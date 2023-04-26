Защитник «Лестера» Сеюнджю подписал контракт с «Атлетико» до 2027-го и перейдет летом бесплатно (Фабрицио Романо)
Чаглар Сеюнджю присоединится к «Атлетико».
26-летний защитник подписал контракт с мадридским клубом, сообщает Фабрицио Романо. Стороны согласовали сделку еще в январе, и теперь ее получилось оформить. Контракт рассчитан до 2027 года.
Сеюнджю перейдет в «Атлетико» летом на правах свободного агента – его контракт с «Лестером» действует до конца этого сезона.
С подробной статистикой турецкого футболиста можно ознакомиться здесь.
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