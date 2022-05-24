«Реал», «Барселона» и «Атлетико» интересуются защитником «Лестера» Сеюнджю

Чаглар Сеюнджю может покинуть «Лестер» и перебраться в Испанию в межсезонье.
По данным As, на защитника сборной Турции претендуют «Реал», «Барселона» и «Атлетико».
Летом «Реал» подпишет в центр обороны Антонио Рюдигера из «Челси», однако клуб делал запрос и по поводу условий возможного трансфера Сеюнджю.
«Барселона» и «Атлетико» впервые проявили интерес к турку еще несколько лет назад.
Сеюнджю выступает за «Лестер» с 2018 года. Его контракт рассчитан до лета 2023-го, а трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
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