«Барса» о сорванном флаге Испании на матче с «Атлетико»: «Это было необходимо. Правила клуба не позволяют вывешивать элементы, закрывающие рекламу стадиона»

«Барселона» прокомментировала эпизод с испанским флагом на матче.

Напомним, после матча между «Барселоной» и «Атлетико» в 30-м туре Ла Лиги (1:0) вирусными в интернете стали кадры со стадиона, на которых один из болельщиков каталонского клуба срывает флаг с эмблемой « ». Отмечалось, что фанат нарушил правило, согласно которому на матчах «высокого риска» запрещается носить символику команды гостей на секторах, отведенных для местных болельщиков.

«Вчера на стадионе произошел эпизод, когда пара болельщиков «Атлетико», расположенных на втором ярусе, накрыли рекламу Spotify испанским флагом с логотипом мадридской команды.

Столкнувшись с этой ситуацией, была задействована оперативная группа частной службы безопасности, которая отправилась на место, чтобы сообщить болельщикам, каковы внутренние правила клуба, которые не позволяют вывешивать флаги или другие элементы, закрывающие рекламу стадиона, и что, следовательно, необходимо было убрать их.

Прежде чем частная служба безопасности прибыла на место происшествия, местный болельщик спустился с более высокого места и снял этот флаг, оставив его рядом с вышеупомянутым болельщиком «Атлетико».

Оперативная группа поговорила с болельщиком «Атлетико», объяснила правила и спросила его, были ли у него проблемы с кем-либо из местных болельщиков. Этот болельщик, у которого были симптомы, соответствующие пребыванию в состоянии алкогольного опьянения, заявил, что у него их не было, но что некоторые местные фанаты ранее упрекали его.

Болельщик сказал охранникам, что предпочитает наблюдать за игрой с другой позиции, с более высокой точки того же сектора; он встал, чтобы пересесть на место рядом со своей спутницей.

Охрана сопровождала его, и ни в коем случае не переводила его на другое место насильно и не выгоняла его. Это полностью противоречит определенным новостям, которые появились в некоторых СМИ и социальных сетях», – говорится в заявлении клуба.

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