Мерсон о тренере для «Челси»: «Анчелотти идеально подойдет, но он вряд ли вернется. С Почеттино стоит быть осторожнее»
Пол Мерсон считает Карло Анчелотти идеальным кандидатом на пост главного тренера «Челси».
«Я говорю это с самого первого дня – «Челси» нужен тренер. Я не уверен, что их игроки слишком обеспокоены, и некоторые из них уйдут.
Они хороши, у них найдутся варианты. Уже апрель, и я все еще не думаю, что кто-то в клубе понял, какой состав «Челси» лучше. Так прошел весь их сезон, и это очень беспокоит.
Думаю, Карло Анчелотти – идеальный кандидат на пост главного тренера «Челси». Он уже работал там раньше, и им нужен тренер такого уровня, но я не уверен, что он вернется.
Почеттино – еще один кандидат, но «Челси» стоит быть осторожными. Он мог бы добиться успеха с молодыми игроками в «Тоттенхэме», но не смог выиграть Лигу 1 с «ПСЖ» – скольким тренерам это удавалось? И он долгое время был без работы.
«Челси» нужен кто-то, кто поддержит их на плаву в течение следующих года или двух. Мы уже видели это раньше в Премьер-лиге – вся невероятная работа, которую они проделали за последние двадцать лет, может очень быстро сойти на нет», – сказал бывший игрок сборной Англии.
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И будет большой ошибкой расставаться с ним, даже если команда финиширует 2-й в Ла Лиге и не пройдёт МС
Только в Реале можно выиграть ЛЧ и быть уволенным в следующем сезоне только за то, что не сделал это снова))
В той же Барсе Райкарду и Энрике давали кредит доверия на 2 сезона вперёд, в Реале это так не работает ))
Либо брать Конте. С запросами его было бы все удовлетворено, и специалист он очень хороший. Это более прагматичный был бы вариант.
Другие варианты пальцем в небо. ИМХО.
А Анчи в Челси сейчас - это было бы примерно то же самое, что его приход в Эвертон.