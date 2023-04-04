«Интер» не выигрывает 5 матчей. Миланцы прервали серию «Ювентуса» из 5 побед подряд

«Интер» продлил серию без побед до пяти матчей

Команда Симоне Индзаги вырвала ничью в гостях у « » (1:1) в полуфинале Кубка Италии.

Миланцы в последний раз побеждали 5 марта – «Лечче» (2:0) в Серии А. С тех пор у него 3 поражения и 2 ничьих.

При этом «нерадзурри» сумели прервать серию побед «бьянконери», насчитывавшую 5 матчей. Примечательно, что туринцы в последний раз проигрывали как раз 5 марта.

В следующий раз клубы встретятся 26 апреля.