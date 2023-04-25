Зарема о t.A.T.u перед матчем с «Зенитом»: «Лучшее, что делал отечественный шоу-бизнес. Приятно, что на «Газпром Арене» увидят их вживую»

Зарема Салихова высказалась о выступлении группы t.A.T.u перед матчем с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной воссоединится, чтобы выступить перед началом матча «Спартак» – «Зенит» на «Газпром-Арене» 7 мая.

«Группа t.A.T.u – лучшее, что делал отечественный шоу-бизнес. Под песни про разных мальчиков и «не верь, не бойся, не проси» танцевали на школьных дискотеках.

Юля (экс-солистка t.A.T.u Юлия Волкова – Sports.ru) ходит в наш спортзал «Vita спорт» на протяжении нескольких лет, активно участвует в клубных мероприятиях.

Приятно, что и на «Газпром Арене» увидят выступление вживую», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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