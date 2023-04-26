Артета о Зинченко и Жезусе: «Когда они пришли в «Арсенал», через 2-3 недели сказали: «Мы можем выиграть АПЛ»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Александр Зинченко Габриэл Жезус Футбол

Микель Артета заявил, что игроки «Арсенала» поверили в победу в АПЛ еще в августе.

– Как вживаются в команду такие опытные игроки, как Зинченко и Жезус?

– Самым естественным образом. Когда они пришли, а где они играли, всем известно, то через 2-3 недели они сказали: «Мы можем выиграть АПЛ».

Они не то чтобы старались внушить нам это, но это длится уже с августа. Нельзя сказать, что сейчас мы полагаемся только на них – процесс [борьбы за титул] запущен уже давно, – сказал главный тренер «Арсенала».

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12 комментариев

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Jovid Mirzoev
Там лысый шарлатан покажет вам мастер класс уже скоро...
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ман сити фейк
Пеп научил их пахать на команду. Не под руководством Пепа Жезус мог бы стать очередным Ришарлисоном
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Vezdexodof
Ответ Сергей MiKi3iP
Не кажется, что Зинченко в обороне начинает привозить и уже раза три подряд. Может его лучше вблизи своих ворот не допускать?
зина под магваера косит ))
+4
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Bashibuzuck
Сегодня посмотрим чего они действительно стоят
+3
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Сергей MiKi3iP
Не кажется, что Зинченко в обороне начинает привозить и уже раза три подряд. Может его лучше вблизи своих ворот не допускать?
+3
0
+3
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sports!
менталитет чемпионов ёпта
+2
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Бухгалтер2021
посмотрим ответят ли за базар
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Алексей Фирстов
Арсенал сам себе все усложнил как и год назад пропустив вперед Тотенхем. Но прогресс виден!
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Chernoy
Я могу полететь в космос. Полечу? Вряд ли. Могу? Конечно.
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Алексей Фирстов
Ответ Сергей MiKi3iP
Не кажется, что Зинченко в обороне начинает привозить и уже раза три подряд. Может его лучше вблизи своих ворот не допускать?
Верно, в плзщ его.
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