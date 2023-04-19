Мостовой о смене формата РПЛ: «Это никому не нужно, с Кубком еще не разобрались. Я бы только еще 2 клуба добавил. В других странах по 20 – и все хорошо»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой призвал сохранить нынешний формат Мир РПЛ.

«Стоит ли менять формат РПЛ? Однозначно нет. Это никому не нужно, с Кубком России еще до конца не разобрались.

У нас сейчас надежная и давно проверенная всеми футбольными странами формула чемпионата, которая всех устраивает. На мой взгляд, ничего нового придумывать не надо.

Единственное, что бы я изменил в нынешнем чемпионате, так это количество команд. У нас сейчас их 16, я бы добавил еще две. В других странах играет по 20 команд – и все хорошо. А у нас постоянно находят отговорки.

Почему в других чемпионатах команды не исчезают, а у нас чуть что – сразу банкроты? Для начала нужно решить эту проблему, а потом уже заниматься форматом», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Алаев о формате РПЛ: «Варианты разные – и плей-офф, и 3-й круг с разбивкой на группы. Мы живем в нестандартной ситуации, нужно рассматривать все варианты»

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23 комментария

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aliev.islam.1976@icloud.com
Кто?ну вот кто с### звонит мостовому и говорит «саш,сашуль что ты думаешь о смене формата рпл?»
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Peter Parker
Ответ Ебздрогыч
Не знаю как насчет добавления, но я бы с удовольствием поменял Химки с Торпедо на Акрон
Акрон в Фнл то идет в 7 очках от вылета, а ты сразу в Рпл. В кубке они сейчас молодцы, но это обычная история, когда какой-нибудь андердог выстреливает. Здесь у них матч жизни против команд рпл, им нечего терять. А на регулярной основе мастерства не хватает так играть
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antiginer
Теперь до выходных Мостовому не дозвониться.Будет Абаскаля обсуждать)))
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Ебздрогыч
И в один из этих двух клубов меня тренером поставить, мечтательно добавил царь
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Ебздрогыч
Не знаю как насчет добавления, но я бы с удовольствием поменял Химки с Торпедо на Акрон
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Юрий Кечко
Ответ Злодей Спб
Не надо еще два клуба - и так играем до декабря и начинаем весной в феврале. Наоборот, надо сокращать до 12 и делать ограничение: один город - одна команда. Оставить в Москве спартак, а остальные распределить по регионам.
Я большей чуши не читал
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Давид Agabekyan
Ответ Ебздрогыч
Не знаю как насчет добавления, но я бы с удовольствием поменял Химки с Торпедо на Акрон
За какие заслуги? Почему они в ФНЛ около зоны вылета идут? Кто поднятся мешает? Торпедо и Химки заслуженно играют в РПЛ
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aleqperov
Ответ Злодей Спб
Когда из 16 команд РПЛ 6 базируются в одном регионе получается дисбаланс.
Сколько в АПЛ командо из Лондона?
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Nikolas Shahov
Ответ aliev.islam.1976@icloud.com
Кто?ну вот кто с### звонит мостовому и говорит «саш,сашуль что ты думаешь о смене формата рпл?»
Но в этот раз, будем объективны, ничего абсурдного он не сказал )))
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EnzO
Ответ Ебздрогыч
Не знаю как насчет добавления, но я бы с удовольствием поменял Химки с Торпедо на Акрон
Лучше просто убрать Химки, и играть с 15 командами хотя бы
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ktibr
Ответ antiginer
Теперь до выходных Мостовому не дозвониться.Будет Абаскаля обсуждать)))
если не появится вакансия судьи ВАР
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СИ
Пока в нашем руководстве рфс и РПЛ Алаев с Митрофановым ничего хорошего в нашем футболе не ожидается. А это все видимость работы так как никаких значимых игр в ближайшие пять лет не предвидится.
Нужны новые люди внашем футболе вместо нынешних.
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Антон Путятин
Ну все, звездочку поймал теперь рот не закрыть.
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GromwuD
не наливайте вы больше этому персонажу...тут избавляться надо от пары команд, а он добавлять решил..
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uralets46
Правильно, игр должно быть больше, а то сборная с другими соперниками не способна держать темп весь матч. Плюс больше шансов для игроков проявить себя
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Мақсат Сейілхан
Предлагает увеличить число команд, тут де спрашивает откуда банкроты, две противоположности.
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Michael Boldyrev
1) Чемпионат в несколько стадий проводят в куче стран зоны УЕФА: Голландия (6-я в рейтинге УЕФА, плей-офф за последнее место в ЕК), Бельгия (8-я, разделение чемпионата на две группы, затем плей-офф за последнее место в ЕК), Шотландия (9-я, турнир ТОП-6), Австрия (10-я, не помню и не уверен), Сербия (11-я, разделение чемпионата на 2 группы), Дания (17-е, разделение чемпионата на 2 группы, плей-офф за последнее место в ЕК).

За пределами УЕФА тоже есть жизнь и, скажем, в обоих Америках структуры турниров тоже нам не привычные.

2) Многие страны, наоборот, сокращают свои чемпионаты. (Они увеличились из-за сезонов, прерывавшихся COVID... и, как видим, увеличение лиг не прижилось). Примеры тех кто сокращает чемпионат: Бельгия и Турция (хотя, там землетрясение в этом сезоне случилось и опять могут какие-то изменения быть в регламенте).

3) Банкротов везде навалом. Просто следить нужно за низшими лигами, где клубы в основном и банкротятся. Банкротятся все - не только турки да бельгийцы, но и ТОП-5 - испанцы и итальянцы, в первую очередь.
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Камбоджа Иванов
Шанс для Торпедо и Химок, чтобы, хотя бы, в стыках идти?
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Сергей Кондратьев
Постоянно находят отговорки это какие же?
Нет инфраструктуры уровня РПЛ? Нет денег?
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