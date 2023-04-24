«Барса» о сорванном флаге Испании на матче с «Атлетико»: «Это было необходимо. Правила клуба не позволяют вывешивать элементы, закрывающие рекламу стадиона»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига болельщики Футбол

«Барселона» прокомментировала эпизод с испанским флагом на матче.

Напомним, после матча между «Барселоной» и «Атлетико» в 30-м туре Ла Лиги (1:0) вирусными в интернете стали кадры со стадиона, на которых один из болельщиков каталонского клуба срывает флаг Испании с эмблемой «Атлетико». Отмечалось, что фанат нарушил правило, согласно которому на матчах «высокого риска» запрещается носить символику команды гостей на секторах, отведенных для местных болельщиков.

«Вчера на стадионе произошел эпизод, когда пара болельщиков «Атлетико», расположенных на втором ярусе, накрыли рекламу Spotify испанским флагом с логотипом мадридской команды.

Столкнувшись с этой ситуацией, была задействована оперативная группа частной службы безопасности, которая отправилась на место, чтобы сообщить болельщикам, каковы внутренние правила клуба, которые не позволяют вывешивать флаги или другие элементы, закрывающие рекламу стадиона, и что, следовательно, необходимо было убрать их.

Прежде чем частная служба безопасности прибыла на место происшествия, местный болельщик спустился с более высокого места и снял этот флаг, оставив его рядом с вышеупомянутым болельщиком «Атлетико».

Оперативная группа поговорила с болельщиком «Атлетико», объяснила правила и спросила его, были ли у него проблемы с кем-либо из местных болельщиков. Этот болельщик, у которого были симптомы, соответствующие пребыванию в состоянии алкогольного опьянения, заявил, что у него их не было, но что некоторые местные фанаты ранее упрекали его.

Болельщик сказал охранникам, что предпочитает наблюдать за игрой с другой позиции, с более высокой точки того же сектора; он встал, чтобы пересесть на место рядом со своей спутницей.

Охрана сопровождала его, и ни в коем случае не переводила его на другое место насильно и не выгоняла его. Это полностью противоречит определенным новостям, которые появились в некоторых СМИ и социальных сетях», – говорится в заявлении клуба. 

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11 комментариев

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rej1sta
Не совсем понимаю, в чем проблема вообще. Есть определённые правила, которые запрещают символику в матчах повышенного риска, если так хотел повесить флаг, то почему не купить билет на гостевой сектор? На сайте кстати тоже написано, что болельщикам гостей не рекомендуется находиться на домашнем секторе, чтобы избежать неприятных инцидентов.
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инок
Срыв флага болелой Барсы это меньшее зло, что могло произойти.
+2
-1
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ljolik888
Ответ Джон Харпер
Боже какой позор!ФК Рычаг...
В чем позор ? Можно объяснить. Или мы только заголовок читаем ?
+1
0
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ljolik888
Правильно сделали . Нельзя этого делать на трибуне болельщиков Барселоны . Тем более реклама должна быть рекламой . Отдельное спасибо болельщикам , которые не стали устраивать разборки и сделали все красиво.
+6
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Iuasamotu
Социально ответственный гражданин навёл порядок, а шуму то сколько было.
0
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Alexander Katschalow
Ответ Джон Харпер
Боже какой позор!ФК Рычаг...
Не кашляй
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Alexander Katschalow
Ответ Andrey Andreev
очередное лицемерие бчкшников. Ничего страшного, судьба накажет их за это, и уже очень скоро
Выздоравливай
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