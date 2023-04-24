Фанат «Барсы» сорвал флаг Испании с эмблемой «Атлетико» во время матча на «Камп Ноу»

Фанат сорвал флаг Испании с эмблемой «Атлетико» во время матча с «Барселоной».

В 30-м туре Ла Лиги « » и «Атлетико» встречались на « ». Матч завершился победой сине-гранатовых со счетом 1:0.

После матча вирусными в интернете стали кадры со стадиона, на которых один из болельщиков каталонского клуба срывает флаг Испании с эмблемой « ».

Сообщается, что инцидент произошел в концовке первого тайма – трибуны встретили поступок фаната аплодисментами. После этого фанат начал спорить с одним из болельщиков мадридского клуба, которого вскоре задержали сотрудники службы безопасности.

По данным Marca, фанат «Атлетико» был задержан службой безопасности стадиона из-за нарушения правила, согласно которому на матчах «высокого риска» запрещается носить символику команды гостей на секторах, отведенных для местных болельщиков.

Фото: cope.es

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