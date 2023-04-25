Артета о Холанде: «Пресечь доставку мяча – вероятно, лучший рецепт против него»

Микель Артета высказался об игре Эрлинга Холанда.

«Манчестер Сити» и Арсенал встретятся в 33-м туре АПЛ 26 апреля.

– Когда смотришь на статистику, его не сравнить ни с кем другим. Мы должны многое сделать максимально правильно.

С ним у «Сити» есть возможность играть по-разному. Когда они играют очень далеко от ворот, у них есть возможность использовать открытые пространства на поле.

Когда они атакуют низким блоком, от них идет другая угроза, потому что сейчас это физически мощная команда.

– Самым большим вызовом является возможность пресечь доставку мяча Холанду?

– Конечно, пресечь доставку мяча – вероятно, лучший рецепт [против него], – сказал главный тренер «Арсенала».

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