«Атлетико» близок к подписанию Сеюнджю. Переговоры с «Лестером» в продвинутой стадии
«Атлетико» близок к подписанию Чаглара Сеюнджю.
Как сообщает Фабрицио Романо, сделка еще не заключена, но переговоры с «Лестером» продвинулись. Ожидается, что трансфер будет закрыт в ближайшее время.
Защитником также интересовались «Рома» и «Астон Вилла», но на данный момент мадридский клуб ближе всего к подписанию игрока.
Соглашение Сеюнджю с «Лестером» истекает летом 2023 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.
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