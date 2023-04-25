Зарема о t.A.T.u перед матчем с «Зенитом»: «Лучшее, что делал отечественный шоу-бизнес. Приятно, что на «Газпром Арене» увидят их вживую»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Газпром Арена (Крестовский) музыка Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась о выступлении группы t.A.T.u перед матчем с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной воссоединится, чтобы выступить перед началом матча «Спартак» – «Зенит» на «Газпром-Арене» 7 мая.

«Группа t.A.T.u – лучшее, что делал отечественный шоу-бизнес. Под песни про разных мальчиков и «не верь, не бойся, не проси» танцевали на школьных дискотеках.

Юля (экс-солистка t.A.T.u Юлия Волкова – Sports.ru) ходит в наш спортзал «Vita спорт» на протяжении нескольких лет, активно участвует в клубных мероприятиях.

Приятно, что и на «Газпром Арене» увидят выступление вживую», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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54 комментария

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.фигляр.
ой, а кто это тут проснулся? ...Спартак что ли выиграл вчера?)
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+42
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OneMind
Ответ Juninho P.
понятно теперь, откуда у Зары такой уровень интеллекта
А что понятно-то? Если нравится группа Тату (или нравилась в своё время), то низкий интеллект у человека?
+45
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+36
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abdulkaderkeita
Ответ Juninho P.
понятно теперь, откуда у Зары такой уровень интеллекта
Поражают настолько зашоренные люди, которые судят об уровне интеллекта по музыкальным предпочтениям. Это просто дремучее невежество.
+34
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+27
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Juninho P.
понятно теперь, откуда у Зары такой уровень интеллекта
+34
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cektor
Зенит спартаку - нас не догонят ))
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Ak4705
Отходит походу потихоньку, речь появилась, до этого две недели,тише воды ниже травы, была
+8
-3
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Stas Politik
Ответ abdulkaderkeita
Поражают настолько зашоренные люди, которые судят об уровне интеллекта по музыкальным предпочтениям. Это просто дремучее невежество.
Лично я представить не могу, как человек с высоким уровнем интеллекта и полным высшим образованием может любить слушать Моргенштерна, Кизару, Клаву Коку и прочих бездарных популистов-тиктокеров, позорящих отечественную музыку...
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TaR
Ответ ReL
Пройдёт ли нынешнюю цензуру "Я сошла с ума"...
И главное: майка X.. ВОЙНЕ!)))
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Mohnatiy
Вы видели, как сейчас Волкова выглядит? Тихий ужас...
+6
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Айрат Ситдиков
Ответ OneMind
А что понятно-то? Если нравится группа Тату (или нравилась в своё время), то низкий интеллект у человека?
У меня у учительницы по татарскому была тетрадка с тату.
Правда она думал, что это на татарском, так как в переводе на русский тату-дружба. В каком-то смысле весьма правильный перевод.
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ReL
Пройдёт ли нынешнюю цензуру "Я сошла с ума"...
+1
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Andrew Petrov
Только мне берегов
Не видать и земель —
С хода в девять узлов
Сел по горло на мель!
А у всех молодцов —
Благородная цель…
И в конце-то концов —
Я ведь сам сел на мель.
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Hyperactive Child
Так ты ж не хочешь геев на трибунах, мать? Или не считается, просто у фанатов очки набирала?
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OneMind
Ответ Кокич
Я про её малоубедительно доказательство в виде школьных дискотек, если ты не понял.
Теперь всё сошлось)
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Газпром любит нас!
Звоночек Федуну
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форест
Почему она сама открещивается от звезды шоу-бизнеса?Фото все видели.
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Aleksandr Dubovik
Живу в Штатах. Тату, пожалуй, единственные российские артисты о которых знают на западе
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Sobachkin
Ответ Mohnatiy
Вы видели, как сейчас Волкова выглядит? Тихий ужас...
Ну с её болезнью хорошо что ещё так.
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Катя СПб
Ответ Зелёный гопник
А потом сразу в сауну после матча☺️
Весь Крестовский? Мужики! Быстро оформляйте фанайди!
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pelevin78
Ну наконец-то авторитетное мнение, а то я уж переживать начал
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Кокич
В третьем абзаце и есть доказательство того, что это «лучшее, что делал отечественный шоу-бизнес»?
Как-то малоубедительно.
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Jefri AG
Самая популярная группа начала 2000-ых. Школьники спокойно слушали, без проблем ходили на концерты, клипы постоянно крутили по MTV в дневное время. И никому даже в голову не приходило считать это какой-то пропагандой, хорошее было время.
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Утренняя Аврора
Какое " счастье" увидеть татушек вживую. Да, уж.......
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Sobachkin
Ответ Александр Сырчин
Ее голос это заслуга продюсера. Шаповалов или как его там. Он заставлял ее связками работать, она и сорвала голос. Они про это оба говорили в интервью.
Потому что они обе петь не умели вообще.
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Зизуха
Это ты ещё Лепса не слышала
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