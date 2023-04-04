«Интер» не выигрывает 5 матчей. Миланцы прервали серию «Ювентуса» из 5 побед подряд

Теги Интер Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия Кубок Италии Массимилиано Аллегри Футбол

«Интер» продлил серию без побед до пяти матчей

Команда Симоне Индзаги вырвала ничью в гостях у «Ювентуса» (1:1) в полуфинале Кубка Италии.

Миланцы в последний раз побеждали 5 марта – «Лечче» (2:0) в Серии А. С тех пор у него 3 поражения и 2 ничьих.

При этом «нерадзурри» сумели прервать серию побед «бьянконери», насчитывавшую 5 матчей. Примечательно, что туринцы в последний раз проигрывали как раз 5 марта.

В следующий раз клубы встретятся 26 апреля.

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8 комментариев

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K0run
Фелипе Масса прервал серию из 5 побед подряд, вот такой заголовок должен быть. Но нечего, на Сан Сиро мы их разнесем, не сомневайтесь.
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Tsybenko S.N.
Получается, сами не выигрывают и другим не дают.
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Take Take
Я думал что его ограничивает с Лацио и что он заслуживает повышение. Но Инзаги и его нынешний интер намного сдал. Последнее время все хуже и хуже. А ведь у Инзаги был шанс проявить себя выиграть трофей по значимей и получить повышение и тренировать топ команды. Но как показывает практика его уровень середняки.
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d.xoxlov
Ответ RamZessss
Старая маразматичка раздухорилась не на шутку, но Гранде Интер пресёк её как обычно. Pazza Inter Amala!
Как обычно – это с помощью судьи?))
+6
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RamZessss
Старая маразматичка раздухорилась не на шутку, но Гранде Интер пресёк её как обычно. Pazza Inter Amala!
+2
-5
-3
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Владимир Владимир
А, вот, что Интер так праздновал в конце. У Индзаги команда - эталонное сборище нытиков, к сожалению. Впрочем, это аура у клуба такая всю историю.
+12
-5
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Александр Скородумов
Интер купил б....дь матч
+6
-6
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psixyec
Результатом доволен, могли побеждать в гостях. В любом случае, дома должны отправлять старуху в Турин в очередной раз без кубка.

P.S.: Пенальти чистейший, только отбитые будут отрицать.
+1
-9
-8
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