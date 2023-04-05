Аллегри об 1:1 с «Интером»: «Досадно, но ничья – честный результат. Ответный матч будет решающим»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался об итогах матча с «Интером»
Команды сыграли вничью 1:1 в первом матче полуфинала Кубка Италии.
Форвард миланцев Ромелу Лукаку сравнял счет с пенальти на 5-й добавленной ко второму тайму минуте. Празднуя, он демонстрировал жест, призывающий фанатов соперника замолчать.
После этого между командами возник конфликт, по итогам которого бельгиец получил вторую желтую карточку в этой игре.
После финального свистка футболисты снова начали спорить. Судья Давиде Масса показал красные карточки защитнику «Ювентуса» Хуану Куадрадо, автору еще одного гола в этой игре, и вратарю миланцев Самиру Хандановичу.
«Не знаю, что там произошло, так как я ушел в подтрибунное помещение после финального свистка. Немного хаоса в конце сбалансированной игры. Мы понимали, что будет сложно.
У «Интера» был непростой период, но они остались собой, что и доказали в этом матче. Мы прибавляли по ходу игры и увеличивали количество футболистов в штрафной площади.
Досадно. Матч завершен. Нам нужно было прессинговать выше. Костич должен был сыграть умнее, быть ближе к Думфрису, потом произошла наивная ошибка. В целом, сбалансированный матч. Ничья – честный результат.
Понимали, что ответный матч будет решающим, но гола за 20 секунд до завершения матча можно было бы избежать», – сказал Массимилиано Аллегри.
Не день Костича, мягко говоря.
Куадрадо сыграл со страстью. Получил желтую и понял, что все равно пропускает ответку. Наверное поэтому и решил вместе с собой потопить Хандановича в стиле Паредеса.
Влаховичу не хватает нормального напарника, на мой взгляд, который будет оттягивать на себя внимание. Почему бы не попробовать заиграть его с Миликом? Ни у Ди Марии, ни у Костича, ни у Рабьо или Куадрадо не получается нормально под удар ему отдать/навесить… а Милик хорошо спиной играет, в подыгрыше неплох и цепляет мяч как магнитом. 🤔
И последнее, объясните, что именно Лукаку сделал, что его удалили?…
Как там? «Судейская ошибка мешает «Интеру» бороться за выход в... финал кубка»