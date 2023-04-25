Мерсон о тренере для «Челси»: «Анчелотти идеально подойдет, но он вряд ли вернется. С Почеттино стоит быть осторожнее»

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Тоттенхэм Пол Мерсон Маурисио Почеттино Футбол

Пол Мерсон считает Карло Анчелотти идеальным кандидатом на пост главного тренера «Челси».

«Я говорю это с самого первого дня – «Челси» нужен тренер. Я не уверен, что их игроки слишком обеспокоены, и некоторые из них уйдут.

Они хороши, у них найдутся варианты. Уже апрель, и я все еще не думаю, что кто-то в клубе понял, какой состав «Челси» лучше. Так прошел весь их сезон, и это очень беспокоит.

Думаю, Карло Анчелотти – идеальный кандидат на пост главного тренера «Челси». Он уже работал там раньше, и им нужен тренер такого уровня, но я не уверен, что он вернется.

Почеттино – еще один кандидат, но «Челси» стоит быть осторожными. Он мог бы добиться успеха с молодыми игроками в «Тоттенхэме», но не смог выиграть Лигу 1 с «ПСЖ» – скольким тренерам это удавалось? И он долгое время был без работы.

«Челси» нужен кто-то, кто поддержит их на плаву в течение следующих года или двух. Мы уже видели это раньше в Премьер-лиге – вся невероятная работа, которую они проделали за последние двадцать лет, может очень быстро сойти на нет», – сказал бывший игрок сборной Англии.

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22 комментария

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Los Galácticos
Анчелотти уже полностью прошёл футбол на клубном уровне, делать ему нечего на старости лет ехать разгребать этот бардак который создал Боули. После Реала для него самый оптимальный вариант возглавить топовую сборную.
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Artem Piatkov
Анчелотти - идеальный тренер для Челси, но он и нам самим (болельщикам Реала) нужен

И будет большой ошибкой расставаться с ним, даже если команда финиширует 2-й в Ла Лиге и не пройдёт МС

Только в Реале можно выиграть ЛЧ и быть уволенным в следующем сезоне только за то, что не сделал это снова))

В той же Барсе Райкарду и Энрике давали кредит доверия на 2 сезона вперёд, в Реале это так не работает ))
+12
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BarArsInt
Ответ Bashibuzuck
Дан Петреску✊✊✊
👍👍👍
+1
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Андрей Хенто
Ответ asker15041993
Челси нужен - Тухель., Это был лучший кандидат для этой команды , не стоило было увольнять !
Нужен то нужен, вот только Боули не признает своей ошибки и вряд ли когда-нибудь позовет его снова. Ведь тем самым в глазах общественности он распишется в своей некомпетентности (хотя это и так лежит на поверхности).
+4
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Висита Эльмурзаев
Ответ Artem Piatkov
Анчелотти - идеальный тренер для Челси, но он и нам самим (болельщикам Реала) нужен И будет большой ошибкой расставаться с ним, даже если команда финиширует 2-й в Ла Лиге и не пройдёт МС Только в Реале можно выиграть ЛЧ и быть уволенным в следующем сезоне только за то, что не сделал это снова)) В той же Барсе Райкарду и Энрике давали кредит доверия на 2 сезона вперёд, в Реале это так не работает ))
С Моуринью работало. хотя, он и не выиграл кучу трофеев но менталитет победителей Реала вернул именно он
+1
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Иван Иванов
Это как в фильме "моя супербывшая" : только что Анчелотти выбил Челси из лч как тут же его хотят вернуть обратно.
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Андрей Хенто
Все будет зависеть от завершения сезона в Мадриде. Тут много вариантов развития событий. Если Мадрид проиграет Кубок и вылетит от Сити , то думаю Карло точно не отработает свой контракт до самого конца. Если выиграет Кубок и проиграет Сити, то возможно, что и оставят. А если выиграет все оставшиеся трофеи, то будет преступлением убрать Карло. Да и зачем ему идти в Селси, который не участвует в еврокубках + Карло хорош в клубах, где нет проблем, не нужна перестройка, Анчелотти для этих целей не подходит.
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Bashibuzuck
Дан Петреску✊✊✊
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CriminalJoint62
Моуриньо бы подошел. Но он вряд ли пойдет в 3-й раз
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Etcetera
Это с Поттером надо было быть осторожнее. Но тогда не осторожничали - за 2 дня договорились. Теперь-то уже чего осторожничать, тем более из адекватных специалистов как раз только Поччетино и остался.
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Виталий Ан
По моему скромному мнению они оба не подходят. У Почетино еще есть призрачные шансы. Но это лишь мое мнение. Может получиться. Я бы рискнул и взял Спалетти. Да очень рискованно но это могло бы: 1 быть очень интересно . 2 добавило разнообразия АпЛ. 3 и тренеру и этой команде было бы легче сейчас преодолеть этот кризис.
Либо брать Конте. С запросами его было бы все удовлетворено, и специалист он очень хороший. Это более прагматичный был бы вариант.
Другие варианты пальцем в небо. ИМХО.
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v.belorussky
Ни один адекват сейчас не пойдет к полубезумному Боули.

А Анчи в Челси сейчас - это было бы примерно то же самое, что его приход в Эвертон.
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Предан Мадриду!!!
как показывает время, старый футбол никуда не делся и не денется, раз для создания новой команды нужны тренеры из прошлого. Привет всем, кто говорит, что футбол Моура, Анчелотти или Спалетти устарел.
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ẞADIM TM
Ответ DolJun
анчи нужны личности в составе, а челси нужно сперва вырастить эти личности. анчи, увы, не вариант
должун, одолжи комбинезон который у тебя на аватарке?
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Тимур Гарипов
Ответ ẞADIM TM
должун, одолжи комбинезон который у тебя на аватарке?
Если я не ошибаюсь, это подтяжки
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DolJun
Ответ ẞADIM TM
должун, одолжи комбинезон который у тебя на аватарке?
как же я тебе его одолжу, если это даже не комбез)
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snegoviq
К сожалению, Анчи даже не обсуждается руководством
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