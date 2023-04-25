Защитник «Оренбурга» Гойкович: «Виски люблю больше пива. В отпуске могу пить каждый день, кальян курить»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Ренато Гойкович алкоголь и спорт Футбол

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал, как команда отмечает победы.

– Какие у вас были тимбилдинги?

– После победы можем собраться в ресторане. Недавно снимали дом у озера, жарили шашлык – классно было.

– После игры разрешают выпить алкоголь?

– После победы – да, пиво можем выпить. Я вообще люблю виски больше.

Но надо понимать: когда ты на работе – ты профессионал. Когда отпуск, я могу делать все что угодно – могу пить виски каждый день.

Жена говорит: «Я боюсь представить, что с тобой будет, когда закончишь с футболом. Ты в отпуске все время только и пьешь». Отвечаю ей: «Я заслужил отпуск и могу делать все, что угодно. Хочу – кальян курю. Работаю шесть месяцев и отдыхаю две недели».

Но, конечно, когда начинаются сборы – выкладываюсь на все сто процентов. Отпуск – отпуск. Работа – работа, – сказал Гойкович.

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18 комментариев

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Roman
Все честно сказал, не стал приукрашивать)
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Самозанятый
Я тоже в какой-то мере футболист)
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Andrew Petrov
нормальному мужику не чуждо чувство вседозволенности и сто грамм отрешенности👌
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Клирик
Я и без отпуска могу себе такое позволить))
Зарплата меньше, да!
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Антон Фалафель
Ну потому ты и играешь в Оренбурге.
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Ярик01
Та же фигня, пиво воспринимаю лишь как сопутствующий напиток, что-то покрепче, крепкий ароматный виски (46-50%), а лучше чистый абсент - наше всё.
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Marlew Matthews
Наш человек
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Древний спартач
Если здоровье позволяет , то почему и нет ?
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Dmitry_1986
Имеешь право, если держишь себя в форме и скростно силовая выносливость не страдает сейчас от этого. Но организм в итоге не обманешь, и весь этот виски сейчас на тебе не сказывается, но обязательно даст знать лет через пять.По сути, срезаешь свой футбольный век годика на три четыре.
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Мукунку хороший
Отпуск каждый день)
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космонавт на дереве
Ответ Антон Фалафель
Ну потому ты и играешь в Оренбурге.
ты думаешь в Реале, Сити и др. топ клубах никто не позволяет себе такого?
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Алексей Ненахов
Ответ Антон Фалафель
Ну потому ты и играешь в Оренбурге.
То что даже топовые футболисты пьют тебя не смущает )
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