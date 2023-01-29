«Атлетико» может подписать Сеюнджю из «Лестера» уже зимой, если Фелипе уйдет в «Ноттингем»
«Атлетико» может продать защитника в АПЛ и забрать из Англии другого.
«Ноттингем Форест» обсуждает с мадридцами трансфер 33-летнего бразильца Фелипе. Переговоры в продвинутой стадии.
Если Фелипе уйдет, то «Атлетико» может подписать Чаглара Сеюнджю из «Лестера».
26-летний турок должен переехать в Испанию летом по истечении срока контракта, но переход возможен и зимой.
Подробная статистика Фелипе доступна здесь, а Сеюнджю – тут.
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