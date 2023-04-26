Адамс – «Арсеналу» перед «Сити»: «Не проиграйте. Я бы ничего так не хотел, как увидеть скучную ничью 0:0»

Тони Адамс дал «Арсеналу» совет перед матчем с «Манчестер Сити».

Команды сегодня встретятся в 33-м туре . Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Когда я брал интервью у Мартина Эдегора для телевидения в понедельник, он спросил меня, какой совет я бы дал « » на матч с « » в среду. Мой ответ состоял из двух слов: «Не проиграйте».

Если «Арсенал» сможет это сделать, то борьба за титул все еще будет идти. Если нет, то все кончено.

Я бы ничего так не хотел, как увидеть скучную ничью 0:0, но я могу гарантировать, что этого не произойдет, потому что «Арсенал» знает только один способ играть – все или ничего. Джордж Грэм (экс-тренер «Арсенала», 1985-1996 – Sports.ru) назвал бы это фанатичным футболом и возненавидел бы все это.

Это очень интересный матч для нейтральных зрителей, но такие фанаты «Арсенала», как я, смотрят каждую игру из-за дивана.

Каждый раз, когда «Арсенал» выигрывал чемпионские титулы, это происходило тогда, когда у них был правильный баланс между обороной и атакой. У нынешней команды нет такого баланса.

никогда не дает им задачу провести сухой матч. Это очень похоже на Арсена Венгера, и я не думаю, что это когда-нибудь изменится.

Я не думаю, что у него есть план «Б», поэтому в среду вечером они отправятся на «Этихад» и попытаются переиграть лучшую команду Европы, но, вероятно, будут недостаточно хороши», – написал бывший защитник «Арсенала» в своей колонке.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол