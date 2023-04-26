Лагербек о Холанде: «Будем говорить об уровне Месси, Роналду и Пеле, если он продолжит так играть»

Ларс Лагербек считает, что Эрлинг Холанд может стать одним из лучших футболистов в истории.

«Я не знаю, был ли кто-либо с такими достижениями в возрасте . Если он продолжит играть в том же духе, мы будем говорить об уровне , .

Я думал, что он преуспеет в « », но не думал, что он будет столько забивать.

Помимо невероятных физических данных, у него есть потрясающее рвение, и это видно в каждом его действии», – отметил бывший главный тренер сборной Норвегии.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол