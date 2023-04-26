Артета о Зинченко и Жезусе: «Когда они пришли в «Арсенал», через 2-3 недели сказали: «Мы можем выиграть АПЛ»

Микель Артета заявил, что игроки «Арсенала» поверили в победу в АПЛ еще в августе.

– Как вживаются в команду такие опытные игроки, как и ?

– Самым естественным образом. Когда они пришли, а где они играли, всем известно, то через 2-3 недели они сказали: «Мы можем выиграть ».

Они не то чтобы старались внушить нам это, но это длится уже с августа. Нельзя сказать, что сейчас мы полагаемся только на них – процесс [борьбы за титул] запущен уже давно, – сказал главный тренер « ».

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