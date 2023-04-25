Артета о Холанде: «Пресечь доставку мяча – вероятно, лучший рецепт против него»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Эрлинг Холанд Футбол

Микель Артета высказался об игре Эрлинга Холанда.

«Манчестер Сити» и Арсенал встретятся в 33-м туре АПЛ 26 апреля.

– Когда смотришь на статистику, его не сравнить ни с кем другим. Мы должны многое сделать максимально правильно. 

С ним у «Сити» есть возможность играть по-разному. Когда они играют очень далеко от ворот, у них есть возможность использовать открытые пространства на поле.

Когда они атакуют низким блоком, от них идет другая угроза, потому что сейчас это физически мощная команда.

– Самым большим вызовом является возможность пресечь доставку мяча Холанду?

– Конечно, пресечь доставку мяча – вероятно, лучший рецепт [против него], – сказал главный тренер «Арсенала».

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12 комментариев

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инок
Как бы не закрывали Эрлинга, а он все равно лучший бомбардир в АПЛ
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Андрей Хенто
Так это самое сложное, закрыть же де Брюйне, Бернарду, Фодена или того же Гюндагана разом не самая простая задача. А даже если это получится, то у Гвардиолы есть другой джокер в рукаве- Альварес, который и сам может создать момент для себя и опускается ближе к центру поля для того чтобы протянуть мяч вперед.
+4
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Пирс Морган
- Без мяча он не забьет?
- Без мяча он не забьет.
+2
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Леван Мкртчян
Тяжелая задача, с учетом того, что в полузащите Сити играют Фед Екс, Диливериклаб и Яндекс доставка
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0
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Mark
Ответ Леван Мкртчян
Тяжелая задача, с учетом того, что в полузащите Сити играют Фед Екс, Диливериклаб и Яндекс доставка
Ты хотел сказать Дебрунишка, Гюндаголос и федос?
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Зизуха
Лучший рецепт- отобрать у него морковку
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deadjoker
Для этого надо половину сити зажать. А это сложно. А вообще жду дуэли холдинга и холланда :)
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toxasel
Холдинга на банку, Вайта в центр, Тирни справа. Иначе Холдинг - Холланд = 0-2 и красная первому
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Mr@k
Винни Джонса нету на него....
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Андрей Хенто
Так это самое сложное, закрыть же де Брюйне, Бернарду, Фодена или того же Гюндагана разом не самая простая задача. А даже если это получится, то у Гвардиолы есть другой джокер в рукаве- Альварес, который и сам может создать момент для себя и опускается ближе к центру поля для того чтобы протянуть мяч вперед.
Или просто приставить к Холанду опеку, но тогда он из раза в раз будет стягивать на себя оппонентов, тем самым освобождая пространство для партнёров по команде.
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Андрей Хенто
Ответ Lionel Andres Messi 10
Или просто приставить к Холанду опеку, но тогда он из раза в раз будет стягивать на себя оппонентов, тем самым освобождая пространство для партнёров по команде.
Да и там достаточно мастеров в команде, которые могут забить гол, очень сложно противостоять такой команде. Практически без слабых мест.
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