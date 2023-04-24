Фанат «Барсы» сорвал флаг Испании с эмблемой «Атлетико» во время матча на «Камп Ноу»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига болельщики Камп Ноу Политика Футбол

Фанат сорвал флаг Испании с эмблемой «Атлетико» во время матча с «Барселоной».

В 30-м туре Ла Лиги «Барселона» и «Атлетико» встречались на «Камп Ноу». Матч завершился победой сине-гранатовых со счетом 1:0.

После матча вирусными в интернете стали кадры со стадиона, на которых один из болельщиков каталонского клуба срывает флаг Испании с эмблемой «Атлетико».

Сообщается, что инцидент произошел в концовке первого тайма – трибуны встретили поступок фаната аплодисментами. После этого фанат начал спорить с одним из болельщиков мадридского клуба, которого вскоре задержали сотрудники службы безопасности.

По данным Marca, фанат «Атлетико» был задержан службой безопасности стадиона из-за нарушения правила, согласно которому на матчах «высокого риска» запрещается носить символику команды гостей на секторах, отведенных для местных болельщиков.

Фото: cope.es

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27 комментариев

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ZaSvabody
Ответ белошип
Типичный каталунский неадекват)
Главный неадекват на этом сайте - это ты. Наравне с такими неадекватами как Должума и Хаби Алонсо. Пасешься на ветках чужого клуба и засоряешь их своими экскрементами. Когда научишься любить свое больше чем ненавидеть чужое, то возможно исправишься. Но пока не похоже, что ты излечим.
+29
-12
+17
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Князефф
Я был на игре и сидел недалеуо.
На билете написано что нельзя находиться на трибуне в символике команды соперника. Хочешь болеть за атлетико- бери билет на сектор гостей, который был в продаже. Так что жалеть идиота-провокатора не стоит, пускай даже он заплатил 200 евро за тот билет. Сам виноват.
+20
-5
+15
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кто-то
Ответ Raul14
какой клуб, такие и болельщики.))
Набежали…
+20
-8
+12
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Shadow1882
Это какой-то новый рычаг или просто комплексы?
+22
-13
+9
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Томаш Зависляк
Если он на домашнем секторе Барсы флаг растянул, то реакция нормальная
+9
-6
+3
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saionera
сепары
+2
0
+2
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Chucky
Ответ ZaSvabody
Рабам, как ты, не понять свободных людей.
ахахаха. Тут вообще речь не о политике была, идиот))
+4
-2
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Старый дед-пердун
С одной стороны, это, конечно, кто-то скажет шизофрения и детский поступок, а, с другой стороны, было пресечено нарушение активным гражданином, особенно когда есть в регламенте запреты на матчи, имеющие высокий риск. У нас бы в России за это бы сделали либо героем, либо врагом государства, если не тот флаг убрать с трибуны.
+3
-2
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Артемас Батькович
Перес:Мы играем с лучшими командами мира в Лиге чемпионов и выигрываем
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Инженер Управляющий
Ответ белошип
Типичный каталунский неадекват)
Барса_мания
+3
-3
0
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Давран Шеркулов
Ответ ZaSvabody
Главный неадекват на этом сайте - это ты. Наравне с такими неадекватами как Должума и Хаби Алонсо. Пасешься на ветках чужого клуба и засоряешь их своими экскрементами. Когда научишься любить свое больше чем ненавидеть чужое, то возможно исправишься. Но пока не похоже, что ты излечим.
Ага, а Риго прям такой адекват у вас.
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Silent Mode
Ответ Raul14
Жорди Марти (журналист "Барселоны"): "Как вы объясните, что за последние годы "Барселона" 10 раз завоёвывала титул Ла Лиги, в то время как "Мадриду" удавалось это сделать лишь 6 раз?" Перес (президент "Мадрида"): "Я бы мог объяснить вам это, но, боюсь, вам это не понравится"
Не понравится объяснение того, что мадрид все таки выиграли чемпионат аж 6 раз. Должен был быть счет 16:0 в пользу барсы
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wmfrxwf5rq
Ответ Shadow1882
Это какой-то новый рычаг или просто комплексы?
Это правило прописанное в билете
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Raul14
Ответ ZamoRano
А что в этой Каталунии такого особенного, что они так понтуются? Внешне они цыгане (что видно например по чаве), а так обычный портовый городишко римской империи, Мерседес они вряд ли создадут, ничем кроме туризма в мировой истории не отметились...
надо дать им независимость и закрыть все границы, воздушное пространство, тогда я бы посмотрел на этих смелых куталонцев🤣🤣
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wmfrxwf5rq
Ответ Старый дед-пердун
С одной стороны, это, конечно, кто-то скажет шизофрения и детский поступок, а, с другой стороны, было пресечено нарушение активным гражданином, особенно когда есть в регламенте запреты на матчи, имеющие высокий риск. У нас бы в России за это бы сделали либо героем, либо врагом государства, если не тот флаг убрать с трибуны.
В РПЛ вообще чужого фаната на домашней трибуне иzнasiловали бы
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