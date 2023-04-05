Аллегри об 1:1 с «Интером»: «Досадно, но ничья – честный результат. Ответный матч будет решающим»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался об итогах матча с «Интером»

Команды сыграли вничью 1:1 в первом матче полуфинала Кубка Италии.

Форвард миланцев Ромелу Лукаку сравнял счет с пенальти на 5-й добавленной ко второму тайму минуте. Празднуя, он демонстрировал жест, призывающий фанатов соперника замолчать.

После этого между командами возник конфликт, по итогам которого бельгиец получил вторую желтую карточку в этой игре.

После финального свистка футболисты снова начали спорить. Судья Давиде Масса показал красные карточки защитнику « » Хуану Куадрадо, автору еще одного гола в этой игре, и вратарю миланцев Самиру Хандановичу.

«Не знаю, что там произошло, так как я ушел в подтрибунное помещение после финального свистка. Немного хаоса в конце сбалансированной игры. Мы понимали, что будет сложно.

У « » был непростой период, но они остались собой, что и доказали в этом матче. Мы прибавляли по ходу игры и увеличивали количество футболистов в штрафной площади.

Досадно. Матч завершен. Нам нужно было прессинговать выше. Костич должен был сыграть умнее, быть ближе к Думфрису, потом произошла наивная ошибка. В целом, сбалансированный матч. Ничья – честный результат.

Понимали, что ответный матч будет решающим, но гола за 20 секунд до завершения матча можно было бы избежать», – сказал .