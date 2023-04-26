Сергей Семак: «Драйв в «Зените» не утихает. Амбиции попробовать себя в другой лиге? На сегодня – нет»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о желании поработать в другом клубе.

«Драйв в «Зените» не утихает. Амбиции попробовать себя в другой лиге? На сегодня – нет. Все мысли связаны с «Зенитом». А эмоциональная составляющая всегда на должном уровне.

Что касается того, выходили ли на меня из других клубов, то серьезных разговоров не было. Интерес присутствовал. Но это не переросло во что-то глобальное. Ситуация быстро изменилась. Тренерский рынок мониторится.

Но здесь важна не только квалификация, но и лига, в которой ты работаешь. Включается коэффициент сложности чемпионата. И момент адаптации к той же Европе», – сказал Семак

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

120 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марио Супермарио
Ответ Великий Алонсо
Заслуга Семака 1%. 99% делает состав Зенита, который на голову сильнее чем у других клубов, в особенности Малком, Клаудиньо, Вендел
А я читал у спортивных журналистов, что Мозес лучше бразильцев Зенита, что голландсикий уголовник лучший легионер за всю историю росфутбола наравне с Вагнером, что Джикия - скала, гигант защиты, что Лесовой лучше Мостового и Кругового вместе взятых, что у Зенита худший в лиге вратарь. Откуда там состав сильнее?
+61
-16
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Савченко
Ответ Великий Алонсо
Заслуга Семака 1%. 99% делает состав Зенита, который на голову сильнее чем у других клубов, в особенности Малком, Клаудиньо, Вендел
Прямо сейчас на примере Баварии мы наблюдаем насколько не важен тренер при сильном составе)
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bolshovandrey
в переводе на русский - никому Семак как тренер в Европе не нужен. Как и другие из РПЛ. и дело тут не в национальности.
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nmnackjbxkasbk
морковно-капустный драйв
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайосич
Семак - крайне посредственный тренер, какая ему другая лига? ПФЛ разве что.
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Олегов
Ответ .ru
даже в Торпедо и Химках тренеры амбициозней Богданыча...
Каждому свое. Кому-то амбиции, кому-то чемпионства.
+12
-8
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitriy Racheev
Хорошая грядка в классной теплице с отличными удобрениями. Драйвовая зона комфорта, семья большая, жена - полный молодец, побед больше, чем у Морозова, и никаких стрессов в еврокубках. Profit!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Как бы Семин с Газзаевым не вопили про российскую тренерскую школу, наши тренеры в Европе не нужны, возможно только в клубах уровня Левски-Спартак или Работнички, если они ещё существуют.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verhovn
Ответ Тайосич
Семак - крайне посредственный тренер, какая ему другая лига? ПФЛ разве что.
Ну да.. я это слышал четыре года назад, и я тогда ещё говорил, что Семак - правильный выбор для Зенита. Однако, что на деле? Вторая звезда маячит, не за горами. Где вы хейтеры Богданыча?)))
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitriy Racheev
Ответ igls54
Пока Спартак не отправится в ФНЛ - драйв никуда не денется
Главное больше никаких Вильяреалов для драйва
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verhovn
Ответ bolshovandrey
в переводе на русский - никому Семак как тренер в Европе не нужен. Как и другие из РПЛ. и дело тут не в национальности.
Зачем быть таким катигоричным? Мне тоже не нравится, ( нравилось) как Семак играл в Европе. Но, он заматерел и окреп как тренер. Вот сейчас бы посмотреть!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор
Ответ .ru
даже в Торпедо и Химках тренеры амбициозней Богданыча...
И где эти тренеры вместе с клубами?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Абрамов
Ответ ericssons
Ну у Семака есть действительно какая-то суперсила по умению не терять мотивацию. Играл долго, всегда был в форме, не расслаблялся до конца карьеры. От сумасшедшей жены имел мотивацию заделать кучу детей. Теперь в Зените где даже если уборщицу Газпром-Арены поставить тренировать выиграет всё внутри России тоже не теряет мотивацию тренировать.
Ставили клубного чемпиона Италии / Англии, впоследствии чемпиона Европы Манчини. Чемпиона Румынии / Турции / Украины / обладателя Кубка УЕФА Луческу. Чемпиона Португалии, победителя Лиги Европы Виллаш Боаша. Что все-таки чуть получше, чем уборщица. Даже ты соглашишься. А стабильный результат в чемпионат смог дать только Семак.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Циник Петербургский
Ответ siragh@yandex.ru
Столько нигде именно ему больше платить не буду
"Столько нигде именно ему больше платить не буду"

Теперь мы знаем, кто конкретно платит Сергею Семаку за его работу в ФК Зенит - это юзер с сайта спортс.ру с ником siragh@yandex.ru 😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Торна
Гендир Челси разочарованно набирает номер Нагельсмана
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё знаю
Богданыч, ну назови лигу, где ты можешь пригодится?
В топ 7 никому не нужен.
А в условную Румынию не поедешь, там все тренера не получают столько, сколько в газовом достоянии.
Вот и весь драйв.
Сейчас болотные опять набегут))))
+13
-11
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Пока Спартак не отправится в ФНЛ - драйв никуда не денется
+36
-34
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Симак должен политпроект тренировать вечно, а то мало ли нормального найдут
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жорег Борщофф
Ответ ericssons
Ну у Семака есть действительно какая-то суперсила по умению не терять мотивацию. Играл долго, всегда был в форме, не расслаблялся до конца карьеры. От сумасшедшей жены имел мотивацию заделать кучу детей. Теперь в Зените где даже если уборщицу Газпром-Арены поставить тренировать выиграет всё внутри России тоже не теряет мотивацию тренировать.
Всё у вас зависит от состава, да? Вспомним примеры провалов Динамо, Спартака, да хоть Локо в первой половине сезона. Слабые составы? =)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Ответ Виктор
И где эти тренеры вместе с клубами?
Амбиционизмом занимаются на задворках лиги.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Ответ Роман
Ференцварош
Там шашлычник :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Ответ Роман Олегов
Каждому свое. Кому-то амбиции, кому-то чемпионства.
^_^
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жорег Борщофф
Эк прицепились к бразильцам. Ну представьте, что они из разных стран. А в других клубах кто играет? Ну, кроме Ростова.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verhovn
Ответ Dmitriy Racheev
Хорошая грядка в классной теплице с отличными удобрениями. Драйвовая зона комфорта, семья большая, жена - полный молодец, побед больше, чем у Морозова, и никаких стрессов в еврокубках. Profit!
Ваш сарказм не очень уместен. Семак войдёт, уже вошёл в историю. А Садырина и Морозова будем чтить всегда.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verhovn
Ответ Dmitriy Racheev
Ну... так хорошо начинали - в сарказм, с юмором... скатились в смайлики и в обвинения в собственных болячках. Так сильно горит, да? Сядьте на холодное
Дима, у кого горит-то? Акстись) Господь с тобой - ты о чём? Можем, в целом, посмеяться. Только ты не омрачай картину. У тебя получается)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий