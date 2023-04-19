Мостовой о смене формата РПЛ: «Это никому не нужно, с Кубком еще не разобрались. Я бы только еще 2 клуба добавил. В других странах по 20 – и все хорошо»

Александр Мостовой призвал сохранить нынешний формат Мир РПЛ.

«Стоит ли менять формат РПЛ? Однозначно нет. Это никому не нужно, с Кубком России еще до конца не разобрались.

У нас сейчас надежная и давно проверенная всеми футбольными странами формула чемпионата, которая всех устраивает. На мой взгляд, ничего нового придумывать не надо.

Единственное, что бы я изменил в нынешнем чемпионате, так это количество команд. У нас сейчас их 16, я бы добавил еще две. В других странах играет по 20 команд – и все хорошо. А у нас постоянно находят отговорки.

Почему в других чемпионатах команды не исчезают, а у нас чуть что – сразу банкроты? Для начала нужно решить эту проблему, а потом уже заниматься форматом», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Алаев о формате РПЛ: «Варианты разные – и плей-офф, и 3-й круг с разбивкой на группы. Мы живем в нестандартной ситуации, нужно рассматривать все варианты»

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