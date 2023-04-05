Аллегри об 1:1 с «Интером»: «Досадно, но ничья – честный результат. Ответный матч будет решающим»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Кубок Италии Массимилиано Аллегри Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался об итогах матча с «Интером»

Команды сыграли вничью 1:1 в первом матче полуфинала Кубка Италии.

Форвард миланцев Ромелу Лукаку сравнял счет с пенальти на 5-й добавленной ко второму тайму минуте. Празднуя, он демонстрировал жест, призывающий фанатов соперника замолчать.

После этого между командами возник конфликт, по итогам которого бельгиец получил вторую желтую карточку в этой игре.

После финального свистка футболисты снова начали спорить. Судья Давиде Масса показал красные карточки защитнику «Ювентуса» Хуану Куадрадо, автору еще одного гола в этой игре, и вратарю миланцев Самиру Хандановичу.

«Не знаю, что там произошло, так как я ушел в подтрибунное помещение после финального свистка. Немного хаоса в конце сбалансированной игры. Мы понимали, что будет сложно.

У «Интера» был непростой период, но они остались собой, что и доказали в этом матче. Мы прибавляли по ходу игры и увеличивали количество футболистов в штрафной площади.

Досадно. Матч завершен. Нам нужно было прессинговать выше. Костич должен был сыграть умнее, быть ближе к Думфрису, потом произошла наивная ошибка. В целом, сбалансированный матч. Ничья – честный результат.

Понимали, что ответный матч будет решающим, но гола за 20 секунд до завершения матча можно было бы избежать», – сказал Массимилиано Аллегри.

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9 комментариев

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Владимир Владимир
Ответ juventini_7
Бремер начудил, конечно, после 90 минут хорошей игры. Гатти был заряжен и тоже был неплох в позиционке. Не день Костича, мягко говоря. Куадрадо сыграл со страстью. Получил желтую и понял, что все равно пропускает ответку. Наверное поэтому и решил вместе с собой потопить Хандановича в стиле Паредеса. Влаховичу не хватает нормального напарника, на мой взгляд, который будет оттягивать на себя внимание. Почему бы не попробовать заиграть его с Миликом? Ни у Ди Марии, ни у Костича, ни у Рабьо или Куадрадо не получается нормально под удар ему отдать/навесить… а Милик хорошо спиной играет, в подыгрыше неплох и цепляет мяч как магнитом. 🤔 И последнее, объясните, что именно Лукаку сделал, что его удалили?…
Вторую жёлтую заработал после того, как накинулся на Куадрадо
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Владимир Владимир
Ответ Mr.Oizo
Картону поставили левак, а их мердятины жалуются в коментах))
Жаловаться - это их фирменный исторический стиль. Они там до сих пор фол Роналдо вспоминают, хотя в том же матче брата Индзаги в штрафной снесли и пенальти не поставили. Таких примеров их нытья, кстати, уйма.
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juventini_7
Бремер начудил, конечно, после 90 минут хорошей игры. Гатти был заряжен и тоже был неплох в позиционке.

Не день Костича, мягко говоря.

Куадрадо сыграл со страстью. Получил желтую и понял, что все равно пропускает ответку. Наверное поэтому и решил вместе с собой потопить Хандановича в стиле Паредеса.

Влаховичу не хватает нормального напарника, на мой взгляд, который будет оттягивать на себя внимание. Почему бы не попробовать заиграть его с Миликом? Ни у Ди Марии, ни у Костича, ни у Рабьо или Куадрадо не получается нормально под удар ему отдать/навесить… а Милик хорошо спиной играет, в подыгрыше неплох и цепляет мяч как магнитом. 🤔

И последнее, объясните, что именно Лукаку сделал, что его удалили?…
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Joey Ramone
Какой честный? Припарковались всей командой в воротах да ещё и на своём поле)
+1
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vel
Представляю комментарий Индзаги, после подобного эпизода и последовавшего за ним пеналя в штрафной Интера.. )

Как там? «Судейская ошибка мешает «Интеру» бороться за выход в... финал кубка»
+2
-3
-1
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Mr.Oizo
Картону поставили левак, а их мердятины жалуются в коментах))
+4
-4
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Joey Ramone
Да нельзя было избежать, это договорный Жуйментос они в футбол играть не умеют.
0
-6
-6
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Владимир Владимир
Ответ ForzaGandzasar
Вот разница - Индзаги посветил бы вью одному эпизоду!
Индзаги любит жаловаться, а Аллегри - нет.
+2
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ForzaGandzasar
Вот разница - Индзаги посветил бы вью одному эпизоду!
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