«Атлетико» может подписать Сеюнджю из «Лестера» уже зимой, если Фелипе уйдет в «Ноттингем»

«Атлетико» может продать защитника в и забрать из Англии другого.

« » обсуждает с мадридцами трансфер 33-летнего бразильца Фелипе. Переговоры в продвинутой стадии.

Если Фелипе уйдет, то « » может подписать из « ».

26-летний турок должен переехать в Испанию летом по истечении срока контракта, но переход возможен и зимой.

Подробная статистика Фелипе доступна здесь, а Сеюнджю – тут.