стать легендой для страны, совершить подвиг наподобии Швеции 1994, Болгарии 1994, Хорватии 2018 - 2022 вполне можно, если ты конечно тащер реальный, а не системный игрок топ клуба с миллиардным составом.
Ну что-ж, будем глядеть
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