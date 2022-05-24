«Реал», «Барселона» и «Атлетико» интересуются защитником «Лестера» Сеюнджю

может покинуть «Лестер» и перебраться в Испанию в межсезонье.

По данным As, на защитника сборной Турции претендуют , и «Атлетико».

Летом «Реал» подпишет в центр обороны из , однако клуб делал запрос и по поводу условий возможного трансфера Сеюнджю.

«Барселона» и впервые проявили интерес к турку еще несколько лет назад.

Сеюнджю выступает за с 2018 года. Его контракт рассчитан до лета 2023-го, а трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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