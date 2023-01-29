«Атлетико» может подписать Сеюнджю из «Лестера» уже зимой, если Фелипе уйдет в «Ноттингем»

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«Атлетико» может продать защитника в АПЛ и забрать из Англии другого.

«Ноттингем Форест» обсуждает с мадридцами трансфер 33-летнего бразильца Фелипе. Переговоры в продвинутой стадии.

Если Фелипе уйдет, то «Атлетико» может подписать Чаглара Сеюнджю из «Лестера».

26-летний турок должен переехать в Испанию летом по истечении срока контракта, но переход возможен и зимой.

Подробная статистика Фелипе доступна здесь, а Сеюнджю – тут.

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2 комментария

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relax4076
Думаю турок хорошо подойдёт Атлетам. Он конечно сейчас сдал. Но в системе Симеоне может зажечь, чем-то на Година похож.
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Пепси пеналдувич
Смысл? Игрок сдал сильно.
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