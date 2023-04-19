Мостовой о смене формата РПЛ: «Это никому не нужно, с Кубком еще не разобрались. Я бы только еще 2 клуба добавил. В других странах по 20 – и все хорошо»
Александр Мостовой призвал сохранить нынешний формат Мир РПЛ.
«Стоит ли менять формат РПЛ? Однозначно нет. Это никому не нужно, с Кубком России еще до конца не разобрались.
У нас сейчас надежная и давно проверенная всеми футбольными странами формула чемпионата, которая всех устраивает. На мой взгляд, ничего нового придумывать не надо.
Единственное, что бы я изменил в нынешнем чемпионате, так это количество команд. У нас сейчас их 16, я бы добавил еще две. В других странах играет по 20 команд – и все хорошо. А у нас постоянно находят отговорки.
Почему в других чемпионатах команды не исчезают, а у нас чуть что – сразу банкроты? Для начала нужно решить эту проблему, а потом уже заниматься форматом», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Алаев о формате РПЛ: «Варианты разные – и плей-офф, и 3-й круг с разбивкой на группы. Мы живем в нестандартной ситуации, нужно рассматривать все варианты»
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Нужны новые люди внашем футболе вместо нынешних.
За пределами УЕФА тоже есть жизнь и, скажем, в обоих Америках структуры турниров тоже нам не привычные.
2) Многие страны, наоборот, сокращают свои чемпионаты. (Они увеличились из-за сезонов, прерывавшихся COVID... и, как видим, увеличение лиг не прижилось). Примеры тех кто сокращает чемпионат: Бельгия и Турция (хотя, там землетрясение в этом сезоне случилось и опять могут какие-то изменения быть в регламенте).
3) Банкротов везде навалом. Просто следить нужно за низшими лигами, где клубы в основном и банкротятся. Банкротятся все - не только турки да бельгийцы, но и ТОП-5 - испанцы и итальянцы, в первую очередь.
Нет инфраструктуры уровня РПЛ? Нет денег?