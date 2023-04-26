Защитник «Лестера» Сеюнджю подписал контракт с «Атлетико» до 2027-го и перейдет летом бесплатно (Фабрицио Романо)

Теги премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига высшая лига Турция возможные трансферы Лестер Чаглар Сеюнджю Фабрицио Романо Футбол

Чаглар Сеюнджю присоединится к «Атлетико».

26-летний защитник подписал контракт с мадридским клубом, сообщает Фабрицио Романо. Стороны согласовали сделку еще в январе, и теперь ее получилось оформить. Контракт рассчитан до 2027 года.

Сеюнджю перейдет в «Атлетико» летом на правах свободного агента – его контракт с «Лестером» действует до конца этого сезона. 

С подробной статистикой турецкого футболиста можно ознакомиться здесь

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15 комментариев

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Андрей Хенто
Ответ Blaumerc
ничего не знаю об этом игроке, но для Атлетико хороший трансфер
Хороший критерий оценки трансфера. В принципе с таким же подходом половина пользователей пишут статьи в блогах о футболе)
+14
-3
+11
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Юрий Кечко
Да честно говоря этот Таркан тот ещё привозной )))
+7
-1
+6
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Алекс Мелкумян
Хорошо его пиарили после ухода Магвайера, мол МЮ лохи, купили защитника за 80 лям, а тут свой за 20 млн не хуже. Ну как бы да, МЮ опрокинули, но и Сеюнджю не Барези оказался)
+5
0
+5
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WESTERN-
Атлетико любит подбирать нереалезовавших себя добротных игроков.
+2
0
+2
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Токсик
Ответ Алекс Мелкумян
Хорошо его пиарили после ухода Магвайера, мол МЮ лохи, купили защитника за 80 лям, а тут свой за 20 млн не хуже. Ну как бы да, МЮ опрокинули, но и Сеюнджю не Барези оказался)
Ага. Сколько хайпа было, а на деле..
+2
0
+2
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Olajuvon
Одно время играл очень хорошо, а потом сломалось что-то …
+1
0
+1
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rigobersong
Ответ Андрей Хенто
Хороший критерий оценки трансфера. В принципе с таким же подходом половина пользователей пишут статьи в блогах о футболе)
С таким же подходом ты пишешь свои комментарии:))
+3
-2
+1
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Vićtor Diaź
Удачи Лорду Фаркуаду
0
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Filipp Gorski
Удачи Лорд Фаркуад
0
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Начали разбирать Лестер ещё до вылета в Чемпионшип, потом очередь будет огромная
0
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kunaguero
Ответ Olajuvon
Одно время играл очень хорошо, а потом сломалось что-то …
Первый сезон хорошо играл, следущий -хуже, присел на скамейку по ходу сезона и с тех пор на ней и сидит третий сезон
0
0
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