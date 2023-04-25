Пол Мерсон считает Карло Анчелотти идеальным кандидатом на пост главного тренера «Челси».

«Я говорю это с самого первого дня – «Челси» нужен тренер. Я не уверен, что их игроки слишком обеспокоены, и некоторые из них уйдут.

Они хороши, у них найдутся варианты. Уже апрель, и я все еще не думаю, что кто-то в клубе понял, какой состав «Челси» лучше. Так прошел весь их сезон, и это очень беспокоит.

Думаю, – идеальный кандидат на пост главного тренера «Челси». Он уже работал там раньше, и им нужен тренер такого уровня, но я не уверен, что он вернется.

– еще один кандидат, но «Челси» стоит быть осторожными. Он мог бы добиться успеха с молодыми игроками в « », но не смог выиграть Лигу 1 с « » – скольким тренерам это удавалось? И он долгое время был без работы.

« » нужен кто-то, кто поддержит их на плаву в течение следующих года или двух. Мы уже видели это раньше в Премьер-лиге – вся невероятная работа, которую они проделали за последние двадцать лет, может очень быстро сойти на нет», – сказал бывший игрок сборной Англии.

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