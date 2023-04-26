Сергей Семак: «Драйв в «Зените» не утихает. Амбиции попробовать себя в другой лиге? На сегодня – нет»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о желании поработать в другом клубе.
«Драйв в «Зените» не утихает. Амбиции попробовать себя в другой лиге? На сегодня – нет. Все мысли связаны с «Зенитом». А эмоциональная составляющая всегда на должном уровне.
Что касается того, выходили ли на меня из других клубов, то серьезных разговоров не было. Интерес присутствовал. Но это не переросло во что-то глобальное. Ситуация быстро изменилась. Тренерский рынок мониторится.
Но здесь важна не только квалификация, но и лига, в которой ты работаешь. Включается коэффициент сложности чемпионата. И момент адаптации к той же Европе», – сказал Семак.
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Теперь мы знаем, кто конкретно платит Сергею Семаку за его работу в ФК Зенит - это юзер с сайта спортс.ру с ником siragh@yandex.ru 😂
В топ 7 никому не нужен.
А в условную Румынию не поедешь, там все тренера не получают столько, сколько в газовом достоянии.
Вот и весь драйв.
Сейчас болотные опять набегут))))