«Разница между «Зенитом» и остальными – с Марианскую впадину. Без шансов на дистанции». Защитник «Оренбурга» Гойкович об РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург Ренато Гойкович Футбол

Ренато Гойкович считает, что клубы Мир РПЛ не могут конкурировать с «Зенитом».

– C «Зенитом» реально бороться таким командам, как «Оренбург»?

– Схожий матч был у нас с «Локомотивом» совсем недавно – соперник забил все мячи. Но, если брать бюджет «Зенита», стадион, условия, базу, то конкурировать на дистанции сложно. В одной отдельной игре можно соревноваться.

Когда играешь у них дома, ментально очень сложно, а когда у нас дома – максимально комфортно: маленький стадион, искусственное поле. В предстоящей игре против них у нас будет преимущество – мы играем дома.

«Спартак» и «Локо» пропустили на двоих в Санкт-Петербурге 9 мячей! Думаю, что счет 8:0 не повторится в игре против «Зенита» у нас дома – это нереально.

Я согласен со мнением, что есть «Зенит» и другие 15 клубов РПЛ, а эта разница между лидером и всеми остальными – размером с Марианскую впадину. Без шансов против «Зенита» на дистанции.

– Не вспоминаешь тот матч с «Зенитом» 8:0?

– Тот матч – это смешно, брат. Уже прошло много времени с этой игры, надеюсь, никогда в жизни не повторится такая игра.

– У вас с ними игра скоро.

– Мы их не боимся вообще! Тот результат – поражение 8:0 – был неправдой, – сказал защитник «Оренбурга».

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8 комментариев

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Dmitry_1986
Ответ Roman
Дома Оренбург наваляет похмельному Зениту, который уже отпразднует чемпионство
Один там,, член,, комитета по этике ждёт золотой дубль от КБ)
+3
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+3
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Роман Ковачевич
Это все понимают. Только спартак может при отставании в 10 очков ещё говорить о чемпионстве, а тот же Реал при таком же отставании практически уже давно признал поражением чемпионате и адекватно расценивают свои шансы
+4
-2
+2
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Князь из Питера
А какой мчеи справедливый, 0:8 в вашу пользу?
:)))
0
0
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