«Разница между «Зенитом» и остальными – с Марианскую впадину. Без шансов на дистанции». Защитник «Оренбурга» Гойкович об РПЛ

Ренато Гойкович считает, что клубы Мир РПЛ не могут конкурировать с «Зенитом».

– C « » реально бороться таким командам, как «Оренбург»?

– Схожий матч был у нас с «Локомотивом» совсем недавно – соперник забил все мячи. Но, если брать бюджет «Зенита», стадион, условия, базу, то конкурировать на дистанции сложно. В одной отдельной игре можно соревноваться.

Когда играешь у них дома, ментально очень сложно, а когда у нас дома – максимально комфортно: маленький стадион, искусственное поле. В предстоящей игре против них у нас будет преимущество – мы играем дома.

«Спартак» и «Локо» пропустили на двоих в Санкт-Петербурге 9 мячей! Думаю, что счет 8:0 не повторится в игре против «Зенита» у нас дома – это нереально.

Я согласен со мнением, что есть «Зенит» и другие 15 клубов РПЛ, а эта разница между лидером и всеми остальными – размером с Марианскую впадину. Без шансов против «Зенита» на дистанции.

– Не вспоминаешь тот матч с «Зенитом» 8:0?

– Тот матч – это смешно, брат. Уже прошло много времени с этой игры, надеюсь, никогда в жизни не повторится такая игра.

– У вас с ними игра скоро.

– Мы их не боимся вообще! Тот результат – поражение 8:0 – был неправдой, – сказал защитник « ».

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