«Реал», «Барселона» и «Атлетико» интересуются защитником «Лестера» Сеюнджю

Теги премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига возможные трансферы Лестер Чаглар Сеюнджю Футбол

Чаглар Сеюнджю может покинуть «Лестер» и перебраться в Испанию в межсезонье.

По данным As, на защитника сборной Турции претендуют «Реал», «Барселона» и «Атлетико».

Летом «Реал» подпишет в центр обороны Антонио Рюдигера из «Челси», однако клуб делал запрос и по поводу условий возможного трансфера Сеюнджю.

«Барселона» и «Атлетико» впервые проявили интерес к турку еще несколько лет назад.

Сеюнджю выступает за «Лестер» с 2018 года. Его контракт рассчитан до лета 2023-го, а трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные