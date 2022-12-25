«Атлетико» близок к подписанию Сеюнджю. Переговоры с «Лестером» в продвинутой стадии

Теги Рома Астон Вилла премьер-лига Англия Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Лестер Чаглар Сеюнджю Фабрицио Романо Футбол

«Атлетико» близок к подписанию Чаглара Сеюнджю.

Как сообщает Фабрицио Романо, сделка еще не заключена, но переговоры с «Лестером» продвинулись. Ожидается, что трансфер будет закрыт в ближайшее время.

Защитником также интересовались «Рома» и «Астон Вилла», но на данный момент мадридский клуб ближе всего к подписанию игрока.

Соглашение Сеюнджю с «Лестером» истекает летом 2023 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

9 комментариев

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Crosby22
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Ответ Achilles 21
видел его несколько игр, косорез какой -то
Один сезон выдал хороший
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ман сити фейк
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Ответ Achilles 21
видел его несколько игр, косорез какой -то
Точнее второй Магуайр
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Alex Legend
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Футболу Симеоне подойдёт, интересный трансфер.
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S.A.N.
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на замену Савичу, видать. Такой же дуболом, только моложе и побыстрее.
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Кукич
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Контракт на 90 % подписан. Один из гл. инсайдеров по Ла Лиге Маттео Моретто пишет что присоединиться летом
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Yri Yrov
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Ответ Achilles 21
видел его несколько игр, косорез какой -то
Одно слово турок
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ТТХ не фарм клуб
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Атлетико в плане трансферов совсем скатился
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mqh9pzrxgf
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Ответ Achilles 21
видел его несколько игр, косорез какой -то
Так Симеоне любит таких
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Achilles 21
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видел его несколько игр, косорез какой -то
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