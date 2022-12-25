«Атлетико» близок к подписанию Сеюнджю. Переговоры с «Лестером» в продвинутой стадии

« » близок к подписанию .

Как сообщает , сделка еще не заключена, но переговоры с «Лестером» продвинулись. Ожидается, что трансфер будет закрыт в ближайшее время.

Защитником также интересовались «Рома» и « », но на данный момент мадридский клуб ближе всего к подписанию игрока.

Соглашение Сеюнджю с « » истекает летом 2023 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.