Фанат «Барсы» сорвал флаг Испании с эмблемой «Атлетико» во время матча на «Камп Ноу»
Фанат сорвал флаг Испании с эмблемой «Атлетико» во время матча с «Барселоной».
В 30-м туре Ла Лиги «Барселона» и «Атлетико» встречались на «Камп Ноу». Матч завершился победой сине-гранатовых со счетом 1:0.
После матча вирусными в интернете стали кадры со стадиона, на которых один из болельщиков каталонского клуба срывает флаг Испании с эмблемой «Атлетико».
Сообщается, что инцидент произошел в концовке первого тайма – трибуны встретили поступок фаната аплодисментами. После этого фанат начал спорить с одним из болельщиков мадридского клуба, которого вскоре задержали сотрудники службы безопасности.
По данным Marca, фанат «Атлетико» был задержан службой безопасности стадиона из-за нарушения правила, согласно которому на матчах «высокого риска» запрещается носить символику команды гостей на секторах, отведенных для местных болельщиков.
Фото: cope.es
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На билете написано что нельзя находиться на трибуне в символике команды соперника. Хочешь болеть за атлетико- бери билет на сектор гостей, который был в продаже. Так что жалеть идиота-провокатора не стоит, пускай даже он заплатил 200 евро за тот билет. Сам виноват.