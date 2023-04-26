Адамс – «Арсеналу» перед «Сити»: «Не проиграйте. Я бы ничего так не хотел, как увидеть скучную ничью 0:0»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тони Адамс Джордж Грэм Футбол

Тони Адамс дал «Арсеналу» совет перед матчем с «Манчестер Сити».

Команды сегодня встретятся в 33-м туре АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Когда я брал интервью у Мартина Эдегора для телевидения в понедельник, он спросил меня, какой совет я бы дал «Арсеналу» на матч с «Манчестер Сити» в среду. Мой ответ состоял из двух слов: «Не проиграйте».

Если «Арсенал» сможет это сделать, то борьба за титул все еще будет идти. Если нет, то все кончено.

Я бы ничего так не хотел, как увидеть скучную ничью 0:0, но я могу гарантировать, что этого не произойдет, потому что «Арсенал» знает только один способ играть – все или ничего. Джордж Грэм (экс-тренер «Арсенала», 1985-1996 – Sports.ru) назвал бы это фанатичным футболом и возненавидел бы все это. 

Это очень интересный матч для нейтральных зрителей, но такие фанаты «Арсенала», как я, смотрят каждую игру из-за дивана.

Каждый раз, когда «Арсенал» выигрывал чемпионские титулы, это происходило тогда, когда у них был правильный баланс между обороной и атакой. У нынешней команды нет такого баланса.

Микель Артета никогда не дает им задачу провести сухой матч. Это очень похоже на Арсена Венгера, и я не думаю, что это когда-нибудь изменится.

Я не думаю, что у него есть план «Б», поэтому в среду вечером они отправятся на «Этихад» и попытаются переиграть лучшую команду Европы, но, вероятно, будут недостаточно хороши», – написал бывший защитник «Арсенала» в своей колонке. 

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14 комментариев

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Юрий Кечко
Так Арсенал отстаёт по потерянным
Им как бы победа нужна
+13
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Wellerman
Ответ Артур Мкртычян
просто даже легенда Арсенала- Адамс, понимает что выиграть у сити в гостях, его любимцы не способны. менталитет неудачников в крови у всех кто связан с Арсеналом.
Особенно у Адамса менталитет неудачника, который при этом выиграл 11 титулов с Арсеналом, ну-ну)))
+10
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человек-муравей человек-физрук
легенда. какой совет ты можешь дать. как нам справиться с Сити.
Адамс: не проиграйте
+4
-1
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Arthurino
Ответ человек-муравей человек-физрук
легенда. какой совет ты можешь дать. как нам справиться с Сити. Адамс: не проиграйте
«Если ты бездомный, то просто купи дом»
+3
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Ллб
"Такие фанаты ,как я смотрят матч из-за дивана"
Тут вопрос Адамсу....
Он либо бухает перед каждым матчем, или в Икеа была большая скидка на диван для фанов Арсенала, с условием посмотреть все матчи канониров в сезоне
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инок
Хочу, что-бы интрига в АПЛ продолжалась как можно дольше. Если игра закончится ничьёй, то буду рад...
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Д'Артаньян
Хотите стать богатым? – Зарабатывайте много денег
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KTK
Бегите глупцы
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BZB
Ничья вообще никак не спасает.
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U
Можно не выходить на поле. Разница мячей будет всего -3 и при равенстве очков это оставляет больше шансов на чемпионство под доп. показателям.
Ибо главное в борьбе за титул - это правильный настрой.
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